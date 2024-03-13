Забыть бывшего: 5 стадий принятия неизбежного

Разрыв отношений - это всегда больно. Вас накрывает волна негативных переживаний - от отчаяния до злости. Невозможно вот так сразу взять и вычеркнуть близкого человека из своей памяти. Тем более, если у вас была семья, дети. Но надо жить дальше. Вот как можно принять неизбежное и восстановиться после болезненного события.

Как забыть бывшего? Особенно, если прошло уже несколько даже не месяцев, лет? Актуальная практически для каждого история. Повстречались, пообщались, отношения, брак, семья. И тут партнер уходит, бросает, исчезает из жизни, говорит: «Извини, я полюбил другую», говорит: «Я тут подумал, нам надо пожить раздельно», а то и вообще ничего не говорит, молча прервав отношения. И время идет, а забыть не получается. Давайте поговорим об этом.

Как забыть бывшего?

Я тут больше буду говорить женщинам и о женщинах, потому что ближе и понятнее, но рекомендации применимы и для мужчин. Еще я тут буду говорить о ситуациях, НЕ подразумевающих абъюз, сексуальное или физическое насилие, газлайтинг, любые формы принуждения, жизнь с алкоголиком и прочие ситуации, в которых нужно только одно – бежать.

Я не буду говорить о ситуациях, когда один умирает, о детско-родительских отношениях не буду говорить.

Хочу поговорить о двух нормальных людях, которые жили-были и вдруг перестали жить, перестали быть вместе. О супругах в разводе, о людях, которые оказались перед фактом того, что с сегодняшнего дня «мы не пара», о тех, кто ушел сам, а потом пожалел, о тех, кто по каким-то причинам прервал отношения, а забыть другого не может.

О тех, кто вроде бы уже смирился, даже пытается наладить собственную жизнь. О тех, у кого после расставания прошло два – три года, а то и пять, и все уже другое, а вот мысли о человеке нет-нет да появятся, все еще держат воспоминания, сердце ёкает, когда видишь в толпе похожего, хотя, что уж тут, сто лет прошло.

Хотелось бы провести некоторые параллели и провести этот процесс «забывания партнера» по пяти стадиям принятия неизбежного. Возьму концепцию за основу и попробую рассказать свое видение всей этой истории.

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Отрицание

Вам сказали: «Извини, так получилось, я ухожу. У меня другая, я ее люблю».

«Я тут подумал, нам надо пожить отдельно. Мне уже 30, 40, 50 и я не знаю, что я хочу, я хочу разобраться в себе. Без тебя».

Вас просто стали игнорировать.

От вас ушли по-английски, не прощаясь.

Вам отказали в личной встрече, и послали по телефону, или прислав сообщение.

Вам даже сообщения не прислали.

В общем, случилось. Ушел. Ушла.

И хрен его маму знает, что теперь делать. Состояние шоковое, даже если вы сто раз были готовы к этому, и где-то в глубине души понимали, что все к этому и идет. Потенциальное событие стало реальным, и вы в нем главное действующее лицо.

Ощущение выбитых из-под ног опор, реальность становится зыбкой, планы летят к чертям, и миллионы вопросов. Главный из них – почему. А главное ощущение – «этого просто не может быть».

Но, к сожалению, случилось.

Самое умное, что можно сделать, когда тебя ставят перед фактом разрыва отношений – НЕ выяснять эти самые отношения.

Услышали/увидели – «я ухожу от тебя» – говорим «я тебя услышала» и завершаем звонок, выходим из соц. сети, встаем-разворачиваемся-уходим.

Будет дикое желание сделать наоборот, и выпытать из партнера причины такого его решения, но как раз делать этого не надо.

Во-первых, пожалейте себя. Надо вам знать подробности? Чтобы что? В следующих отношениях это исправить? Попытаться исправить в нынешних, вдруг еще не поздно? Что-то там понять про себя?

Немного не то состояние, чтобы делать правильные выводы, а вот подцепить так называемый «крючок» очень и очень легко. За этот «крючок» сами себя будете дергать долгие годы, и, поверьте, жизнь будет похожа на кисель, на полу-жизнь, в этом аспекте как минимум.

«Ты толстая» – и женщина через три года с анорексией в больнице.

«Ты мне не нравишься в сексе» – и у женщины в ближайшую пятилетку секса нет.

«Ты плохая, ты перестала меня радовать» – женщина из кожи вон лезет, пытаясь всем угодить, а через два года вскрывает вены.

