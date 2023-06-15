Я люблю тебя даже таким

Легко оставаться на связи, когда всё хорошо, и очень сложно - в те самые моменты, которые болезненны. Задача пары - открыть их друг другу, а не продолжать дальше прятаться и сбегать. А задача партнёра - обеспечить в такие моменты связь и эмоциональную безопасность. В такие моменты это в разы важнее.

Бывает так, что в какой-то момент (а таких моментов много) вы находитесь на одной волне, а партнёр на другой. И если между вами есть эмоциональная связь, это может вызвать чувство обиды, т.к. как будто партнёр отдалился, отстранился, отсоединился от вас на это время, исключил вас из этой части (мгновения) своей жизни. Обида возникает от пренебрежения связью и воспринимается как предательство, хотя и не всегда идентифицируется, т.к. логически придраться не к чему и рационально всё выглядит нормально. Но чувства воспринимаются всегда правдивее логики. Чем глубже связь, тем сильнее эмоции.

Высшая ступень эмоциональной близости

Здесь важно понимать и даже иногда проговаривать друг другу, что да, вы сейчас на другой волне, но это не значит, что вы отсоединились, вы на связи, просто можете разделять только актуальное. Если у партнёра найдётся свободное внутреннее пространство, не занятое его актуальным, и эмоциональный настрой позволит присоединиться, он это сделает. А если нет, по крайней мере, вопрос отстранения будет решён на месте и сразу, не уйдёт в бессознательное и не проявится потом агрессией на партнёра, которая будет блуждать в поисках, за что же зацепиться, чтобы исчерпать свой заряд.

Эмоциональная безопасность возникает тогда, когда есть ощущение и уверенность, что связь постоянная и непрерывная. Поскольку все мы живые люди со своим опытом и реакциям, это невозможно, но важно двигаться в сторону непрерывности связи, увеличивать время постоянного контакта и обеспечивать друг другу эмоциональную безопасность и защищённость.

Есть эмоциональные зоны (слепые), в которых человек теряется и отключается от связи, когда в них попадает. Это обусловлено прошлым болезненным опытом и не всегда осознаётся. Раньше это был отработанный защитный механизм: лучше отключиться от связи, чем попытаться выдержать то, что кажется невыдерживаемым. Это защита от предполагаемо высокого порога боли.

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Легко оставаться на связи, когда всё хорошо, и очень сложно - в те самые моменты, которые болезненны.

Задача пары - открыть их друг другу, а не продолжать дальше прятаться и сбегать. А задача партнёра - обеспечить в такие моменты связь и эмоциональную безопасность. В такие моменты это в разы важнее.

Другими словами, метасообщение такого поведения следующее: "Я люблю тебя даже такой или таким. Что бы ты ни сделал (а), я не лишаю тебя связи, не отключаюсь от тебя, продолжаю тебя любить". Это высшая ступень эмоциональной близости, к которой имеет смысл стремиться, чтобы союз был крепким и поддерживающим.опубликовано econet

© Инна Макаренко

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