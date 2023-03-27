Вы НЕ обязаны эмоционально обслуживать других людей

Никто не обязан эмоционально обслуживать других людей. И становиться жилеткой, опорой, овечкой или дармовым официантом. Никто не обязан улыбаться по требованию или выслушивать то, что выслушивать тяжело и неинтересно. Принуждать себя обслуживать эмоционально других - прямой путь к погибели.

Вам интересно, какое настроение у официанта? Вас волнуют его проблемы или душевные переживания? Скорее всего, нет. Вам надо, чтобы он вежливо и любезно вас обслужил. И побыстрее. Если вам понравится обслуживание - вы дадите чаевые.

Вам интересно, какое настроение у официанта?

А эмоциональным официантом стать просто. Надо любезно и вежливо обслуживать других людей. Кивать, выслушивать, поддерживать, соглашаться и улыбаться приятной улыбкой. И ничего не получать взамен; ни чаевых, ни простого вопроса сердечного: «ну как ты? Все ли у тебя хорошо? Почему ты грустный?».

Нет, спросить-то спросят. Надо же как-то общаться. Но спросят бегло; не дожидаясь ответа, начнут изливать своё настроение или рассказывать проблемы. Или ещё хуже: прикажут «улыбнитесь! Вы чего такой мрачный!». Неудовольствие выскажут. Потому что официанту положено улыбаться и проворно обслуживать посетителей.

Можно стать эмоциональной прислугой подруги, коллеги, начальника, даже родителя. На прислугу в детстве учат, когда насильно заставляют улыбаться незнакомым и стишок рассказывать. И терпеть чужие прикосновения, как овечка в контактном зоопарке. Или смышленая весёлая обезьянка…

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Никто не обязан эмоционально обслуживать других людей. И становиться жилеткой, опорой, овечкой или дармовым официантом. Никто не обязан улыбаться по требованию или выслушивать то, что выслушивать тяжело и неинтересно.

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Люди делают это из любви: выслушивают и разделяют эмоции. Или за деньги. Или напополам; скажем, любит доктор свою профессию. Но и деньги тоже ему нужны.

А просто так принуждать себя обслуживать эмоционально других - прямой путь к погибели. Если вас используют эмоционально или интеллектуально, выходите из этих отношений как можно скорее. Отношения обоюдны, вот в чем дело. Если нет любви или оплаты обслуживания - нет и смысла выносить все это...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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