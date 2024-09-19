Ядовитая дружба: когда отношения с подругой разрушают

Подруги бывают разные. Хорошо, если подруга радуется вашим успехам, поддерживает в беде и разделяет радость в счастливые моменты жизни. А если она завидует, стремится во всем вас перещеголять и даже ревнует к окружающим? Как же понять, что дружба приносит вам вред?

Дружба – одно из самых светлых и прекрасных явлений в человеческом общении. Не каждому из нас повезло в жизни встретить настоящего, верного друга. Когда можно довериться, рассчитывать на поддержку в любое время дня и ночи, получить дельный совет. Дружба между женщинами – это вообще отдельная тема. Как часто женская дружба рушится из-за соперничества, ревности и зависти! Вот признаки, которые могут подсказать, что с этой подругой лучше прекратить общение.

Деструктивная женская дружба

Как можно понять, что от этой подруги не приходится ждать ничего хорошего? Вот яркие признаки.

Она не в состоянии радоваться вашим победам

Когда вы приходите к подруге и рассказываете ей о своих достижениях, она моментально переводит тему или начинает ныть: «Почему так? У тебя есть парень! Чем же я хуже!» или «Ты вечно впереди всех!» Ей абсолютно неинтересна светлая сторона вашей жизни, но она безумно любит утешать вас и «поддерживать» в сложные моменты.

Чем это чревато: Негативная реакция токсичной подруги на ваши достижения может вызвать ощущение вины и стремление исправить положение, помочь ей найти пару, например. Помощь обычно воспринимается враждебно, что усугубляет муки совести.

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Она ревнует, вроде она – это ваш парень

Информация, что вы общались с кем-то, кроме нее, вызывает неадекватную реакцию. Она дуется и даже может устроить истерику, обвиняя вас в недостатке внимания. Ситуация может зайти настолько далеко, что «подруга» начнет «мониторить» ваши посты в социальных сетях и гневно реагировать: «Ты вчера ходила в кафе, а почему я об этом ничего не знаю?»

Чем это чревато: Если вы захотите перевоспитать свою подружку, данная затея, скорее всего, провалится: все будет заканчиваться разборками и выяснением отношений.

Вы ощущаете опустошение после общения с ней

Замечаете после общения с токсичной подругой упадок сил, головную боль, апатию? Проблема кроется в психосоматике. Системы организма связаны между собой, и эмоциональные неудобства вызывают физически плохое самочувствие.

Чем это чревато: Если вы станете продолжать подобное общение, не исключена вероятность хронического заболевания.

Вы временами чувствуете, что хотели бы от нее что-то скрыть

Вы незаметно отдаляетесь друг от друга, теряя духовную связь. И тогда может возникнуть нежелание делиться с подругой тем, о чем бы вы охотно рассказали еще год назад.

Чем это чревато: ВЫ постепенно поймете, что у вас крайне мало общих точек соприкосновения.

Она звонит, когда ей заблагорассудится с требованием выслушать ее

Токсичная подруга явно злоупотребляет вашим хорошим к ней отношением. Она может без зазрения совести позвонить в два часа ночи с требованием выслушать и не понимает, почему вы реагируете на это не слишком приветливо. Ведь вы не ее личный психотерапевт.

Чем это чревато: Если идти на поводу и не пресекать подобные «порывы» подруги, вы рано или поздно можете заработать нервный срыв. Ведь у вас внутри накапливается раздражение от подобного отношения.

Она акцентирует внимание на своих достоинствах на фоне ваших недостатков

Она в вопросах внешности, гардероба, ухода за собой, возможно, превосходит вас. И с удовольствием козыряет этим, противопоставляя себя вам. Но таким образом подруга лишь скрывает низкую самооценку и внутреннюю пустоту.

Чем это чревато: В ее присутствии вы зачастую ощущаете себя неуютно.

Она склонна драматизировать события и сконцентрирована на своих провалах

Любимая ее тема для разговора - как ей тяжело. Она собирает и лелеет обиды, зависть, негатив внутри себя. Может, это признаки начинающегося невроза?

К чему ведет: Желая поддержать подругу, вы отчасти берете ее негатив на себя. И вам от этого уж точно не станет лучше!

Она хочет стать во всем лучше вас

Как только вы поделитесь радостью: «Смотри, какое платье я купила! И совсем не дорого!» - как подруга тат же парирует: «Мое новое платье смотрится намного лучше. Но твое тоже ничего...» У не все моднее, красивее, удобнее…

Чем это чревато: Бессмысленная гонка и соперничество явно не сделают вашу дружбу крепче.

Она нагло эксплуатирует вас

Это реализуется в бесконечных просьбах одолжить денег/сходить с ней к зубному врачу/посидеть с ее маленьким ребенком и так далее. Такая подруга видит в окружающих людях исключительно средство для достижения своих корыстных целей.

Чем это чревато: Чем больше вы станете помогать, тем меньше благодарности получите в ответ.

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Она критикует

Не вся правда нужна. Если у вас утомленный вид, темные круги под глазами от недосыпа, ее замечание об этом явно лишнее (тем более, что вы и сами все знаете и понимаете).

Чем это чревато: Чрезмерная критика со стороны подруги может негативно отразиться на вашей самооценке.

Она раздает заведомо неправильные советы

«Бросай его! Зачем он тебе сдался?!». Наверняка вы слышали подобные советы от своей токсичной подруги. Что за ними кроется? Зависть, подлость?

Чем это чревато: Последовав ее совету, вы можете реально навредить себе.

Она оставляет вас, как только на ее горизонте замаячит новый парень

Она бросает вас сразу же, если заводит отношения с бойфрендом. Не звонит, не идет на контакт.

Чем это чревато: Как только она расстанется, то тут же прибежит к вам «плакаться в жилетку» и ругать несостоявшегося возлюбленного на чем свет стоит.

Как быть, если у вас токсичная подруга?

Постарайтесь установить жесткие границы общения. Прерывайте телефонный разговор, как только вам становится некомфортно говорить. Говорите ей «нет», если это затрагивает ваши интересы.

Скажите прямо, что именно вас не устраивает и почему. Приведите наглядный пример и объясните, что вам это не нравится.

Можно постепенно свести токсичные отношения к минимуму. Не отвечайте на телефонные звонки, отменяйте встречи с ней. Отговаривайтесь занятостью, делами. Постепенно подруга и сама отдалится от вас.опубликовано econet

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