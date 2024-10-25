Внутренняя неготовность женщины к серьезным отношениям: 8 признаков

Вы постоянно курсируете по жизни от одних отношений к другим? Возможно, пора взять паузу и посвятить некоторое время одиночеству. Наедине с собой полезно проанализировать события, увидеть свои ошибки в поведении, беспристрастно оценить партнера (-ов). Может, вы пока не готовы к серьезным отношениям.

Как давно вы ходите на свидания или ведете переписки с потенциальными кандидатами на ваше сердце? Если попытки найти мужчину никак не увенчаются успехом, а сами по себе встречи настолько однотипны, что хочется выть на луну – самое время остановиться и устроить «разбор полетов». Быть может, что-то внутри вас препятствует избавлению от одиночества? Давайте разбираться.

8 признаков того, что знакомства в сети пора поставить на паузу

1. Свидания давно перестали вас вдохновлять

Поиск спутника жизни больше не кажется романтичной затеей, каждое знакомство похоже на предыдущее и чем-то смахивает на собеседование – нет флирта, огня, волнения. Вы рассказываете клишированные истории, а презентацию партнера вообще пропускаете мимо ушей. О чем это говорит? Что вы пресытились знакомствами и утратили былую объективность, вместо работы над качеством свиданий ушли в количество. Учитесь наращивать глубину.

2. Типажи кандидатов слишком похожи

Если каждый ваш новый кавалер озвучивает похожие мысли или страдает одним и тем же «расстройством», выказывая презрительное отношение к женщинам, поражая своим жлобством, агрессией или депрессивным настроем – это повод задуматься. Почему вы попадаете на одни и те же грабли? Быть может, в прошлом остались нерешенные проблемы, а может, жизнь пытается вас чему-то научить?

3. Вы надеетесь убежать от одиночества

Нет, вам не нужны мужчины, вы ищите таблетку от тоски, чтобы не сидеть наедине со своими мыслями. Но подобным отношением вы даете претендентам ложную надежду, при этом сами не получаете должного удовольствия. Как быть? Учиться наполнять свой досуг самостоятельно, стать интересной для самой себя. Только тогда, когда вы найдете в себе друга, вы сможете привлечь в свою жизнь интересных людей.

4. Вы заранее знаете сценарий новых отношений

В каком-то смысле вы уже в курсе того, что вас ждет с каждым новым претендентом: либо он получит свое и уйдет в закат, либо окажется женатым, либо сбежит сразу после первого свидания. Не будьте так самонадеянны! Если все мужчины так плохи, скорее всего, дело в вас, в ваших двусмысленных сигналах и реакциях, неправильном поведении или доступности. Попробуйте пересмотреть свои взгляды и привычки.

5. Вы пугаетесь, когда события принимают серьезный оборот

Какой смысл искать отношения, если вы не хотите их развивать, если вас пугает момент сближения? Прыгая от одного партнера к другому, вы ничего, кроме расстройства, не добьетесь, нужно работать с комплексами и внутренними страхами. Проанализируйте отношения своих родителей, покопайтесь в собственном негативном опыте, изучите подсознательные убеждения – где зарыта собака? Пока вы не проработаете свой страх, дальше идти бесполезно.

6. Вы недолюбливаете противоположный пол

Глупо искать партнера, презирая весь мужской род, так вы рискуете оттолкнуть хорошего человека ошибочными представлениями. Люди не одинаковы, меряя всех по одному шаблону, вы закрепляете ложный стереотип и сами ставите палки себе в колеса. Новый знакомый обязательно почувствует вашу агрессию и откажется от дальнейшего общения.

7. Вы впадаете в зависимость от мужчин

Я не говорю о том, что нужно быть независимой и самодостаточной во всем. Я описываю сценарии, при которых женщина попадает под влияние каждого нового ухажера, позволяя себя контролировать, унижать и использовать. Такое поведение не просто недопустимо, оно вредит самооценке и будущему. Для начала научитесь уважать себя, заботиться о себе, любить себя, а потом ищите партнера.

8. Вы так и не забыли своего бывшего

Глупо встречаться с новыми претендентами, когда голова забита мыслями о прошлых отношениях, - разочарования неизбежны. Вы обязательно начнете сравнивать непривычное новое с комфортным старым, начнете убеждать себя в неразумности каких-либо перемен, вопьетесь ногтями в опасные для себя иллюзии. Как вариант – начнете назначать свидания парням, похожим на бывшего, с точно такими же проблемами. Но ведь не просто же так вы расстались?

Помните, если вам скучно, если каждое новое свидание оставляет неприятный шлейф воспоминаний – не следует активничать в этом направлении. Иногда полезнее сделать перерыв, покопаться в себе, разобраться со старыми призраками. Кто знает, к чему это приведет? Ваше счастье от вас не уйдет. Главное, не занимайтесь самообманом!опубликовано econet

Автор Элина Тарутина

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