Я счастлива, что тебя нет со мной

В этой статье психолог Анжелика Богданова рассказывает какие изменения в жизни женщины происходят, когда она все-таки решается уйти из отношений, которые ее парализуют.

Женщина освободилась наконец. Это честно и на самом деле. Она оглядывается вокруг, и действительно получает удовольствие от жизни: от чашечки выпитого кофе в кафе, от легкой музыки в наушниках, от запаха новых духов. Она уже не сопоставляет мысленно каждый свой шаг с мужчиной, не думает, что он подумает об этом.

Сама придумала себе все, нафантазировала...

Для того, чтобы придти к такому состоянию внутренней свободы, ей понадобилось много времени. Много одиноких вечеров, неотвеченных звонков, холодных чужих слов. И теперь она благодарна за все это. Если бы не случилось правды игнорирования и нелюбви, она бы до сих пор сидела, увязнув в ненужных отношениях. И не могла бы двигаться дальше, просто двигаться.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Потому что былые отношения с мужчиной, который не любил ее, ее просто парализовали. Женщина перестала быть собой, потеряла себя. Она пыталась разобраться в себе, в партнере, в том, что между ними происходит. Но ничего не получалось. Наверное потому, что нельзя проанализировать то, чего нет.

Сама придумала себе все, нафантазировала. А он и не собирался соответствовать ее мечтам. У мужчины все время была и продолжалась своя жизнь, ничем не пересекающаяся с ее жизнью.

Зато, как приятно было теперь, когда, проглотив все обиды, она решила посмотреть по другому на своего бывшего кумира. Немного решила подождать, хотя бы временно отпустить ситуацию, отойти в сторону. И вдруг ее захлестнула мощным потоком жизнь. Женщина прямо физически ощутила на себе дуновение ветра, снег и поземку, яркий свет луны. И другие люди, словно сговорившись, постучались в ее мир. Им было интересно с ней, а ей с ними.

На работе, ценность которой она как-то отодвинула для себя в последнее время, стали происходить позитивные перемены. Ей предложили участвовать в важном проекте, повысили, хоть и ненамного, зарплату. Что это? Следствие пережитого отчаяния, когда ушла ненужная надежда на "достройку" отношений.

Женщина перестала цепляться за непродуктивные отношения, прекратила держаться за прошлое. Она честно поговорила сама с собой, и попыталась, не обесценивая мужчину, на время расстаться с ним. А, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet