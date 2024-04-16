Я тебя люблю. Я тебя тоже НЕТ

Завершение отношений это процесс. Он имеет свое время, место, длительность и участников. В этой статье психолог Ирина Пилькевич рассказывает как завершить отношения и какие стадии нужно пройти, чтобы пережить расставание с любимым человеком

Много написано разного про невзаимную любовь и как правило со стороны любящего. Любящего беззаветно и безусловно, страдающего и жаждущего, готового на все ради любви. Образ этого самого любящего романтичен и вызывает сочувствие, он активно используется в нашей культуре с пометкой «Хороший». Образ разрывающего отношения, как правило, носит черты высокомерия, нарциссизма и холодности. По умолчанию он «Плохой».

Невзаимная любовь

Клиенты приходят и в «хорошем», и в «плохом» образе, который они с готовностью на себя повесили и в равной степени нуждаются в помощи психотерапевта. Часто клиенты растеряны, истощенны, подавлены, с массой вопросов толкущихся в перегретом замкнутом пространстве мозга.

При завершении отношений без вопросов не обойтись. Что лучше, бросить самому или быть брошенным? И почему собственно лучше? Что вообще может быть хорошего в расставании? Почему меня не отпускает чувство вины, ведь это от меня ушли? Отношения уже закончились или еще нет?

Существует некоторая иллюзия, что отношения заканчиваются в момент, когда об этом объявили. «Все дорогая/дорогой, я больше не буду с тобой встречаться/жить/растить детей/заниматься сексом». Завершение отношений это процесс. Он имеет свое время, место, длительность и участников.

Примеры работы

Случай работы с «Хорошим» клиентом. Слава, мужчина 45 лет. Продюсер, разведен, есть дочь 18 лет. Пришел на терапию с запросом: «Помогите мне пережить разрыв отношений». В 41 влюбился в 20-ти летнюю девушку, развелся с женой, начал жить с девушкой. Через 2 года она объявила отношения законченными.

Для нее может быть и да, а вот мужчина провалился. Для Славы ситуация оказалась непереносимой. Закончилась история, только с помощью другого мужчины, который начал жить и встречаться с этой девушкой. Факт появление другого мужчины, клиент не смог проигнорировать. Он прекратил делать попытки восстановить отношения… в реальности и полностью ушел в свои фантазии. В фантазиях он наделил образ девушки сверхъестественными чертами. Всемогуществом, уникальной красотой, уникальным сочетанием их гороскопов, которое сулит им умереть вместе.

Всем, кроме того факта который он упорно продолжал игнорировать. Отношений больше нет. Каждый раз вспоминая факт разрыва он начинал рыдать и повторять один и тот же текст «Почему так?». Очень важно таки найти ответ на это вопрос. Как в кинофильме «О чем говорят мужчины».

- Я в какой-то момент нашел точный ответ на вопрос «Почему?». Знаете какой? «Потому что».

Этот вопрос сам по себе не несет смысловой нагрузки. Он привноситься, что бы не встречаться с собственной болью в «здесь и сейчас».

При расставании, если отношения были ценными и важными для человека, ему приходится проходить через стадии проживания утраты. Пришлось и моему клиенту. Вот эти стадии.

Пять стадий процесса горевания (Миллер):

1. Стадия шока имеет два этапа:

Первый этап «Шок» - возникает сразу, продолжается приблизительно 2-3 дня.

Второй этап «Кризис непреодолимости» -возникает ощущение хрупкости, уязвимости. "Я без него/нее не могу".

Если этот этап не преодолевается, на выходе из этой стадии может выработаться защитное поведение: - по типу избегания ("Я не хочу об этом думать"); - по типу отрицания ("Я ничего не чувствую").

2. Стадия печали - может длиться в течение полугода.

3. Стадия возмещения потери - возможно появление агрессии или идеализации объекта (или их чередование). На этой стадии возможны рецидивы паники, печаль, но постепенно внешний мир приоткрывается.

4. Стадия идентификации с объектом или с его целями и желаниями. Контакты с внешним миром возобновляются. Неосознанно копируется поведение умершего или ушедшего. Создается новый образ себя, самостоятельно стоящего на ногах.

5. Стадия замещения объекта. Контакт с реальностью восстанавливается, устанавливаются новые связи.

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Фазы могут сменяться хаотично. Самое важное, что это естественный процесс, и он рано или поздно заканчивается. Жизнь без утраты невозможна и одним из ресурсов для проживания этого состояния клиентом является осознанность терапевта. Важно, что бы терапевт сам имел доступ к своему опыту проживания потери и мог им предъявляться. Во всем объеме и боли, и страха, и злости и своей собственной уязвимости. В основном такую функцию выполняют близкие родственники и друзья. Клиент приходит на психотерапию в случае, если подобный ресурс в его окружении отсутствует.

Теперь о том, что может происходить по другую строну баррикад.

Случай работы с «Плохим» клиентом. Клиент женщина, Катя, 25 лет. Менеджер по работе с клиентами. Запрос «Помогите мне построить отношения с мужчинами». В процессе работы выяснилось, что мужчина у нее сейчас есть. Только вот он ее любит, а она тоже нет. И разорвать отношения окончательно не может.

В этом случае процесс работы был сосредоточен на проживаниях чувства вины, стыда и… потери. Как бы странно это ни казалось, но теряют на самом деле оба. Только у того, кто уходит чувства связанные с утратой, блокируются сильными чувствами вины или стыда. Условно говоря: «Какое может быть горевание и печаль, ведь это я ушла, мне не над чем страдать». Фазы утраты в этом случае имеют менее ярко выраженную окраску и продолжительность, но они есть.

Я несколько раз использовала в этой статье слово «образ». Использовала для того, что бы подчеркнуть отрыв от реальности. Встреча с другим человеком в обоих случаях была невозможна в силу особенностей личностей самих клиентов, жизненного опыта и обстоятельств. Они так и остались набором проекций одного человека на другого. Очень плотным и заряженным, но образом, с которым еще и расставаться приходиться.

В своей жизни мне пришлось побывать и в «Хорошем» и в «Плохом» образе. И таскаться молчаливой тенью за объектом моей пламенной любви, и разрывать отношения, глядя во влюбленные глаза. Хорошо это или плохо? Не берусь судить. Так случалось, и нет никаких гарантий, что не случится со мной снова.опубликовано econet

Автор Ирина Пилькевич

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