Расставания у нас ассоциируются с крахом надежд, печалью, драмой. Поэтому люди боятся расставаний. Но еще более они могут страшиться сближения. Когда кто-то проникает в наше личное пространство, и нам нужно покинуть свой "панцирь" и открыть душу партнеру.

Люди очень сильно боятся расходов и расставаний, да и паузы со всякой неопределенностью зачастую наводят на нас панический ужас. "А вдруг в моей жизни больше никогда и ничего не будет?" Будет, еще как будет. Как-то будет — это уж точно, а чтобы было лучше, чем просто "как-то", нужно потрудиться.

Уйти, чтобы остаться...

Говорят, что все уроки лучше всего проходить на расстоянии. В идеальном случае, конечно же, к отношениям нужно готовиться до отношений, как, впрочем, и ко всем другим важным этапам и событиям нашей жизни, но это уж кому как повезет, кто знает, что нам там по судьбе положено.

У кого-то получается приобрести необходимые знания до судьбоносной встречи, а другим приходится огнем, водой да медными трубами счастье свое у жизни отвоевывать, не так все это важно на самом деле. Хочу обратить ваше внимание, что иногда лучше встать на паузу и уделить внимание недоученным урокам по отдельности, вместо того, чтобы совместно разрушить то, что и так еще не окрепло.

Не надо страшиться расставаний! Все, что ваше, обязательно вернется. Неделя, месяц, год - не имеет значения. Все ваше обязательно вернется, точнее, оно толком и уйти-то никуда не сможет. Вроде бы решили, что все, конец, а жизнь постоянно сталкивает и сталкивает вас на пути. Но близко друг к другу подойти не дает, потому что каждому из вас нужно время, чтобы дозреть. Дозреть друг для друга или для других партнеров - никто не знает, чем в итоге закончится ваша пауза. Временами точки превращаются в запятые, а иногда повисают в воздухе неоднозначным многоточием...

Мы сильно боимся расставаний, но еще сильнее мы боимся сближений. И вот тут поди попробуй выбрать из двух зол меньшее.

Шаг навстречу - рушатся личные границы, растворяется эго, где ты, где он - да кто бы знал, страшно.

Два шага назад гораздо безопаснее, вот так и танцуем - шаг вперед, два назад.

Подойти близко и оттолкнуться, больше всего на свете желать быть рядом, но так и не решиться шагнуть в неизвестное. Ох уж эти тонко чувствующие натуры.

Чтобы подпустить близко другого, необходимо учиться познавать самого себя. В каждом из нас есть и свет, и тень, об этом много пишут. Научиться принимать свою тень, научиться любить того, кто внутри, научиться быть благодарным тому, что уже есть в каждом из нас. Часто мы бросаемся завоевывать другого человека, толком еще даже и не познав себя.

Зачем бросаться-то? Зачем завоевывать? Углубляйтесь, изучайте то, что есть внутри каждого из нас, придет весна, и цветы распустятся сами. Люди не встречаются случайно, каждая встреча имеет какой-то смысл, только вот что за смысл - не всегда удается разгадать, по крайней мере, не сразу. Большое видится на расстоянии.

Чем более глубокий и тонкий мир вы открываете внутри себя, тем более устойчивым (но не бесчувственным) становитесь к изменениям внешней среды. Если внутри светит солнце, то есть ли разница, какая погода за окном? Дождь так дождь, снег так снег, буран так буран.

Помните, какая надпись была на кольце царя Соломона? "Все проходит, и это тоже пройдет!" Паузы однажды заканчиваются, расставания снова сменяются встречами, какими встречами - время покажет, а пока, каждому из нас есть, чем заняться. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet