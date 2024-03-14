ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЕ

Откуда берется "сложный характер"? Попытаемся разобраться с помощью этой статьи.

Мне в голову часто приходил вопрос, почему же я постоянно недовольна и порой просто зла? Так было с самого раннего детства, и хоть астрология находила свои объяснения, все таки психологических причин на это больше. Я, как человек взрослый, могу сказать, что в семье жить очень сложно, особенно взрослым. На них ложится огромный груз ответственности, недовольства ими на работе, которое подкрепляется недовольством воспитателей, учителей их детей. Но самое сложное - выдерживать постоянно прямой контакт со своими домашними.

Признаки затаенной агрессии без вины виноватого

До замужества было как? Приходишь домой, и ты становишься маленьким. Все вокруг тебя вертится, все стараются за тобой ухаживать, делают что-то для тебя. А тут ты сам большой, и уже должен мало того, что научиться самому за собой ухаживать во всех смыслах, так еще и погрузиться в детей. И это не легкий труд.

Но вернемся в мою семью. Мой папа очень некомфортно чувствовал себя в постоянном контакте. Это распространялось и на нас. Всех. Его недовольство жизнью сказывалось на мне, как ни на ком другом. Во мне был целый ком чувств, которые я никак не могла выразить. Это злость, страх, ненависть, отвращение. Короче все то, что чувствовал он, чувствовала я. И присвоила. А с этим грузом ой как тяжко. Ты становишься шаровой молнией, от тебя исходят искры. Дети с тобой играть особо не хотят, ты сам сначала хочешь, но по мере увеличения взаимодействия твое напряжение растет, и ты сначала боишься показать всю свою агрессию, а потом она из тебя просто лезет. Дома бы прийти ребенку и отдохнуть. Сбросить все, что накопилось на улице - но дома сбросить тоже невозможно. И тут происходит замкнутый круг: дома ты терпишь папу, на улице хочешь выбросить - не дают.

И ты закрываешься, и ходишь смурной. А если начинаешь взаимодействовать - пускаешь в мир пассивную агрессию, пропитанную невозможностью больше сдерживаться. И самое твое большое желание оказывается самым ужасным - чтобы папы никогда не было. Ты хочешь просто приходить домой и не чувствовать этого висящего в воздухе постоянного напряжения. Не чувствовать себя виноватой в том, что это напряжение есть. Не присваивать его себе. Не волочь его на себе.

В молодости я пыталась выходить замуж, интенсивно встречаться с парнями - и все ради того, чтобы убежать от постоянного беспокойства. Кое-что помогало. На время. Пока привычные чувства не возвращались и не начинали бить по голове.

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И вообще, трудно ребенку, который постоянно виноват в том, что родителям с ним плохо. И даже не с ним, а с другими. И всегда находится тот, кто на себя это все возьмет и тащить будет - ребенок. На него проще всего сбросить.

А потом я понимаю, откуда у меня такой "сложный характер". Да от того, что бы я ни сделала, я все равно останусь со своим "сложным характером". И при каждой новой встрече буду стараться показывать только самое лучшее в себе. А вось кто-то не заметит мой сложный характер? И тогда я на всю жизнь от него освобожусь.

Вообще, человеком со штампом очень легко управлять. Например, приходит к вам человек, а вы ему "что-то вы похожи на вора". И что будет делать бедняга? Или постоянно доказывать, что он не вор, или будет настолько придавленным, что не сможет больше ничему противостоять.

Но самое ужасное в этой истории то, что я всю жизнь была согласна носить этот "сложный характер". Т.е. я его приняла за свой. И больше не протестовала против него. Терапия помогла мне научиться отдавать этот "сложный характер" тому, кому он принадлежит по праву. Многие были удивлены. Но я больше не хотела безропотно слышать про мой характер, а значит чужие грехи носить на себе.

Знаете от чего дети становятся носителями плохих характеров? От того, что когда им плохо от отношения к ним одного из родителей, а второй ничего с этим сделать не может, остается больше не жаловаться, ведь поддержки нет, уходить в себя и всю злость носить в себе. Такие дети молчаливо сносят все, что с ними происходит, но в самых неподходящих для этого случаях выбрасывают свою накопившуюся агрессию. Например, кричат на бабушку, которая их любит, или бьют на улице собаку. Или просто начинают плакать, когда к ним хорошо относятся. Все это признаки затаенной агрессии без вины виноватого.

Но есть и хорошая новость - с этим прекрасно работают специалисты. А уж как я сама знаю, как с этим быть. Потому что сама прошла этот путь носителя вселенского недобра.опубликовано econet

Автор Екатерина Кульбицкая

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