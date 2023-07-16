Всего 1 вопрос, который поможет укрепить ваши отношения

Каждый раз перед тем, как что-то сказать своему партнеру или сделать что-то такое, что также будет его касаться, ставить себе один простой, но от этого не менее важный, вопрос.

Все мы хотим прочных, длительных и главное счастливых отношений с любимым человеком. Хотим, чтобы нас любили, ценили, уважали и оберегали. Но как известно, всегда нужно начинать с себя, и поэтому если вы хотите такого отношения к себе, то прежде всего должны так же относиться и к своему партнеру. Кроме этого, есть еще один маленький способ, как можно сделать ваши отношения по-настоящему крепкими и счастливыми для вас обоих.

Как можно сделать ваши отношения по-настоящему крепкими и счастливыми

Этот способ заключается в том, чтобы каждый раз перед тем, как что-то сказать своему партнеру или сделать что-то такое, что также будет его касаться, ставить себе один простой, но от этого не менее важный вопрос: "А как в этом случае будет чувствовать себя мой любимый человек, а не заденет ли его это за живое, а не ранят ли его мои слова или действия?"

Поверте,чем чаще вы будете задавать себе этот вопрос, тем с большей нежностью, трепетом и любовью вы начнете относиться к своему партнеру. Хотя, конечно, этот способ укрепления отношений действует только при условии, что не только вы, но и ваш партнер начнет регулярно задавать себе такой же вопрос.

Ведь согласитесь, что очень часто мы сначала что-то делаем или говорим, а уже потом думаем о последствиях этого. А ведь они могут быть достаточно плачевными. Ведь кому понравится, когда его хотят как-то "уколоть" или задеть, даже если вы тогда были очень злы на своего любимого человека? Особенно это касается тех случаев, когда вы ссоритесь и выясняете отношения и сгоряча можете сказать что-то такое, что очень обидит и ранит вашего партнера.

Да, вы потом можете помириться и вроде как простить друг другу все обиды, но на самом деле любые неприятные слова или действия, особенно от самого дорогого и родного человека очень сильно влияют на нас и, соответственно, наши отношения друг с другом. И к сожалению влияют далеко не в самую лучшую сторону, они как ржавчина - медленно, но уверенно разъедают даже, казалось бы, самые крепкие отношения.

Поэтому нужно всегда думать, о том, а как ваши действия, слова или поступки могут повлиять на ваши отношения с любимым человеком. Нужно стараться более бережно относиться к чувствам друг друга, ведь нас всех так легко обидеть, и особенно больно, если весь этот негатив идет именно от близкого человека. Ведь недаром говорят, что словом можно не только ранить, но и убить все те настоящие, искренние и глубокие чувства, которое мы испытывали к этому человеку.

Желаю вам никогда не забывать об этом и просто всегда беречь друг друга!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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