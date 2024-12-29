Вот почему Вселенная сводит тебя с определенными людьми, а затем отпускает их

Когда мы встретим человека, который должен остаться с нами навсегда, мы сразу это поймем, мы узнаем его из толпы...

Ты согласна, что иногда трудно объяснить, почему ты что-то к кому-то чувствуешь? Почему с одними людьми что-то «щелкает», почему ты вдруг чувствуешь некую связь с незнакомцем?

Неслучайные встречи

Такое ощущение, что сам Бог сводит нас с определенными людьми, потому что в данный момент они нужны в нашей жизни. Это люди, которые научат нас важным урокам о жизни и о нас самих.

И есть причина, почему нас притягивает к определенным людям. Оглядываясь назад, я понимаю, что нет ни одного человека, с которым я чувствовала связь, который бы не научил меня чему-то, который бы не сыграл в моей жизни важную роль.

Ирония в том, что большинство этих людей были временными, потому что их цель была в том, чтобы показать мне другой путь, а потом освободить меня.

Иногда сцена вашей жизни определяет, какой тип людей ты притягиваешь, и думаю, в этом и есть красота веры, когда Бог посылает тебе именно того, кто нужен тебе в определенное время. Он дает тебе ответы, которые ты искала, через этих людей. Он просвещает тебя, сближая с людьми, которые открывают в тебе лучшее.

Просто иногда мы пытаемся сделать этих временных людей постоянными, но это не их роль. Они не должны оставаться в нашей жизни навсегда. Бог определил их временную роль. Бог определил, чтобы они сделали нас лучше для тех, кто должны остаться с нами навсегда.

Проблема в том, что мы начинаем переживать, когда эти люди уходят, потому что мы не умеем отпускать. Мы не понимаем, почему у нас забирают того, кто настолько прекрасен, того, кто исцелил нас. Но если подумать, что оставшись в вашей жизни, красота этих людей развеется, а их любовь умрет, то эта история будет уже не такой вдохновляющей, и они станут обузой, которую мы не должны нести.



Чтобы отпустить, нужна вера. Вера в том, что эту историю лучше оставить такой, какая она есть. Такой, какой она и должна быть. Что если переписать ее, то все только испортится. Что если что-то изменить, хэппи-энда не будет. Может эти люди — ангелы, посланные тебе, чтобы преподать какой-то урок, чтобы исцелить тебя, чтобы сделать тебя лучше, а когда придет время, они улетят обратно. Они должны быть еще в чьей-то жизни.

Может эти люди как раз учат тебя отпускать, осознавать, что какая-то часть твоей жизни окончена, и верить, что следующий человек, которого ты встретишь, будет именно тем, кто тебе нужен, даже если ты пока этого не знаешь.

Потому что я знаю, что когда мы встретим человека, который должен остаться с нами навсегда, мы сразу это поймем, мы узнаем его из толпы, потому что наконец поймем разницу между тем, кто трогает нас за руку, и тем, кто трогает нас за душу.опубликовано econet

Автор Мария Марченко

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