Восемь способов стать смелее

Смелость – достойное восхищения качество. И она нужна не только как проявление героизма, а в самых обыденных ситуациях. Имеется ввиду умение контролировать свой страх, управлять им. Какие стратегии помогут стать смелее?

Смелость часто ассоциируется у нас с физической храбростью (когда, например, герой рискует жизнью и здоровьем, защищая родину). Но это качество постоянно проявляет себя и в быту, и в коммуникации между людьми. Смелость «включается», когда мы отстаиваем свою правоту, начинаем бизнес, меняем работу, переезжаем. Иначе говоря, смелость необходима нам там, где есть определенный страх и риск. Люди не рождаются смелыми. Это похвальное качество можно в себе развивать.

Как стать смелее

Человек не может быть абсолютно бесстрашным. Мы все чего-то боимся, и это нормально. А смелость – это не отсутствие страха, а способность управлять им. Контроль собственных страхов дает нам возможность действовать, а не тратить энергию на негативные переживания.

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Вот несколько стратегий, которые помогут обуздать свой страх.

1. Выполнить конкретные шаги, чтобы устранить факторы неизвестности

Неведение мешает нам оценить риски и рождает страх.

Избавиться от неопределённости можно, собрав максимум информации о предстоящем событии/ситуации.

Например, вы переживаете перед публичным выступлением. Можно накануне ознакомиться с помещением, где вы будете общаться с аудиторией, отрепетировать свою речь. И всё покажется не таким уж страшным.

2. Техники релаксации

Ослабить силу страха и контролировать свои физиологические реакции помогут методы релаксации. Это могут быть управляемое напряжение и расслабление частей тела, дыхательные упражнения, медитация.

3. Приобретать навыки

Критические ситуации случаются неожиданно. И мы часто оказываемся к ним неподготовленными. А сценариев, связанных с риском и опасностью, великое множество. Поэтому имеет смысл развивать самые разнообразные навыки (самообороны, оказания первой медицинской помощи, быстроты реакции). Это поможет быть собранными и хладнокровными в экстренных ситуациях.

4. Друзья

Поддержка друзей и близких действует ободряюще и повышает готовность к действию.

В отношениях «включается» ответственность: если вы объявили близким о своих планах, страх испытать перед ними стыд заставит вас не отступить перед задуманным.

Окружение близких людей является источником поддержки уверенности, которые угнетают страх.

5. Талисман для уверенности

Это может показаться абсурдным, но талисманы и обереги действительно придают больше уверенности, действуют успокаивающе.

Поэтому пригодится любой предмет, который помогает вам чувствовать себя спокойнее, увереннее и дарит решимость.

6. Меньше думать о себе

Эгоцентризм нагнетает страх и снижает нашу эффективность. Концентрация на себе, своих переживаниях мешает мыслить отстраненно, взвешенно. Поэтому важно не зацикливаться на себе, любимом.

Возможен еще и такой эффект: когда мы хотим помочь другим, наши действия становятся более решительными.

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7. «Это игра»

Нас всегда пугает плохой исход событий, ведь мы знаем, что реальность сурова. А если представить, что происходящее – это игра? Тогда всё покажется в другом свете – уже не так страшно предпринимать какие-то шаги, быть более смелым и решительным. Важный разговор, неприятный визит, конфликт или первая тренировка в тренажерном зале покажутся не такими драматичными.

8. 20 секунд истинной смелости

Страх утратит свое влияние на нас, если мы сможем в течение двадцати секунд противостоять ему. Часто требуется лишь небольшое действие, которое запустит череду событий. Сжечь мосты, броситься в омут с головой… И назад уже дороги нет. Всё, что требуется – это миг смелости, чтобы извиниться перед другом, сказать правду в глаза или признаться в любви.опубликовано econet

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