Не важно, какая причина, тем более ее реально вряд ли озвучат. Важен посыл – с нынешней тобой нынешний я не могу идти дальше. Без тебя мне будет лучше

Все! Это все, что нужно понимать.

НЕ слушать слова, чтобы не превратить себя в робота, полуживого человека на много лет вперед, почему-то решив, что другой знает лучше вас, какая вы в сексе, в своем теле, в жизни.

Только мы сами знаем, каковы мы реальные, но почему-то мнение человека, который от нас уходит, ставим на пьедестал, забывая, что только с ним мы такие. Какие хотим быть именно с этим человеком. Будем в других отношениях – будем другими.

Во-вторых. Человек настраивается на определённый энергообмен с вами, прокручивает разговор с вами, или не прокручивает, но, так или иначе – готовится. Готовится уйти, раздумывает, когда и как, как преподнести, говорить – не говорить, настраивается на вашу ответную реакцию, на то, что он будет/не будет делать в «момент икс».

Вы же, как говорится, «ни сном, ни духом», ведете себе обычную жизнь, что-то планируете, как-то видите совместное будущее. И тут получаете «я ухожу».

Так вот. Не дайте человеку сыграть в его игру. Он уже настроился на разрыв отношений, на то, КАК это будет. Придумал красивые и, по его мнению, необидные слова. Придумал все ответы на все ваши вопросы. На то, как он, хоть и жалеет вас, но по-другому не может.

Если вы не дадите человеку сыграть в его игру, просто на просто сыграв не так, как он ждет, а по-другому, вы обеспечите себе гораздо, гораздо более легкое расставание.

Вместо выяснения отношений – «я тебя услышала». Вместо тысячи вопросов – тайм-аут в течение нескольких дней. Вместо соплей, слез, унижений, претензий с обеих сторон – время на «подумать».

Как минимум раздражение, недоумение, досаду уходящему партнеру вы обеспечите.

В-третьих. Вы можете за это время сами себе придумать причину расставания. Поверьте, это гораздо легче, чем вам в лицо будут рассказывать о том, какая именно вы «не такая».

Согласитесь, если вы за собой замечали, условно, что не любите варить борщи, и вам это выскажут в запале, то вы мысленно согласитесь, «ну да, не люблю варить борщи». А вот если вы не любите варить борщи, а секс любите, и там-то, вы знаете, проблем никогда не было, и вам выскажут, что секс с вами отвратный – это может стать довольно сильным потрясением, так, что и «крючок» на себя посадить можно.

На «отрицание» хватает недели-двух, человек понимает, что хочешь-не хочешь, свершилось. Обычно тут же, в неделю-две, партнеры выясняют отношения, говорят много разных слов друг другу, о которых сильно жалеют впоследствии, в целом усугубляя ситуацию.

На стадии отрицания речи о том, чтобы забыть партнера даже не идет. Нечего себя насиловать, и пытаться сделать каким-то хитрым образом так, чтобы назавтра все было хорошо. Не получится.

Гнев

Было бы неплохо, чтобы стадия отрицания быстренько перешла бы в стадию гнева.

Проблема есть, она серьезна, и дело тут даже не в том, что партнер ушел, а в том, что многие опоры с собой утащил. Был партнёр, вы вместе с ним выстраивали сначала ментальные, эмоциональные связи-опоры, потом физические, телесные, материальные.

Как там, в сказках, стали жить-поживать, да добра наживать.

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А тут один взял, и большинство опор с собой утащил. Или сломал. Или вынудил отдать. Не спросив.

Гнев, злость проявляется не на сам факт расторжения негласного договора под названием «мы пара», а на то, что «права» другого сильно нарушены, на то, что один ушел, «забрав все имущество себе», в том числе и право решать «пара» вы или «не пара».

Тут же как. Если муженек вывез все вещи из квартиры, пока вы были на работе, и вы приходите домой, а там вывернуто все, вплоть до выключателей, а на кухне на полу сиротливо валяется крышка от кастрюли, то муженек – мудак, тут о страданиях по нему даже речи быть не может. Тут надо в полицию и суд.

Если партнер оказался более-менее порядочный (если мы говорим о супругах), и оставил в покое имущество, то на первый план выходят морально-эмоциональные аспекты.

Хотя, если разобраться, морально-эмоциональные аспекты всегда выходят на первый план.

Рушатся договоренности помимо воли одной из сторон, а чем дольше в отношениях, тем договоренностей больше, тем больше ситуаций, когда пошел на сделку с самим собой, чтобы другому было хорошо. Больше ситуаций, когда договорился сам с собой не обращать внимания, пропустить сквозь пальцы, сгладить, как-то хитро обойти острые углы, промолчать, проглотить обиду.

