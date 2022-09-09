Выбор партнера: Почему хочу одно, а выбираю другое?

В этой статье психолог Wedensky Lea объясняет почему так часто люди выбирают одно, а хотят совершенного другого.

Довольно часто в своей практике встречаю парадоксальные ситуации, которые заставляют задуматься, почему люди хотят одного, а выбирают совершенно другое. Например, человек говорит, что хочет внимательного, человечного, теплого партнера, хочет близости, любви и заботы, чтобы была возможность спокойно говорить о своих чувствах. А на деле из раза в раз выбирает все прямо противоположное.

Об отношениях и противоречиях при выборе партнера

Например, женщина выбирающая для любви эмоционально холодных, отстраненных, эгоистичных, а часто еще и женатых мужчин. И это при том, что желала она всего прямо противоположного. Когда я задаю вопрос, почему же она остается в отношениях, где так страдает от неудовлетворенности, в ответ слышу: «Я надеюсь, что он изменится».

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Некоторые из них так вот надеются и 25 и даже 30 лет, продолжая быть неудовлетворенными и очень несчастными.

При разборе и глубоком анализе часто выясняется, что корень таких явлений зародился в детстве. Например, связан с холодным, равнодушным к дочери отцом, от которого она по прежнему хочет получить любовь, но теперь в лице подобных ему по складу мужчин.

Или отец любил, потом внезапно оставил их с матерью и ушел к другой женщине, резко охладев к обеим. И теперь женщина всю жизнь стремятся заново пережить ситуацию где «папа» в лице охладевшего мужчины, наконец-то вернется и предпочтет ее, а не другую.

Конечно все это не случается, так как эти отношения изначально не равные, не здоровые, зависимые. Выбирая из раза в раз отстраненных или женатых мужчин, женщины только усиливает свою боль и отверженность, переживая болезненную ситуацию снова и снова...

Или бывают случаи, когда человек безумно боятся подлинной близости, теплой и искренней привязанности в силу давних причин.

Например, мужчина, у которого внезапно и рано умерла мать, боль потери была почти невыносимой. И по прошествии лет он изначально реагируют лишь на тех женщин, с которыми глубокие и близкие отношения маловероятны. Например, живущих в другой стране. Это его способ защититься от боли потери.

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А если шаблон вдруг меняется и недостижимый предмет страсти вдруг отвечает взаимностью, или готов приехать и быть рядом, они страшно пугаются и рвут отношения.

Бывает и так, что человека страшно гнетет одиночество и пустота, он жаждет тепла, но прельщает его только вожделенный «запретный плод». У мужчин это часто встречается, они выбирают недостижимый объект любви, становятся одержимыми завоеванием этого объекта. Но сломив преграды и добившись своего они обваливаются в жуткое разочарование и еще большую пустоту.

Множество подобных случаев описано в литературе. На эту тему есть гениальный фильм Милоша Формана «Вальмонт», где подобное увлечение героя доводит его до отчаяния и гибели.

Есть случаи погони за недостижимым, связанные с тем, что люди слишком пресыщены, им скучно. Например, это те, кто годами сидит в сайтах знакомств и не может никак найти свою «идеальную принцессу», все женщины не достаточно хороши.

Резюмируя написанное могу сказать, что явление – выбор противоположных желанию предметов страсти часто имеет неоднозначную и сложную природу.

Не стоит их все валить в одну кучу. Важно остановить и разобраться с этим. Понять, что именно движет мной, когда я выбираю то, что выбираю.

Если удается осознать причины, то кардинальные изменения становятся действительно возможны, люди становятся свободнее и способнее на более осознанный и зрелый выбор.опубликовано econet.ru.

Автор Wedensky Lea

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