✅Я научилась закрывать свои чувства на замок. Не любить тех людей, которые меня не любят. Не позволять себе подпускать кого-то слишком близко...

Я научилась смиренно принимать удары судьбы. Жаль, только, что в случае со мной, она не использует метод кнута и пряника. А если и использует, то кнут намного чаще.

Про чувства...

Я научилась не жаловаться на происходящее, а закрываться в себе и спокойно выжидать, когда боль хоть немного притупится. Я научилась выплескивать всю боль на бумагу и видеть, как она потихоньку покидает мой разум.

Я научилась не удивляться новым предательствам и уходу людей из моей жизни. Вместо этого я стала крепче сжимать руку тех, кто рядом, но при этом быть готовой отпустить ее в любой момент.

Я научилась уходить. Не биться в истерике, проклиная всё, что было, а тихо и спокойно закрывать за собой дверь и растворяться в толпе. Так ведь лучше, так проще.

Я научилась закрывать свои чувства на замок.

Не любить тех людей, которые меня не любят.

Не позволять себе подпускать кого-то слишком близко.

Не расставлять руки для объятий, а каждый раз быть готовой к распятию.

Да, я всему этому научилась. Но, если честно, я скучаю по той маленькой, доброй, искренней девочке, которая живет в глубине моей души, и мне ее искренне жаль.опубликовано econet

Автор Надежда Богомаз

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