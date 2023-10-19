Важные навыки детства, которые мы забываем

По мере взросления человек приобретает жизненный опыт, знания, полезные практические навыки. Но, одновременно, мы утрачиваем ценные способности, кторыми владели в детстве. Мы забываем простые и такие важные вещи. Вот они.

Я не перестаю восхищаться мудростью детей и уверена, что мы, взрослые, можем многому у них поучиться. Но куда же исчезла наша «детская мудрость», ведь каждый из нас был когда-то ребенком? Мы ее просто забыли в детстве ...

Становясь взрослыми, мы начинаем забывать важные идеи и навыки детства

Мы вырастаем и узнаем, что жизнь может быть прекрасной, но в то же время она полна сюрпризов, иногда не очень приятных. Мы видим, как из-за туч выглядывает солнце, а природа подчиняется своим циклам, очень похожими на наше течение жизни. Мы понимаем, что не существует королей, а есть просто родители, которые так же как и мы совершают ошибки и терпят неудачи. Становясь взрослыми, мы не только учимся, но и начинаем забывать важные идеи и навыки, которыми овладели в детстве.

Мы забываем как договариваться

Дети умеют вести переговоры. Они упрямы и упорны в своем желании договориться, верят в свои силы и знают, что для достижения цели у них есть достаточный арсенал средств.

Первое оружие - это выбор правильного времени для переговоров: когда родители счастливы и податливы или когда они устали и не могут долго сопротивляться. Так же хорошее время для переговоров, когда у родителей есть важная проблема и они пытаются ее решить в первую очередь.

Другое оружие - требования. Ты говоришь мне нет? Тогда я превращусь в такого маленького жалкого щеночка, которого ты еще никогда не видел! Ты все еще говоришь мне нет? Наверное, ты просто плохо рассмотрел маленького щенка. Посмотри на меня! Ты все еще не согласен со мной? Тогда я предлагаю тебе сделку: если ты дашь мне то, что я хочу сейчас, я обещаю вести себя хорошо до конца дня. Не устраивает? Ну тогда пеняй на себя! Я остаюсь здесь и буду стоять посреди улицы до тех пор, пока мы серьезно не разберемся с этой проблемой!

Тебе не нравится эта ситуация? Ты уже должен бы знать, что и мне не нравится не получать то, что я хочу. Если ты попытаешься тащить меня и заставишь меня двинуться с места, я начну спотыкаться и падать. Ты очень расстроился, потому что все смотрят на нас? Ты угрожаешь, что сегодня мы не пойдем гулять в парк? Ладно, тогда я встану … Но послушай меня: сначала ты не дал мне то, что я хотел, но потом ты пообещал, что мы пойдем гулять в парк, верно?

Становясь взрослыми, мы теряем эту естественную способность настаивать на своем. Особенно это проявляется, когда нам отказывает реальность, а не другие люди. Препятствием к получению желаемого выступает иногда страх, а иногда стремление к комфорту. Эти препятствия заставляют нас принимать то, что нам предлагают и забывать наши истинные желания.

Мы забываем спрашивать

По мере взросления у нас складывается образ о самих себе. Мы не можем знать наверняка, как другие нас видят, но мы можем интуитивно об этом догадаться. С другой стороны, у нас есть определенные свойства, которые мы не хотели бы включать в свой образ. Мы не хотим видеть себя лжецами или манипуляторами, высокомерными или глупыми. Хотя созданный нами образ себя и влияет на формирование нашей жизненной позиции и нашего социального окружения, но намного важнее иметь достаточно достоверное знание о себе и руководствоваться им, например, при выборе профессии.

Что делают дети? Они задают много вопросов. Не имеет значения о чем они и являются ли их вопросы для нас интересными, затрагивающими наши чувства или тривиальными. Дети хотят знать как, почему, по какой причине, где начало и чем все закончилось. То, что мы спрятали на дно нашей души, у детей находится на поверхности. Они мало знают и показывают это, задавая свои вопросы. В отличие от нас, взрослых, дети не понимают, как вопросы могут повлиять на четкость и красочность их картинки о себе. Для детей стремление к получению информации более ценно, чем внешний вид. Стремление к знанию, вот о чем взрослые обычно забывают.

Мы забываем говорить то, что думаем

Стараясь выглядеть в глазах других людей более приятными, мы отказываемся от того что нам нравится, принимаем то, что нам не совсем подходит, ведем себя неестественно. Такие ситуации повторяются из раза в раз и мы забываем, что нам это не нравится, мы привыкаем …

Ребенок же обычно неспособен терпеть ситуацию, которая ему не нравится. Он сразу высказывает свои мысли, мнения, идеи.

Мы забываем искать новые впечатления

Если что-то и характерно для детства, то это захватывающие путешествия в мир открытий. У ребенка многое происходит в первый раз: когда он бросает игрушку на пол и смотрит, что будет дальше; когда он оказывается один на улице; когда ночует у друга без родителей.

Эти первые разы приносят в жизнь ребенка не только волнения и опыт, но они также развивают его воображение, когда ребенок фантазирует о предстоящих событиях. Редко мы видим, как дети оставляют возможность попробовать что-то новое просто потому, что они устали. Интерес детей гораздо сильнее, чем пребывание в комфорте. Правда то, что дети боятся перемен, но также верно и то, что они увлечены переменами.

Мы часто забываем, что сегодня лучше, чем завтра и вспоминаем об этом, когда осознаем окончательность своей жизни. Это явление мы можем наблюдать в людях, которые находились на грани смерти. Они становятся похожими на детей и спешат не только жить, но и мечтать.

Кроме того, дети умеют открыто говорить о том, что они ценят в других. Они не волнуются, если не могут что-то сделать сейчас. И они не боятся заявлять, что кто-то делает что-то лучше, чем они.

Так в чем же мудрость наших детей, которую мы забыли, став взрослыми и которую было бы неплохо вспомнить?

Наши дети имеют неиссякаемую веру в свой потенциал.

Они не боятся показаться глупыми, задавая свои вопросы.

Они открыто выражают свое восхищение тому, что им нравится.

У них нет причин отказываться от того, что они хотят.опубликовано econet

Автор Маргарита Ваелма

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet