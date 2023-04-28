Все хорошие мамы совершают эти 5 ошибок

Каждая мама стремится отдать ребенку самое лучшее, воспитать в нем нужные для жизни качества. Но и хорошие мамы не застрахованы от педагогических ошибок. Что мы иногда делаем неправильно, воспитывая детей? Вот 5 главных ошибок.

Идеальных родителей не бывает. И ошибки в воспитании совершают все без исключения. Часто, не желая причинить ущерб ребенку, мы своими усилиями наносим вред его будущему. Вот о каких родительских ошибках необходимо знать, чтобы впредь их избегать. Специально для всех хороших мам.

5 ошибок хороших мам

Ошибка №1. Мы ругаем своих детей.

За что мы вообще ругаем своих детей? Список родительских претензий может быть бесконечным.

Мы ругаем за то, что ребенок грызет ногти, не приготовил уроки, не сделал уборку в своей комнате.

Сколько существует человечество – столько детей ругают взрослые. Некоторые кричат, некоторые делают это монотонно и нудно.

Спросите себя: «Когда я ругаю ребенка, это изменит его поведение к лучшему?». Ответ – нет.

Не ругайте, а просто переориентируйте поведение ребенка.

Пример. Ребенок грызет ногти? Не ругайте его, а спокойно скажите: «Засунь руки в карман». И он это сделает. Вот ребенок и перестал грызть ногти. Потребность ругать отпала. Вот так уходят конфликтные ситуации и взаимодействие будет конструктивным.

Ошибка №2. Мы игнорируем детей.

В современном мире все друг друга игнорируют. Такова культура наших дней.

Примеры игнорирования ребенка: мы разговариваем по телефону с подругой, а ребенок бегает и зовет: «Мам, мам!» Мы раздражаемся и начинаем покрикивать на него.

Своим игнорированием мы просто вырастим человека, который также не будет слышать нас. Многие уже с этим столкнулись, когда приходится 5 или 10 раз повторять просьбы или просто звать ребенка, а он не реагирует (игнорирует).

Не игнорируйте ребенка. Отвечайте сразу, любым способом. С самого его рождения. Если не можете сию секунду подойти, просто скажите: «Я тебя слышу. Подожди минуточку!». В случае, если в данный момент вы заняты, проявите внимание другим путем, но не раздражайтесь и не отталкивайте. Так вы вырастите ребенка, который в будущем будет слышать вас.

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Ошибка №3. Мы торопим ребенка.

Многим знакома ситуация, когда утром мама спешит на работу и торопит ребенка, сонно натягивающего колготки. Если торопить ребенка, он волнуется. Его нервная система начинает работать в аварийном режиме, и он все делает еще медленнее. В итоге мы раздражаемся еще больше, испорченное настроение с утра гарантировано.

Постоянно живя в подобном стрессе, ребенок вырастает рассеянным и не умеющим доводить начатое до конца и неуверенным в себе.

Научитесь не торопить. Ваша задача состоит в том, чтобы самим правильно рассчитывать время с учетом особенностей вашего ребенка.

4 ошибка. Попытка уговорить ребенка покушать.

Но он должен принимать пищу, только когда голоден. Современным детям, в принципе, не знакомо чувство голода. Этому способствует изобилие продуктов и, в частности, фастфуд, снеки и т.д.

Нужно убрать из режима так называемые перекусы (сок, печенье, компот). Это, как говорят, «перебивает аппетит».

Важно дать ребенку ощутить чувство голода. Тогда он с удовольствием поест. Он должен осознавать процесс приема пищи, а не просто открывать рот и жевать.

Еще один момент. Правильно кормить ребенка – это кормить без всяческих развлечений (гаджетов, представлений и чуть ли не спектаклей).

5 ошибка. Неуемная опека.

Нам все время кажется, что ему холодно/жарко, что он голоден и т.д. Имея в семье одного ребенка, мы часто занимаемся гиперопекой. Наша задача – не делать, на научить ребенка все делать самому, научить самоконтролю и самообслуживанию. В противном случае дети вырастают инфантильными. Они не способны выполнять будничные функции и уверены, что это должен сделать кто-то за них.

Не управляете ребенком как роботом. Предоставьте ему возможность быть самостоятельным. В идеале он должен выполнять определенное задание, при этом отыскав путь его выполнения.

Эти 5 ошибок совершают даже самые хорошие мамы. Проанализируйте свое поведение и пересмотрите некоторые педагогические моменты, если видите, что и сами грешите подобными ошибками.опубликовано econet

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