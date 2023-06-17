Всего 2 вопроса, которые определят качество ваших отношений

✅Психолог Виктория Кирста предлагает поставить себе всего два простых, но при этом очень действенных вопроса, которые сразу многое прояснят вам в ваших отношениях друг с другом. Что именно это за вопросы – читайте в в статье.

Ко мне на консультацию часто обращаются пары, которые все никак не могут определиться, а насколько качественными и действительно гармоничными являются их отношения на данный период времени? Довольны ли они ими в полной мере? Хорошо или им в этих отношениях и именно с этим человеком?

2 вопроса, которые помогут прояснить отношения

Эти и еще куча других вопросов возникают у моих клиентов, как к себе самим, так и к своему партнеру. Ведь в отношениях, конечно, присутствуют, как взлеты, так и падения, как приятные моменты, так и не очень. И поэтому бывает действительно довольно трудно определиться с тем насколько же по-настоящему эти отношения важны и ресурсны для вас?

Когда ко мне приходят с такими запросами я предлагаю им поставить себе всего 2 вопроса. И вот, что именно это за вопросы.

1. А действительно ли вы замечаете и цените друг друга в этих отношениях?

Конечно, начинать нужно всегда с себя. Поэтому сразу вспомните, как вы относитесь ко всему, что делает для вас ваш партнер - воспринимаете как должное действительно искренне цените каждый его проявление внимания к вам и всю его помощь и поддержку?

Подумайте над этим, это действительно важно. Не спешите с выводами и будьте максимально честны с собой, ведь именно от этого зависит понимание и осознание ценности этих отношений для вас и вашей собственной ценности для вашего партнера.

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Теперь подумайте о том, что делает и делает ли вообще для вас что-то ваш любимый человек, а главное - делаете ли вы это? Помните, что в гармоничных и качественных отношениях всегда должен быть сохранен баланс «давать-брать». Ведь если будет "перекос" в какую-то одну из этих сторон, то эти отношения уже не будут приносить никакой радости как минимум тому, кто единственный всегда все делает, дает своему партнеру и привносит в эти отношения.

Именно поэтому так важно по-настоящему замечать и ценить друг друга. Не просто жить как соседи под одной крышей, но каждый в своем собственном мирке, уткнувшись в свой телефон или ноутбук, а действительно иметь настоящую и глубокую эмоциональную и духовную связь. А не только вместе завтракать, ужинать, а тогда "пересекаться" в постели.

2. Чувствуете ли вы себя достаточно красивыми и особенными (любимыми) рядом друг с другом?

С одной стороны этот вопрос направлен к вашей собственной самооценке и ценности в своих глазах, но с другой стороны - это вопрос, конечно же, также на прямую связан и с вашим партнером и его отношением к вам. То есть это вопрос является как бы продолжением предыдущего.

Ведь увидев и разобравшись для себя с тем на сколько вы оба цените и замечаете друг друга - вы можете спокойно ответить себе и на вопрос о том, а устраивает ли вас все то, что делает для вас ваш партнер, если, конечно, вообще делает? То есть чувствуете ли вы себя любимыми, нужными, важными и достаточно хорошими и красивыми, я бы даже сказала особенными для него, а в контексте ваших отношений - друг для друга?

Подумайте об этом, ведь только честно ответив себе на эти два вопроса вы сможете понять и определить для себя куда на самом деле движутся сейчас ваши отношения и насколько качественными, ценными и ресурсными они для вас, а вы - друг для друга являетесь.опубликовано econet.

Автор Виктория Кирста

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