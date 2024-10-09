Самоценность не связана с чувством превосходства над другими людьми. Она вообще не имеет отношения к другим. Она связана только с вами. Самоценность приходит изнутри: она складывается из того, что вы знаете о себе, своем теле, своих способностях.

Дочка моей подруги вышла на новогоднем утреннике читать стихотворение и сказала: “Меня зовут Дария, мне пять лет, я сочинила стих и я думаю, что я клевая”. Смех в зале. Аплодисменты.

Про самоценность

Теперь ей шестнадцать и она говорит о себе “Меня зовут Дария, я играю на клавишных в рок-группе, говорю на трех языках и языке жестов, я танцую, и учусь без троек - это то, что мне во мне нравится”. Аплодисменты, переходящие в овации. Она точно знает, что она клевая. И что у нее клевая жизнь.

Без чувства уверенности в том, что вы стоите всех усилий, которые вам придется предпринимать в жизни, вам будет сложно двигаться вперед. Чтобы добиться успеха, постоять за себя и стать счастливыми нужно чувствовать свою ценность.

Нужно быть уверенным, что вы достойны счастья, что вы довольны собой и изнутри ощущаете собственное достоинство. Самоценность - это то, как вы реализуете себя в своей жизни, означает. Не потому, что говорите себе: «Я клевая». И не потому, что другие говорят: «Ты клевая». Быть ценным для себя — значит быть довольным собой, потому что ты гордишься тем, что ты делаешь, просто живете так, как нравится: придерживаетесь своих убеждений и ценностей и не изменяете себе. Не важно сколько это приносит денег. Не важно насколько вы знамениты. Не важно какой у вас статус. Важно, что вы сами гордитесь тем, что вы делаете.

Самоценность не связана с чувством превосходства над другими людьми. Она вообще не имеет отношения к другим. Она связана только с вами. Самоценность приходит изнутри: она складывается из того, что вы знаете о себе, своем теле, своих способностях.

Самоценности можно научиться, ее можно приобрести.

Самооценка — результат того, что ты доволен своими поступками и своей личностью.

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Что с вами происходит, когда вы ощущаете свою ценность

1) вы не боитесь разумного риска, понимая, что можете потерпеть неудачу, но также понимая, что можете добиться успеха;

2) вы не стремитесь к неоправданному риску, потому что слиш-ком уважаете себя, чтобы подвергать опасности;

3) вы успешно сопротивляетесь негативу со стороны других людей;

4) вы не стремитесь поступать как все, просто чтобы не выделяться и не стремитесь привлекать к себе внимание, чтобы нравится;

5) у вас достаточно силы, чтобы справиться с жизненными сложностями, разочарованиями или неудачами;

6) у вас есть планы на ближайшую жизнь;

7) вы знаете свои способности и полностью используете свои таланты, навыки и умения для достижения своих целей;

8) вы можете позволить себе быть счастливым, потому что знаете, что это нормально;

9) вам нравится ваша жизнь;

10) вы знаете, что там где вы находитесь - это результат только ваших принятых или не принятых решений.

Красиво, да? А где это взять? Понятно, что сделать. А как? И где взять на это силы?

Сосредоточится на себе. Это завтра вы сосредоточитесь на других. А сегодня сосредоточьтесь на себе. Поддайтесь соблазну и пошлите сегодня все к черту. Избавьтесь от морока чужих представлений о вас и позвольте себе выйти из себя. Примите решение быть такой как вы хотите. Быть клевой для себя - это ваше решение и пусть окружающие попробуют заставить вас его нарушить.

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Открывайте свою тетрадочку и напишите минимум 10 пунктов, что значит быть клевой для себя.

А теперь разделите лист пополам по вертикали.

В левой графе напишите, что произойдет с вами через год, если вы будете двигаться не к себе клевой, а от себя.

В правой графе напишите, что произойдет с вашей жизнью через год, если вы будете клевой для себя.опубликовано econet

Автор Елена Пастенак

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