Вытряхивание СТАРОГО – признак перехода в новую реальность

В определенный момент вы приходите к пониманию, что наступила точка невозврата, и путь назад закрыт. Выбрасывайте из жизни все, что уже спасать нет никакого смысла!

Чем дальше, тем очевиднее становится, что человечество постепенно переходит в новую реальность, более высокую по вибрациям. Но прежде чем вы окажетесь там, нужно отпустить все, что не поддерживает вас, обрубить хвосты, которые тянутся из прошлого. Какими признаками сопровождается переход в новую реальность. Новые энергии, которые спускаются на планету, оказывают все большее и большее влияние на нашу жизнь. Происходит усиленное вытряхивание старого. С вас словно снимают стружку — очищают от отжившего и неистинного. Буквально вынуждают закрыть хвосты, потому что невозможно дальше нести с собой старый багаж. Каким образом вас подталкивают оставить старое позади?

Признаки перехода в новую реальность

Обостряются конфликты с окружением

Возвращаются люди из прошлого

Всплывают детские обиды

Вас провоцируют закрыть хвосты

1. Обостряются конфликты с окружением

Не удивляйтесь, если между вами и близкими вдруг накалятся отношения. Это может произойти даже если вы считаете, что ваши отношения в порядке. Поднимаются старые конфликты, обнажаются претензии, появляется необъяснимая агрессия, казалось бы без причины. Так вам показывают, что ваши отношения не до конца сонастроены с высшей реальностью.

Очень наглядно эти несоответствия показывают дети. Они ведут себя так, что вы невольно срываетесь, провоцируют вас выпустить зажатые эмоциональные блоки. Это далеко не всегда положительные эмоции, скорее наоборот. Так выходит скрытая агрессия, связанная с ожиданиями, которые вы возлагаете на детей — какими они должны быть, и на себя — как вы должны себя вести.

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Дети заставляют снять маски идеальных людей, которые вы на себя надеваете. Но не для того, чтобы вы себя осуждали, а чтобы увидели себя истинными.

Примите то, что вам показывают близкие, коллеги, друзья и определите, что застоялось и уже не соответствует вашему образу и стилю жизни в новой реальности. И тогда вы сможете перейти на новый уровень отношений.

2. Возвращаются люди из прошлого

В вашей жизни могут неожиданно возникнуть “призраки из прошлого”. Люди, с кем вы много лет не общались, не виделись, расстались.

В одном случае это означает, что вы можете восстановить отношения на новом уровне, если у вас есть взаимное желание и общие цели.

В другом случае появление этих людей говорит о том, что пришло время поставить точку.

Вы вроде бы почти забыли о человеке, думали, что простили, отпустили, а оказывается какая-то часть еще внутри цепляется за прошлое.

Такие люди возвращаются не для возобновления отношений, а чтобы вы приняли решение отпустить навсегда этого человека.

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Возвращение этих людей очень ценно для вас. Оно позволяет на некоторое мгновение окунуться в прошлое, вспомнить себя и сравнить с тем, кто вы есть сейчас. Увидеть как вы выросли за это время.

Ум привык фокусироваться на недостатках и недочетах, а сравнение с прошлым позволяет увидеть прогресс.

К тому же у вас появляется лишняя возможность отправить себе в прошлое поддержку и исцелить его.

3. Всплывают детские обиды

Вы можете заметить, что якобы возвращаются застарелые детские обиды. От этого вам становится неприятно вдвойне. Мало того, что сама обида причиняет боль, так еще вы раздосадованы, что снова придется возвращаться и прорабатывать. А вы считали, что с этим уже покончено.

Но если вы позволите себе окунуться в суть произошедшего, то увидите, что в глубине души обиды нет. Все эмоции поверхностны.

Вы легко можете выйти из этой ситуации, потому что накопили уже достаточно опыта и мудрости, чтобы выбрать новую линию поведения.

4. Вас провоцируют закрыть хвосты

Если в вашей жизни есть тема, проект, которые вы считаете не актуальными для сегодняшней реальности, вас будут провоцировать на то, чтобы вы с ними попрощались.

Если вы не решаетесь отпустить устаревшее добровольно, вселенная сделает это за вас.

Ситуация может быть не очень красивой, этичной, благоприятной на первый взгляд. Но в итоге вы поймете, что этот груз не давал идти вперед.

Если такое с вами произошло, не спешите впадать в отчаяние, просто поймите, что это для вашего же блага.

С момента ухода в декретный отпуск я заявляла, что не выйду на старую работу, это мне уже неинтересно. Но обсуждение увольнения откладывала на потом. А когда решилась все же, то обнаружила, что меня на той работе не очень-то и ждут, как раньше. С одной стороны почувствовала облегчение, что не нужно оправдываться и объясняться, почему не остаюсь. А с другой — обуял страх перед неизвестным будущим. Да и что скрывать, эго немного пострадало: как же так, не вцепились руками и ногами. По сути ситуация не из приятных, но это то, что надо было сделать. Так мне показали, что туда дороги нет.

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Поэтому если в вашей жизни есть то, что нужно закрыть, отпустить, и вы это точно знаете, не сомневайтесь. Поставьте точку сами, чтобы не сделали это за вас в неожиданный момент.

Но и рубить с плеча не стоит. Это как больной зуб — доктор его лечит, пока возможно спасти. Когда сделать уже ничего нельзя, зуб удаляют.

Подумайте, что есть в вашей жизни такое, что уже спасать нет никакого смысла.

Сфокусируйтесь на сердце и представьте, что будет дальше, если вы оставите это в своей жизни! Куда вы придете? Будут ли эти обстоятельства вас радовать, давать возможность развиваться? Или это будет только тянуть назад?опубликовано econet

Автор Алена Старовойтова

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