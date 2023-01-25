ВСЕГДА начинайте с СЕБЯ!

Ни одно наше усилие не проходит даром. И если вы каждый день, хоть понемногу будете выделять время на то, чтобы самосовершенствоваться, уже через полгода вы просто не узнаете себя. Незаматные и необременительные действия вскоре принесут удивительные результаты.

Ни одно наше усилие не проходит даром. Все, что вы делаете, абсолютно все действия рано или поздно дадут свои плоды. К сожалению, это относится и к плохому тоже, но я сейчас не об этом. Поэтому, если вы каждый день, хоть понемногу будете выделять время на то, чтобы самосовершенствоваться, обещаю, уже через полгода вы просто не узнаете себя. Незаметные и необременительные действия вскоре принесут удивительные результаты. И, самое главное, вы будете получать удовольствие от самого процесса. Как же вырасти над собой, не прилагая титанических усилий? Как приступить к выполнению этой похвальной задачи?

Самосовершенствование: с чего вам стоит начать

1. Саморазвитие

Регулярно занимайтесь саморазвитием, стремитесь к лучшему: читайте книги, найдите себе интересное хобби, посещайте различные мероприятия и выставки. Когда вы будете заняты каким-то делом, в данном случае, саморазвитием, то у вас и мыслей дурных возникать не будет, и в своем партнере вы тоже растворяться уже не будете.

2. Любовь

Научитесь любить себя. Любить так, чтобы когда вы будете смотреть в зеркало, вам нравилось ваше отражение. А если вам не нравится то, как вы выглядите, то займитесь спортом или поменяйте свой имидж. Одним словом, сделайте все возможное, чтобы вы действительно кайфовали сами от себя.

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3. Балуйте себя

Возьмите за правило баловать себя. Напишите список того, что приносит вам истинное удовольствие и точно сделает вас немного счастливее, и каждый день выполняйте хотя бы несколько пунктов из этого списка. Например, это может быть принятие теплой ванны, чтение книги или какое-то другое ваше любимое занятие.

4. Любимая работа

Если вы пять дней в неделю ходите на работу, которая вас угнетает, если вы с трудом просыпаетесь утром, если ваша работа приносит только негативные эмоции и оплату за труд, то время задуматься об изменении этой работы. Подумайте, чем вам нравится заниматься больше всего и как можно на этом заработать. Ведь если вашим основным источником дохода станет любимое дело, которое еще и к тому же будет приносить вам удовольствие, то не это ли и есть работа вашей мечты?

5. Ваше окружение

Внимательно посмотрите вокруг и оцените людей, с которыми вы общаетесь почти каждый день. А нет ли в этом окружении человека или людей, с которыми вам неприятно общаться? Если ответ утвердительный, то постарайтесь свести ваше общение к минимуму или совсем отказаться от него. Всегда помните, как ощутимо ваше окружение влияет на вас и качество вашей жизни.

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6. Сравнение

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сравнивайте себя с другими людьми, особенно с теми, у которых дела идут куда лучше, чем ваши. Лучше проанализируйте качества этих людей, их поступки или жизненные принципы и научиться чему-то полезному у них, но ни в коем случае не сравнивайте себя с ними.

Как вы относитесь к себе так и окружающие будут относиться к вам - надеюсь вы это запомнили. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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