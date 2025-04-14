Внутренний конфликт нарцисса. Отличие нарцисса от пограничника

Развитие осознанности, коррекция взаимоотношений с окружающими, формирование зрелых психологических защит может значительно облегчить жизнь нарциссической личности.

Конечно, у нарциссической личности много внутренних конфликтов, характерных для пограничной: диффузная идентичность (чувство пустоты, противоречия в восприятии себя, непоследовательность, скудное восприятие других), сниженная способность справляться с тревогой, импульсивность, эмоциональная переменчивость, недоверие к окружающим и многое другое.

Нарциссическая личность

Однако, что отличает нарциссическую личность от просто пограничной - ярко выраженная психическая инфляция, заключающаяся в противоречивом сосуществовании двух фаз: ощущения собственной ничтожности и мании величия.

Приведу пример. Девочка-подросток воспитывается матерью-одиночкой в скромных материальных условиях. Она видит, как другие девочки-одноклассницы хорошо одеваются, каждый раз в их гардеробе что-то новое, они чувствуют себя уверенно, легко вступают в общение с мальчиками, пользуются у них успехом. Она приходит к ним в гости и видит, что дом у них - полная чаша, как покровительственно с ними общается их отец.

И её начинает мучить сильное чувство зависти, что у них есть, а у неё нет, а вместе с завистью - острое чувство стыда и собственной неполноценности. Эта девочка сравнивает себя со сверстницами и понимает, что у неё нет и, возможно, никогда не будет таких платьев, красоты, мальчиков, успеха. Она рыдает всю ночь напролет, говоря себе: "Так не должно быть. Я лучше и умнее, чем они, я тоже заслуживаю всего самого лучшего. Это несправедливо!"- чувство ничтожности перманентно сменяется убежденностью в своём превосходстве.

И другой конфликт - завышенные ожидания относительно других, которые никогда не оправдываются.

Если у пограничной личности не складываются отношения с окружающими в связи с тревожным ожиданием быть отвергнутой и покинутой, и, как следствие, постоянно меняющимся отношением к партнеру от любви до ненависти, то нарциссическая личность убеждена в своей исключительности. Человеку кажется, что партнёры, которые находятся рядом с ним, не дотягивают до его уровня, что они малозначительные или вовсе какие-то ущербные. Так нарцисс проецирует на окружающих чувство собственного стыда и зависти.

Но сначала нарцисс будет идеализировать своего избранника.

Покажу это на примере выбора мужчиной-нарциссом психолога.

Он приходит к психологу и говорит: "Я навел справки и пришёл к выводу, что вы - один из лучших специалистов в городе, поэтому решил обратиться именно к вам".

Заметьте, нарцисс всегда будет стараться выбрать специалиста не потому, что сложил о нем своё собственное хорошее мнение, а потому, что этот специалист показался ему престижным (яркая личность, котирующаяся на профессиональном сайте, например).

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Идеализация нарцисса заключается в том, что он априори многого ожидает от данного специалиста, и ожидания его мало соответствуют реальности. Например, нарцисс может думать: "Сейчас за одну консультацию специалист даст мне ответы на все волнующие вопросы".

А потом наступает обесценивание в 100 процентах случаев.

Ближе к концу консультации нарциссический клиент обязательно выразит своё глубокое разочарование в профессионализме психолога.

Обесценивание пациентами отлично продемонстрировано в сериале "In Treatment".

В более тяжёлых случаях клиент начнёт преследовать психолога: шантажировать, писать злостные отзывы, особенно, когда в процессе консультирования или терапии, его самолюбие оказалось, по каким-то причинам, уязвлено и нарцисс впал в ярость.

Безусловно, психолог сам может быть непрофессионален. Чтобы сложить объективное мнение о ситуации, нужно знать историю межличностных отношений клиента. Если все его партнёры/партнерши не дотягивали "до уровня" и в анамнезе - череда расставаний, разводов, расторгнутых деловых отношений, в которых человек видит себя лишь в белом, то это повод задуматься.

Приведу в качестве примера слова нарциссичного клиента о своих женщинах:

"Я не могу понять, любил я их или нет. Чувствовал, разве что, сексуальное влечение.

Женщина поначалу "цепляет" меня своим умом или яркостью, необычностью, родством душ, своей заботой, но через какое-то время я к ней охладеваю, я начинаю видеть её недостатки, делаю замечания во время секса, потом секс между нами и вовсе сходит на нет, влечение к ней исчезает и я завожу новый роман на стороне. Потом мне становится тесно с ней на одной территории и хочется остаться одному. Даже если ради меня женщина старается измениться, мне всё равно недостаточно этих изменений, быстро становится скучно. А когда я остаюсь один, приходит тревога и чувство пустоты".

Отто Кернберг в книге "Тяжёлые личностные расстройства" обращает внимание терапевтов на тот момент, что уже на этапе диагностического интервью, когда психотерапевт вынужден вступить с нарциссическим клиентом в конфронтацию, тот может продемонстрировать свою ярость, пренебрежительное, высокомерное отношение и отказ от сотрудничества.

Вследствие низкого уровня критичности к себе и больших ожиданий от терапевта, человек с нарциссическим личностным расстройством чаще долго не задерживается в терапии. Исключение составляют нарциссы в депрессивном состоянии. В такие моменты они могут признать, что нуждаются в помощи или поддержке, как минимум.

Диагностировать нарциссическое личностное расстройство может опытный специалист в ходе 2-х часового структурного интервью, предложенного О. Кернбергом.

Терапия нарциссической личности состоит прежде всего, в формировании адекватной самооценки, адекватного восприятия себя и окружающих.

Обесценивание у нарцисса связано с потребностью в поддержании собственного самоуважения за счёт других, чтобы избавиться от чувства стыда по поводу своей мнимой ущербности, переложить ответственность за свои неудачи на других - "не я такой, жизнь такая".

Обесценивая, нарцисс будто успокаивает себя тем, что он, по крайней мере, не хуже, чем все остальные, если не лучше.

В терапии важно дать нарциссу понимание, как можно ощутить гордость за себя, не прибегая к уничижительному отношению, формировать толерантность к чужому несовершенству, как и к собственному.

Потребность в идеализации связана с диффузной идентичностью. Нарцисс нуждается в селф-объектах, чтобы ему было на кого опереться, с кого брать пример, к кому примкнуть, чтобы не чувствовать пустоты. И, вместе с тем, нарцисс испытывает страх впасть в зависимость от своего партнера.

Часто нарцисс оторван от своих чувств, полон различных противоречий, не понимает своих потребностей. Задача психотерапии - научить его осуществлять выбор, опираясь на личное мнение, рефлексировать, проявлять эмпатию.

По мнению психиатра П.Б. Ганнушкина, личностные расстройства могут быть обратимы в ходе длительной (от 4-х лет) психотерапии.

Нарциссическая личность формируется с детства в условиях, когда ребёнок либо не оправдывает ожиданий родителя (отца, матери), либо воспитывается как кумир семьи, а ложная самость берёт начало в необходимости соответствовать, задвигая при этом свое мнение и чувства на задний план.

Развитие осознанности, коррекция взаимоотношений с окружающими, формирование зрелых психологических защит может значительно облегчить жизнь нарциссической личности.опубликовано econet

Иллюстрации в статье: Sara Andreasson

Автор Елена Буркова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econe