Враньё и честность: 2 вещи, которые разрушают отношения

Все стараются быть правильными, постигнуть искусство отношений. И никто не задумывается на начальных этапах общения о его цене, и значении для остальной жизни...

Особенно честность. Вот кажется - чего бы проще: молчать, недоговаривать, плести сонеты полуправды-полулжи? Так нет же, обязательно надо ввернуть в неудачный момент правдивое словцо. Никому не нужное, нарушающее заданный ритм успокоительного вранья.

Как враньё и честность могут разрушить ваши отношения

И что в итоге? Страсти-мордасти, тягостные выяснения отношений. А хуже всего, что меняются амплуа. Из гневно клеймящего правдолюбца, ты вдруг минутной превращаешься в растерянную разползшуюся кляксу.

Необъяснимые метаморфозы, но такова правда жизни: лучшее - враг хорошего. Почему так страшно просто отпустить канву общения, почувствовать себя свободным? Не врать, но и не говорить ненужные истины.

Необъяснимо желание владеть другим человеком, влезть в его мысли, потерять покой. А ему часто совсем безразлично - есть ты на свете, или нет. А уж тем более рядом. Но любить никому не запретишь, такова схема детств - желание быть нужным, интересным и защищенным.

И нет возможности заставить человека себя менять. Потому что нет у него сил и смысла мужественно жить в одиночестве. Так по-дурацки хочется счастья!

Надо много мудрости, чтобы разрешить себе наконец вести себя так, как желает сердце. Не оглядываться на стереотипы общества, не соразмерять свои действия с мнением партнера. Разумно абстрагироваться и отделиться. И тем самым, как ни удивительно приблизиться к нему. А прежде всего - к себе.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Сейчас так много пишется на тему отношений, нас просто перекормили очевидными вещами. А где интуиция, собственное понимание и трактовка событий? Где первооснова всего - чувства? И что действительно считать первостепенным в паре: обособленность, или слияние?

Так стараются все быть правильными, постигнуть искусство отношений. И никто не задумывается на начальных этапах общения о его цене, и значении для остальной жизни. Которая имеет не меньшую ценность, чем конструкция встраивания в жизнь партнера.

Чтобы освободиться наконец от таких оков-отношений, разрешается все: врите, фантазируйте, говорите горячую правду, как на духу. Вернитесь к себе, и кайфуйте от собственной неправдоподобной правды.опубликовано econet

© Богданова Анжелика

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet