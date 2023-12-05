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Время для благодарности

Источник: vk.com 05 декабря 2023 6390
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Время для благодарности есть всегда, как я заметила... Наверное, потому что нет ни одной секунды радости, или даже обыкновенного спокойствия, к которым не приложились бы доброта и поддержка от тех, чьё сердце всегда повёрнуто к свету...

Время для благодарности

И ещё я заметила, что когда живёшь на претензиях, обидах, и подсчётах неполученного, твой мир быстро скукоживается до размеров промёрзшей дерматиновой перчатки. И греет, вернее, не греет, точно так же...

Худо сидеть на холоде, который создал сам, а разморозки ждёшь от других...
От тех, кому сам мало что дал, кроме своих запросов и допросов...
От кого хочешь благодарности за себя, а сам ни за что не благодарен...
Очень худо, ребята...

Отменяйте свои холода

Отметайте подступы колючей пыли к душе...
Отмывайте её дочиста...

Чем?..
Благодарностью...

За каждый свой свободный вдох, за каждый шаг вперёд, за каждую крупицу помощи, за доброту...

За тех людей, к которым возвращаешься отовсюду, как в натопленный дом...
И к которым приникаешь, как к самой чистой воде...
И в чьих глазах никогда нет оценки...

А если нет таких, то есть ли и те, для кого мы таковы?...

Жизнь услужливо развешивает зеркала даже там, где мы себя не видим...
Или так привыкли, что и не заметили, как поизносились и поблекли светлые одежды нашей любви...

Живущих с благодарностью отличишь ото всех...
Нет в них мучительного беспокойства, напряжённого отслеживания сторонней реакции на себя, соревнования в каждом шаге...

Время для благодарности

И с ними не тяжко...
Не увязаешь в их речах, как в вязком болоте, в котором те должны, другие - враги, третьи - недодали...

Без драм обходятся...

Даже болезни стоит благодарить за то, что пришли сказать о чём-то, что мы проморгали на своём автопилоте...

И боль - за ту же информацию...

И тех, кто ушёл...вот именно за это - что ушли, не остались истязать НЕлюбовью...

Благодаришь, и видишь, что и тут наступает божественная взаимность...
Со всем миром...
С каждым, с кем не торговал своими жертвами в обмен на их...

И хорошо становится на душе...
Тихо...
Как на речке, что за долгим лесом в глуши...
Даже среди самого лютого шума...

Благодарю...

Каждого, кого прислала мне жизнь, сделав навсегда богатой на ответность. опубликовано econet 

Автор Лиля Град

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Лилия Град психология отношения благодарность

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