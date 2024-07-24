Всего один, но невероятно полезный совет для счастливых взаимоотношений

Говорят, что нет единого рецепта счастливых отношений. Мы опровергнем это убеждение. Существует универсальное правило, придерживаясь которого, вы сохраните свои взаимоотношения с партнером крепкими и душевными. Достаточно знать один секрет.

Совместная жизнь ни у кого не проходит гладко. Представьте, что вы ссоритесь со своим партнером и говорите: «ты тупой, ты всегда был тупым и в будущем таким же и останешься». Что партнер будет делать после того, как услышал всё это? Он будет плакать (если вы говорили серьезно), он разозлится, и вы уже не будете ему настолько нравиться. Потому что это фактически атака. Что можно сделать в подобной ситуации? Уйти, игнорировать, ответить тем же или перейти к насилию? Рассказывает Джордан Питерсон.

Секрет гармоничных отношений

Вы раскритиковали партнера, поссорились. Нет никакой дискуссии. Вы не оставили ему никакого выбора, пришли на вершину его иерархии и сказали: «В тебе всё неправильно». И исправить положение вещей после такого невероятно сложно. Это провоцирует ссору. И если вы не хотите ругаться, не стоит так поступать.

Есть альтернатива критичному поведению. Представьте, что вы приходите домой, и ваш партнер смотрит телевизор. А вы ожидали, что он вас встретит на пороге, проявит внимание. Не стоит сразу же предаваться слезам, кричать: «Ты всегда был тупым и таким останешься» или что-то в этом роде. Можно сказать так: «У меня есть маленькая особенность: приходя домой, я хочу почувствовать твое душевное тепло. Я бы хотела, чтоб ты оставил телевизор буквально на пару минут, подошел ко мне, поцеловал и сказал «привет». Потом можешь продолжать свой просмотр».

Важно конкретизировать то, что вы хотите изменить. И вы можете советовать сделать самое маленькое изменение, которое устроит вас. Можно сказать так: «Если ты меня любишь, ты знаешь, как меня встречать на пороге?». Это не поможет. Смысл в том, чтобы подробно изложить то, чего вы хотите, что удовлетворит вас. Затем ваш партнер неохотно сделает это несколько раз. Возможно, без особого желания и настроения. Пусть так. А вам желательно наградить его за это. Не ругайте его за ошибки, и в перспективе он будет все делать правильно. Да, люди такие: им сложно учиться чему-то новому, они сопротивляются этому, но они любят вознаграждения, похвалу.

Проблема в том, чтобы быть терпеливыми. Это невероятно полезный совет для взаимоотношений. Подождите, пока партнер сделает то, что вы хотите, а потом наградите его, поощрите чем-нибудь. Все люди любят внимание. Это важно для них.

Если ваш партнер что-то делает хорошо, вы видите это и говорите: «Молодец! Хорошо! У тебя здорово получается!». Он вдохновлен вашими словами и сделает еще больше. Полезно подавлять свою реакцию именно на отрицательное, стараться не замечать его.

Что мы вообще знаем о моделях ожидания? Отклонение от ожидаемого порождает много отрицательных эмоций.

Например, вы приходите домой, где все убрано и чисто. Но вот вы видите коврик, на котором ваш партнер не заметил и не убрал собачью шерсть. Вы уже не видите убранный дом, вы сконцентрировали внимание исключительно на коврике. И говорите: «Ты не убрал шерсть с коврика!». Партнер обижен, что его труд не оценили, и отвечает: «Я больше никогда не буду убирать!».

Секрет в том, что исключения выделяются, а то, что сделано, - нет. Вы игнорируете то, что сделано, потому что оно не стоит у вас на пути и быстро становится невидимым, незаметным.

Если партнер сделал что-то неправильно – не наказывайте его. Будьте благоразумными, обращайте внимание на хорошее, поощряйте. В какой-то мере это манипуляция. Но она очень полезна и помогает отношениям. Подумайте, ведь когда партнер вас поощряет и хвалит, - это тоже стимулирует вас и радует. Правда?

Не молчите, не копите в себе негатив и раздражение. Просто говорите открыто, что вы хотите и как. И наоборот. В мягкой форме сообщайте, что вам не по душе, что бы вы хотели исправить в поведении (характере, привычках) возлюбленного. Это очень полезно практиковать в продолжение шести месяцев. Чтобы сделать что-то сложное очень хорошо, требуется много практики и усилий. Но зато потом вы будете делать это всю жизнь.

И не забывайте еще о том, что человеку трудно меняться. Помните, как вы обещали себе с наступлением нового года начать ходить в тренажерный зал? И даже приобрели абонемент. Мы не выполняем многие обещания и планы по самоусовершенствованию, но прощаем себя. Будьте же снисходительны и к своей половинке.

опубликовано econet

фото Annie Leibovitz

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