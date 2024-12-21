Виды созависимых отношений

Созависимые отношения бывают нескольких видов. Основываются они на том, какую позицию занимают оба партнера по отношению друг к другу. В созависимых отношениях реализуются установки, привитые в детстве. Вот как это выглядит.

Человек в созависимых отношениях имеет неадекватную привязанность к партнеру, что проявляется в гиперопеке и контроле. С другой стороны, он стремится быть хорошим, любым путем заслужить любовь и внимание. Зависимость бывает разной - эмоциональной, физической и не только. Поэтому созависимые отношения многолики, и выделяют несколько их видов.

Какими бывают созависимые отношения

Выделяют 4 типа взаимозависимых отношений.

Тип №1. Отсутствие баланса. Один из партнёров лишь потребляет без зазрения совести, берет, ничего не давая в ответ.

Ответственность за благополучие совместной жизни лежит на одном человеке. Второй же только требует постоянной подпитки своей значимости. Созависимый здесь нуждается в благодарности, похвалах, удовлетворении своих желаний, усиления своего «эго». Если его манипуляции не срабатывают, он выбирает другого партнера в поисках нового «зеркала», отражающего все его мифические достоинства.

Тип №2. В этих отношениях присутствует разного рода насилие одного из партнёров. «Тиран и жертва» - вот модель такой коммуникации.

Эмоциональное насилие имеет множество проявлений: игнорирование, газлайтинг, обесценивание, шантаж, откровенный абьюз.

Манипулятор умело играет на чувстве вины, долга, стыда своего партнера. Он применяет и ласку, играя на контрасте и дезориентируя свою «жертву». Но цель всех этих акций одна – добиться подчинения партнера и лишить его воли.

Тип №3. Избегающий. Участник отношений видит окружающий мир враждебным и ищет в ком-то прибежище от жизненных бурь.

Он «прячет голову в песок», не желая разбираться с насущными проблемами. В этих отношениях один партнер слаб и нуждается в защите, а другой – надежный и стойкий. Как правило, это и есть нездоровые взаимоотношения с алкоголиком, когда зависимый «перечеркивает» потребности другого. Его опекают и считают себя ответственными за общее благополучие.

Созависимый человек испытывает желание поддерживать партнёра, лечить его, оберегать. Редко его усилия венчаются успехом. В данной ситуации потребуется помощь специалиста.

Тип №4. Замещающий. В этой модели отношений один партнёр добровольно отказывается от собственных желаний, интересов в пользу другого.

Созависимый человек буквально растворяется в партнере, живет его нуждами и потребностями, боготворит его.

Смысл жизни для него – в удовлетворении интересов другого. Созависимый не отягощен никакими стремлениями, взглядами, мотивацией. Его личные границы максимально стерты, а благополучие и счастье полностью зависит от второго участника отношений.

Как видите, любой тип созависимых отношений не дает предпосылок для гармонии, полноценного личного развития и счастья обоих партнеров.опубликовано econet

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