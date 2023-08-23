Являются ли окружающие люди вашим зеркальным отражением?

Сейчас очень популярна такая теория, что Вселенная является для нас «зеркалом», а окружающие люди являются нашим собственным отражением. Так ли это?

Начну с того, что отзеркаливание действительно существует. Это Закон Судьбы. Кроме того, астрологи знают, что в индивидуальной карте рождения человека каждая планета одновременно означает:

определённое качество характера этого человека,

событийность,

характер других людей в жизни этого человека,

орган тела.

Таким образом, характер, здоровье, события и окружающие люди имеют взаимосвязь.

Зеркальное отражение вашего характера в окружающих людях

Но в данном случае я хочу прокомментировать следующее утверждение сторонников теории «отзеркаливания Вселенной»: все окружающие люди являются нашим собственным зеркальным отражением. И если нас злит или раздражает какое-то негативное качество в другом человеке – то это означает, что данное качество есть в нас самих.

И осуждая другого человека, мы как бы осуждаем сами себя. Вот что говорят сторонники этой теории:

Все люди вокруг вас – это ваше собственное отражение. Если вас раздражает, что ваш коллега постоянно опаздывает на работу – это значит, что в глубине души вы тоже любите поспать подольше и вы себя за это осуждаете.

Если вы недовольны, что на вас кричат – это значит, что вам тоже хочется нахамить людям и наорать на них. Это всего лишь зеркальное отражение вашего собственного хамства и грубости!

Если вы возмущаетесь, что кто-то лжёт – это значит, что в глубине души вы тоже лгун и обманщик и осуждаете себя за это.

Ну, и так далее. Получается, что если вы сталкиваетесь с чьей-то грубостью, непунктуальностью, мошенничеством или подлостью – то это ваша собственная проблема, а отнюдь не проблема того хама или лжеца. Это Вселенная вам отзеркаливает ваш собственный образ, окружая вас такими людьми!

Есть в этой теории какая-то нехорошая манипуляция. Стремление уличить недовольного человека: ага, если чем-то недоволен – значит «сам такой»!

Давайте подумаем, верна ли эта теория. В течение дня вы контактируете с огромным количеством людей. В вашем доме это члены вашей семьи. На работе это коллеги и клиенты вашей фирмы. В транспорте это пассажиры вашего автобуса. В магазине это продавцы, а также те люди, с которыми вы стоите рядом в очереди в кассу. Уверены ли вы в том, что Вселенная специально «собрала» вместе всех этих людей именно для того, чтобы они стали вашим отражением? Всё ради вас? А может быть, всё это устроено ради вон той женщины в зелёной шапочке?

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Лично мне кажется, что далеко не всегда Вселенная «отзеркаливает» нам наше отражение. Гораздо чаще сам человек переносит представление о самом себе на окружающий мир и на людей. За много лет астрологического консультирования я заметила следующие особенности:

Человек склонен считать «правильным» собственный тип характера. Это его личная «точка отсчёта». Поведение других людей может быть для него непонятным, а вследствие этого, осуждаемым.

Например:

Динамичный и энергичный человек («Огонь») считает других людей заторможенными и вялыми.

Чувствительный и мягкий человек («Вода») считает других людей грубоватыми и жёсткими.

Дисциплинированный и серьёзный человек («Земля») считает других людей легкомысленными и ненадёжными.

Общительный и подвижный человек («Воздух») считает других скучными занудами.

Человек склонен восхищаться теми позитивными качествами других людей, которые есть в нём самом. Например, если он сам мужественный и смелый – то он восхищается подвигами других людей. Человек образованный восхищается чужим умом и образованностью. Трудолюбивый восхищается чужим трудолюбием.

Человек осуждает других людей прежде всего за те негативные качества, которых нет в нём самом. Он искренне не понимает, почему другие люди так поступают. Человек пунктуальный сам никогда не опаздывает – поэтому его возмущает, что кто-то опаздывает на важное мероприятие. Человек вежливый и тактичный не склонен хамить – поэтому чужое хамство и грубость для него очень болезненны. Человек правдивый не умеет врать – и он очень не любит, когда ему лгут.

