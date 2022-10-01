Вы не обязаны жить в соответствии с ожиданиями других людей. Это их проблемы, а не ваши

Ожидания – своего рода иллюзия, погоня за движущейся мишенью. Люди постоянно возлагают на нас какие-то надежды. Социальное давление присутствует всегда, но ожидания других будут все время меняться. Поэтому соответствовать им просто нереально. Да и зачем?

Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии и один из величайших физиков ХХ века, однажды сказал: «Вы не обязаны жить в соответствии с ожиданиями других людей. Вы не обязаны быть такими, какими они хотят вас видеть. Это их проблемы, а не ваши».

Жить и не оглядываться на других

Ожидания могут стать препятствием на пути к великому жизненному опыту.

У каждого человека бывают моменты, когда он испытывает неуверенность в себе. Но если вы становитесь слишком восприимчивыми к социальному неодобрению, вы живёте чужой жизнью и при этом чувствуете себя несчастными.

Ожидания – это иллюзия, погоня за движущейся мишенью. Люди всегда будут возлагать на вас много надежд. Социальное давление никуда не денется, однако ожидания других будут постоянно меняться.

Если вы постоянно ждёте чьего-либо одобрения вашего следующего шага, вы в конечном итоге никому не угодите — в том числе и себе.

Психолог Лара Хонос-Уэбб говорит, что жизнь, движимая потребностью в одобрении, ведёт к внутреннему конфликту, депрессии и неудовлетворённости. «Чем больше противоречий внутри вас, тем больше вы боитесь выразить своё истинное "Я", — говорит она. — В результате вы можете заглушить свои чувства и притворяться не тем, кто вы есть на самом деле, постепенно отдаляясь от жизни, которой должны жить».

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Не ограничивайте себя мнениями и ожиданиями, научитесь создавать собственную реальность.

Выслушивайте советы, получайте обратную связь, учитесь у других, вдохновляйтесь мудростью своих наставников и всех, кого вы уважаете, однако делайте собственные выборы и самостоятельно определяйте направление вашей жизни.

Стремитесь к тому, чтобы стать лучшей версией самих себя – версией, которой вы хотите быть, а не той, что общество выбрало для вас.

Социальное давление обманчиво – мы становимся добычей, сами того не замечая. Без обдуманных, целенаправленных действий вы легко можете потерять контроль над траекторией своей жизни.

Каждый человек подвержен влиянию других, но если вы сознательно строите свою жизнь, в будущем вы испытаете меньше сожалений. Чем больше вы беспокоитесь о том, что подумают другие, тем меньше вы контролируете свою жизнь.

Никто не знает вас лучше, чем вы сами. Вы должны взять на себя стопроцентную ответственность за собственную жизнь и делать то, что нравится вам.

«Жизнь, проведённая в постоянных попытках угодить другим людям – это верный путь к печальному существованию», – пишет Эйнджел Чернофф.

Попытки жить в соответствии с ожиданиями общества могут привести к разочарованию. Обретение истинного «Я» – это процесс самопознания. Чтобы раскрыть свой потенциал, вы должны жить в соответствии с собственными ожиданиями.

Важным шагом на пути к достижению целей в жизни и карьере является освобождение от внешних влияний, неуверенности в себе и страхов, которые мешают вам развиваться.

Люди, с которыми вы общаетесь, новости, которые вы читаете или слушаете, программы, которые вы смотрите, вещи, на которые вы тратите своё время – все эти источники определяют ваши убеждения, восприятие, ценности и действия.

Если вы просто плывёте по течению, вы будете делать то, что хотят от вас другие. Но если вы будете игнорировать чужие ожидания, сосредотачиваясь на том, что вам нравится, вы получите возможность изменить собственную жизнь, делая правильные выборы.

Переосмыслите свои отношения с ожиданиями других людей. Сопротивляйтесь, если кто-то пытается вторгнуться в вашу жизнь. Сохраняйте над ней контроль. Действуйте в соответствии с тем, что вы ожидаете от себя.

Ожидания могут загнать вас в угол – вы единственный, кто может освободить себя. Вы главный.

«Научитесь отстаивать границы. Вам не нужно быть слишком резкими. Просто давайте другим знать, когда они выходят за рамки дозволенного – не всегда люди осознают, что пытаются указать вам, как жить», – говорит Густаво Раззетти.

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Не спрашивайте себя, что ожидает от вас мир. Спросите себя, чего хотите вы, и стремитесь к этому.

Ожидания других людей – это источник стресса, не попадайте под его влияние. Стройте свою реальность.

Ваша жизнь принадлежит только вам. Вы лучше знаете, что хорошо, а что плохо для вас. Не позволяйте ожиданиям других встать на пути к тому, чтобы стать лучшей версией себя.

Всегда помните о совете Фейнмана: вы не обязаны жить в соответствии с ожиданиями других людей.

Чтобы раскрыть свой потенциал, забудьте о чужих ожиданиях, поставьте перед собой цели и делайте всё возможное, чтобы достичь их. От этого зависит ваше счастье.опубликовано econet.ru

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