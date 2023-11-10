Я не хочу тебя обидеть - просто говорю правду

Бывают люди - любители сказать правду в глаза. Хорошо это или плохо, как реагировать на такую правду - разбираемся вместе с психологом.

Мои слова могут быть грубыми или обидными, но я никому не желаю зла. Я просто говорю правду.

Макс Фрай

У вас тоже есть такие знакомые, которые позволяют себе говорить обидные вещи, прикрываясь тем, что это правда? "Я не хочу тубя обидеть, это для твоего блага." Три раза "ха"! Забота о моем благе начинается с выбора слов.

Если хочется сказать правду - подбирай слова!

Я не пускаю таких людей в свой круг общения, потому что точно знаю 4 вещи:

1. Никто не знает мою правду лучше, чем я. Если я хочу узнать о себе больше и прошу сказать правду обо мне - это не повод говорить мне грубые и обидные слова.

2. Каждый может выссказать свое мнение по поводу чего угодно УВАЖИТЕЛЬНО и не обижая другого.

3. В разговоре можно (обосновано и в рамках вежливости) оценивать поступки и нельзя оценивать человека. Но если не просят давать оценку - говорите о своих чувствах и мыслях по поводу поступка.

4. Если небезразличный мне человек говорит в неприемлемой для меня форме, я обязательно скажу ему о том, что для меня является неприятным и болезненым. А иначе откуда другой об этом узнает? "Разве по мне не видно?" не работает!

Если это никак не повлияет, стоит хорошо подумать, зачем мне человек, который ни во что не ставит мои чувства.

Если грубые и обидные слова говорит посторонний - даже не дослушаю.

Иногда говорят: "Я по-другому не умею". Когда спрашиваю: "А директору (бизнес-партнеру, учредителю, маме, папе, дочери, врачу) так же бы ответили?" - оказывается, что все умеют говорить правду вежливо, аккуратно и стараясь не задеть.

Да, бывает слышать правду о себе или своей ситуации - реально больно, до слез (это нередко бывает в ситуации психологического консультирования).

Не каждый может сказать - слезы бегут от осознания своей ситуации или от обиды. И это главный признак, на который нужно ориентироваться - "от чего сейчас болит?" Если форма обиднее сути или обидна сама суть сказаного - то дело не в правде, см.п.4.

Как быть, если самому хочется причинить добро:

1. Повторять себе слова Энн Ламотт:

"Если проблема у кого-то другого, решение находится явно не в ваших руках. Мы с вами не можем никого спасти, починить, вернуть на путь истинный или привести к трезвости. А что делать, если спасти, починить других нельзя? Уверенно, настойчиво и упорно учиться бережно относиться к себе."

2. Один из способов позаботиться о себе - сказать то, что очень хочется сказать. Такой вот парадокс. Даже если это и правда, о которой вас не просили. Если рвется из вас - не давитесь, скажите. Но ради Бога, выбирайте слова и берегите чувства своих близких!опубликовано econet

Автор Наталия Андрушко

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