Человек пытается оправдать негативные качества других людей, если это негативное качество есть в нём самом. Если человек часто опаздывает на работу – то он не станет осуждать своего коллегу за опоздание, он скажет: «Ну, с кем не бывает!» Одной женщине рассказали историю о том, как кто-то утаивал часть выручки от владельца фирмы. Казалось бы, понятно, что воровство – это негативный поступок. Однако женщина в ответ стала оправдывать вора: «Значит, жизнь заставила его это сделать!» А потом оказалось, что она тоже обманывала владельца фирмы и часть денег клала в собственный карман. Оправдывая вора, эта женщина как бы пыталась оправдать себя в своих собственных глазах.

Человек склонен замечать вокруг себя таких же людей, как и он сам. Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека». Если человек говорит: «Все вокруг такие...», «Все так делают!», то он это говорит о себе самом.

Например, фразу «Вокруг аферисты и обманщики!» можно услышать от того человека, который сам занимается обманом. Для него это способ самооправдания – все вокруг так делают. И если сам не обманешь, то тебя кто-нибудь обманет.

Человек агрессивный замечает только агрессивных людей и постоянно ждёт от них нападения, поэтому его принцип в жизни: «Бей первым!»

Человек, склонный к пакостным поступкам, постоянно говорит: «Вокруг одни подлецы!» На самом деле, хорошие и честные люди вокруг него есть, но он их не замечает. А если и заметит, то не поверит в их честность! Ему этого не понять – поэтому он считает честных людей подлецами, которые изощрённо замаскировались.

А добрые и светлые люди всегда друг друга замечают, поэтому им кажется, что хороших людей много вокруг.

А теперь поговорим о том, с чего мы начали разговор. Действительно, иногда бывает, что человек осуждает других именно за те качества, которые есть в нём самом. В каких случаях это происходит?

Если, глядя на характер другого человека, вы осознаёте, что у вас имеется тот же самый недостаток – значит, для вас пришло время заняться проработкой этого качества в себе. Но если вы этого не видите и не осознаёте, значит, время ещё не пришло.

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Но кто создаёт эти ситуации? Действительно ли их создаёт для вас Вселенная? Ситуации могут быть разными, даже незначительными. Определяющим является то, как на ситуацию реагирует ваше собственное «Высшее Я». Оно и подсказывает вам – когда нужно посмотреть на другого человека, как в зеркало, и увидеть там собственные недостатки. Именно к своему внутреннему ощущению нужно прислушиваться.

Одна и та же ситуация может иметь разный смысл для разных людей или даже вообще не иметь никакого смысла. Например, вы едете в автобусе после работы. Вошла компания молодых людей, которые громко и бурно разговаривают. Как реагируют на это окружающие? Один пассажир уже был раздражён, поэтому его раздражение сразу же усилилось. Бабушка задумалась о воспитании собственного внука, ведь он как раз находится в таком же возрасте, как эти ребята. Другой человек начал прислушиваться к разговору молодых людей, потому что они обсуждали интересную тему. А кто-то настолько устал, что даже не обратил внимания на шум и тихо дремал на своём месте. Как видите, это не Вселенная создаёт вам ситуацию! Это вы сами реагируете на ситуацию – в зависимости от вашего характера или от обстоятельств вашей жизни.

Если вы сами не чувствуете, что негативные качества другого человека являются отражением вашего собственного характера – то успокойтесь и не принимайте на себя чужие проблемы! Что бы ни говорили вам тренеры духовного развития и авторы популярных книг. Не надо доводить идею до абсурда, а себя до невроза.

Не нужно всегда и во всём искать подоплёку. Когда вы пытаетесь просчитать, словно на калькуляторе, причины своих проблем, то вы можете сильно ошибиться! Ведь вы включаете разум и интеллект, а они не имеют доступа к Высшей Истине. Например, если вам нагрубили в транспорте, то вы начинаете лихорадочно искать: «Кому и когда я нагрубил?» Пытаетесь что-то вспомнить и, как вам кажется, прорабатываете ситуацию. Но, может быть, причина вовсе не в этом? Истинную причину знает только ваше «Высшее Я».

Поэтому надо искать путь к «Высшему Я». Для этого надо не углубляться и не анализировать ситуацию – а наоборот, отстраняться от неё. Только тогда вы сможете увидеть её истинную суть:

Это может быть указание на ваши негативные качества.

Это может быть указание на несовершенство другого человека, и вам следует научиться понимать мотивы его поступка.

Эта ситуация может быть вообще не существенна для вас.

Правильное понимание смысла ситуации не появится в результате интеллектуального логического анализа. Это приходит в виде духовного озарения – и тогда вы всё видите и понимаете сами, вы как бы с горы смотрите сверху вниз.опубликовано econet

Автор Светлана Стрельникова

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