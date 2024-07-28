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Всё именно так, как ты думаешь...  

Источник: vk.com 28 июля 2024 6328
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✅Вместо советов, которых не стоит давать без запроса, я сказала бы своему взрослому ребёнку вот что: "Всё именно так, как ты думаешь, детка..."  

Всё именно так, как ты думаешь...  

И если ты думаешь, что недостоин любви и уважения, то жизнь услышит тебя, и станет бить НЕлюбовью и НЕуважением ровно до тех пор, пока ты не проделаешь обратную работу... 

Практика - это и есть живая жизнь... 

Если долго ни за что не будешь браться, думая, что не получится, то и вправду не получится, как не получается у тех, кто ни за что не берётся... 

Оставайся при иллюзии того, что если ты ничего не сделал, то избежал ошибки... 

Ты избежал практики...  А практика - это и есть живая жизнь... 

Если ты думаешь, что не надо ни во что вкладываться, потому что всё равно будет как у стереотипных "всех", погрязших в нечестных, несчастных, неверных отношениях, то ты прав - я обещаю тебе, что не пройдёт и года, как ты присоединишься к этой несметной партии... 

И точно так, как и они, будешь цинично твердить, что все так живут... 

Живи, никто не против... 

Если ты думаешь, что тебе все задолжали - от родителей до работодателей, то ты отлично скоротаешь мимо проходящую жизнь за подсчётом долгов, составлением списка виноватых, а то и сделаешь карьеру блестящего коллектора... 

А вдруг кто-нибудь да расплатится?... 

Всё именно так, как ты думаешь...  

Если ты думаешь, что жизнь подождёт, и всё ещё впереди, то жизнь подождёт... 

Она продолжит ждать тебя и триста лет спустя, потому что она - бесконечна... 

И она может позволить себе ждать... 

Так что, не спеши... 

Ты же, наверное, успел подумать, что тоже бесконечен... 

Всё именно так, как думаешь... 

И я многое могла бы сделать вместо тебя, кроме вот этого, понимаешь?... 

Я не смогу за тебя думать... 

И не смогу за тебя жить... 

Так что, как-нибудь сам, ладно?..опубликовано econet

Автор Лиля Град

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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