Время для благодарности есть всегда, как я заметила... Наверное, потому что нет ни одной секунды радости, или даже обыкновенного спокойствия, к которым не приложились бы доброта и поддержка от тех, чьё сердце всегда повёрнуто к свету...
И ещё я заметила, что когда живёшь на претензиях, обидах, и подсчётах неполученного, твой мир быстро скукоживается до размеров промёрзшей дерматиновой перчатки. И греет, вернее, не греет, точно так же...
Худо сидеть на холоде, который создал сам, а разморозки ждёшь от других...
От тех, кому сам мало что дал, кроме своих запросов и допросов...
От кого хочешь благодарности за себя, а сам ни за что не благодарен...
Очень худо, ребята...
Отметайте подступы колючей пыли к душе...
Отмывайте её дочиста...
Чем?..
Благодарностью...
За каждый свой свободный вдох, за каждый шаг вперёд, за каждую крупицу помощи, за доброту...
За тех людей, к которым возвращаешься отовсюду, как в натопленный дом...
И к которым приникаешь, как к самой чистой воде...
И в чьих глазах никогда нет оценки...
А если нет таких, то есть ли и те, для кого мы таковы?...
Жизнь услужливо развешивает зеркала даже там, где мы себя не видим...
Или так привыкли, что и не заметили, как поизносились и поблекли светлые одежды нашей любви...
Живущих с благодарностью отличишь ото всех...
Нет в них мучительного беспокойства, напряжённого отслеживания сторонней реакции на себя, соревнования в каждом шаге...
И с ними не тяжко...
Не увязаешь в их речах, как в вязком болоте, в котором те должны, другие - враги, третьи - недодали...
Без драм обходятся...
Даже болезни стоит благодарить за то, что пришли сказать о чём-то, что мы проморгали на своём автопилоте...
И боль - за ту же информацию...
И тех, кто ушёл...вот именно за это - что ушли, не остались истязать НЕлюбовью...
Благодаришь, и видишь, что и тут наступает божественная взаимность...
Со всем миром...
С каждым, с кем не торговал своими жертвами в обмен на их...
И хорошо становится на душе...
Тихо...
Как на речке, что за долгим лесом в глуши...
Даже среди самого лютого шума...
Благодарю...
Каждого, кого прислала мне жизнь, сделав навсегда богатой на ответность. опубликовано econet
Автор Лиля Град
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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