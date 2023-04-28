Все хорошие мамы совершают эти 5 ошибок

Каждая мама стремится отдать ребенку самое лучшее, воспитать в нем нужные для жизни качества. Но и хорошие мамы не застрахованы от педагогических ошибок. Что мы иногда делаем неправильно, воспитывая детей? Вот 5 главных ошибок.
Идеальных родителей не бывает. И ошибки в воспитании совершают все без исключения. Часто, не желая причинить ущерб ребенку, мы своими усилиями наносим вред его будущему. Вот о каких родительских ошибках необходимо знать, чтобы впредь их избегать. Специально для всех хороших мам.
За что мы вообще ругаем своих детей? Список родительских претензий может быть бесконечным.
Мы ругаем за то, что ребенок грызет ногти, не приготовил уроки, не сделал уборку в своей комнате.
Сколько существует человечество – столько детей ругают взрослые. Некоторые кричат, некоторые делают это монотонно и нудно.
Спросите себя: «Когда я ругаю ребенка, это изменит его поведение к лучшему?». Ответ – нет.
Не ругайте, а просто переориентируйте поведение ребенка.
Пример. Ребенок грызет ногти? Не ругайте его, а спокойно скажите: «Засунь руки в карман». И он это сделает. Вот ребенок и перестал грызть ногти. Потребность ругать отпала. Вот так уходят конфликтные ситуации и взаимодействие будет конструктивным.
В современном мире все друг друга игнорируют. Такова культура наших дней.
Примеры игнорирования ребенка: мы разговариваем по телефону с подругой, а ребенок бегает и зовет: «Мам, мам!» Мы раздражаемся и начинаем покрикивать на него.
Своим игнорированием мы просто вырастим человека, который также не будет слышать нас. Многие уже с этим столкнулись, когда приходится 5 или 10 раз повторять просьбы или просто звать ребенка, а он не реагирует (игнорирует).
Не игнорируйте ребенка. Отвечайте сразу, любым способом. С самого его рождения. Если не можете сию секунду подойти, просто скажите: «Я тебя слышу. Подожди минуточку!». В случае, если в данный момент вы заняты, проявите внимание другим путем, но не раздражайтесь и не отталкивайте. Так вы вырастите ребенка, который в будущем будет слышать вас.
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Многим знакома ситуация, когда утром мама спешит на работу и торопит ребенка, сонно натягивающего колготки. Если торопить ребенка, он волнуется. Его нервная система начинает работать в аварийном режиме, и он все делает еще медленнее. В итоге мы раздражаемся еще больше, испорченное настроение с утра гарантировано.
Постоянно живя в подобном стрессе, ребенок вырастает рассеянным и не умеющим доводить начатое до конца и неуверенным в себе.
Научитесь не торопить. Ваша задача состоит в том, чтобы самим правильно рассчитывать время с учетом особенностей вашего ребенка.
Но он должен принимать пищу, только когда голоден. Современным детям, в принципе, не знакомо чувство голода. Этому способствует изобилие продуктов и, в частности, фастфуд, снеки и т.д.
Нужно убрать из режима так называемые перекусы (сок, печенье, компот). Это, как говорят, «перебивает аппетит».
Важно дать ребенку ощутить чувство голода. Тогда он с удовольствием поест. Он должен осознавать процесс приема пищи, а не просто открывать рот и жевать.
Еще один момент. Правильно кормить ребенка – это кормить без всяческих развлечений (гаджетов, представлений и чуть ли не спектаклей).
Нам все время кажется, что ему холодно/жарко, что он голоден и т.д. Имея в семье одного ребенка, мы часто занимаемся гиперопекой. Наша задача – не делать, на научить ребенка все делать самому, научить самоконтролю и самообслуживанию. В противном случае дети вырастают инфантильными. Они не способны выполнять будничные функции и уверены, что это должен сделать кто-то за них.
Не управляете ребенком как роботом. Предоставьте ему возможность быть самостоятельным. В идеале он должен выполнять определенное задание, при этом отыскав путь его выполнения.
Эти 5 ошибок совершают даже самые хорошие мамы. Проанализируйте свое поведение и пересмотрите некоторые педагогические моменты, если видите, что и сами грешите подобными ошибками.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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