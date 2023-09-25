Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Вместо самобичевания в отношении себя - благодарность

Вместо самобичевания в отношении себя - благодарность

Источник: b17.ru 25 сентября 2023 6742
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если мы в чем-то потерпели поражение, то начинаем заниматься самобичеванием и виним себя в произошедшем. При этом может пострадать наша самооценка - мы наклеиваем на себя ярлык неудачника. А потом пишем не слишком выгодный сценарий будущей жизни. Как прекратить это?

Вместо самобичевания в отношении себя - благодарность

Если вы пережили разочарование или потерпели неудачу в жизни, то в первую очередь нужно попробовать отказаться от самобичевания и мазохизма в отношении себя и переместить фокус внимания на благодарность миру за полученный опыт. Хотя бы сделать первый шаг в этом направлении.

Как держать самооценку в норме, если потерпел поражение и неудачу?

Заезженные фразы, типа «Кто не ошибается, тот кто ничего не делает» и «Что неудачи есть у всех», говорить не буду), но скажу, что для меня, каждая неудача или ошибка, если она осознанна, приближает к результату. 

От того насколько мы себя считаем себя неудачниками или удачниками, во многом влияет «фоновая самооценка». 

Фоновая самооценка – это, та оценка себя, которая формируется с детства, она укрепляется исходя из «родительских посланий» наших близких и родственников. 

Помимо истории на «фоновую самооценку», еще влияют события и действия, происходящие в нашей текущей жизни. Грубо говоря, чем больше у меня удачных результатов и достижений, тем выше моя самооценка, чем больше у меня неудач, провалов и поражений, тем ниже моя самооценка. 

Но есть еще такой важный момент, что наша субъективная оценка себя, как удачника или неудачника в настоящем, опирается на фоновую.

И чем она будет выше, тем меньше событий, человек будет рассматривать в качестве неудач и будет иметь большую склонность оценивать их для себя, как удачные.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вместо самобичевания в отношении себя - благодарность

Поэтому, в этом плане, даже какие-то небольшие изменения в фоновой самооценке, приносят человеку большие изменения в ощущении своей успешности и удачности.

Здесь сразу отвечу на вопрос, почему фоновую самооценку, тяжело скорректировать и проработать самому, потому, что она сформировалось во многом, под воздействием других людей.

Заниженная самооценка - это, по сути, неправильно и неадекватно интерпретированный нами, наш детский опыт.

Он формируется, когда ребенок сталкивается со своим бессилием и беспомощностью в каких-то значимых для себя отношениях, когда его обесценивают, никто ничего не объясняет, мало разговаривают и не поддерживают, все это укрепляет убеждения, «выученной беспомощности». 

Имея эти глубинные убеждения, человек создает в своей жизни «сценарий неудачника», потому что другой построить не может.

Вывод. Когнитивно-поведенческая психотерапия помогает выявить эти глубинные убеждения уже на самых ранних этапах работы и убрать, чтобы создать здоровые альтернативные, которые будут укреплять фоновую самооценку.опубликовано econet

Автор Вьюков Антон

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Вьюков Антон отношения самооценка благодарность детство неудача

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы выбираем в человеке только то, что необходимо нам самим, чего нам не хватает или, в чём мы слабее. "Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то кто я, когда я с тобой". Габриэль Гарсиа Маркес
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.