Ситуации копятся, складываются вместе, превращаются в булыжники, которые таскаешь за пазухой. Тяжело, больно, обидно. Но стараешься не думать, не рассуждать, просто положил сверху еще один камешек, еще один, ну несешь же.

А тут берут и всю эту работу «коту под хвост», и получается, что «я ради него, а он….. Почему? Почему так человек мог поступить, когда я ради него, ради наших отношений столько всего сделала. И после всего «этого» со мной ТАК»!

На себя больше злость, на то, что все наши внутренние подстройки вдруг оказались не нужными. На то, что эти подстройки стали опорами, на которых выросло нечто «для двоих». Вокруг опор, как на фундаменте, выросла некая конструкция, такой конгломерат взаимных уступок, «мечт» и надежд, ожиданий, фантазий, эмоционально окрашенных взаимодействий.

Злость на то, что опоры оказались нужны и важны, но…упс… только для тебя. Ты выстроил вокруг них свою жизнь, но, как оказалось, они могут сломаться в любой момент.

Вот тут может быть подольше. Месяц-два для более-менее длительных отношений.

Тут можно дать высказаться ушедшему партнеру, помня, что это все «про него», не про вас. Что бы он ни говорил, если вообще такое желание у него возникнет, что бы не объяснял, как бы не рассказывал – это все про него. К вам это не имеет никакого отношения.

Человек очень хорошо осознает, что подложил своему партнеру большую жирную свинью, и все его рассказы – это только лишь попытка «соблюсти лицо», мол, «ну я же ей все объяснил, чего ей еще надо». Просто хочется быть человеку не совсем сволочью. Хочется, и иногда действительно так, смягчить удар, расстаться по-человечески. Иногда хочется уйти по-хорошему, иногда человек сам не до конца понимает свои движущие мотивы. Но все равно – это все – про него.

На стадии гнева желательно проделать техники на «отпускание» партнера, через спорт или медитации выйти на более-менее спокойное эмоциональное состояние. Поработать с терапевтом в крайних случаях, поговорить с друзьями.

Избегать желания выливать свои эмоции направо и налево всем желающим. Эмоции рано или поздно успокоятся, а вот «тетя Маша» – свидетельница ваших соплей, будет жива и здорова, да еще и с болтливым языком.

Про забывание партнера снова забываем, не тот момент, но уже делаем себе наметки, ищем способы восстановить свою жизнь без него.

Торг

Первый шок прошел, эмоции на «минусах», видеть и слышать никого не хочется, хочется, чтобы все оставили в покое, чтобы вдоволь подумать-повспоминать и поторговаться.

Хорошее это занятие, но неблагодарное. Торговаться с мирозданием за возможность вернуть бывшего. Такого наобещаешь, лишь бы тот на коленях у ног с «прости, дурака, прими дурака обратно».

Азартное это дело. А вот если я так – вернешься? А так? А если так?

Тут в ход идет все. Начиная от «назло бывшему похудею, пусть посмотрит, кого потерял», заканчивая приворотами на смерть соперницы, церковными ритуалами наоборот, а то и физическим действиями, направленными на причинение вреда ему или себе.

Не работает так, не работает. Так топорно, так прямолинейно.

Поторговаться за милое дело можно и месяц и два, предлагая и предлагая способы вернуть бывшего в обмен на то, что ты непременно сделаешь это и то, будешь теперь вести себя хорошо, но каждый раз получая отрицательный результат.

Вот тут уже приходят мысли, что надо бы остановиться.

Все те, кто в курсе, советуют начать жить с чистого листа, пойти привести себя в порядок, начать заниматься хобби, танцами, йогой и черт его знает, чем еще, только бы не думать.

И вроде бы соглашаешься, но мысли-то фонят. В голове один сплошной «Он».

Все дела, жизнь, все подчинено одному единственному желанию – чтобы ушедший партнер вернулся. Да, вы бы поговорили, да, пришлось бы еще один булыжник себе положить, ведь это тебе нужно «исправляться», ведь только так «он» вернется.

На самом деле все не так.

Если и вернется, то не потому, что ты поторговалась с вселенной, наобещав «исправиться». Возвращаются обычно туда, где есть желание обоих партнеров слышать и слушать, где оба более-менее взрослые, чтобы нести ответственность за свои чувства, мысли, действия.

На этапе торга снова невозможно забыть бывшего, раз торг еще идет, значит остается надежда на то, что тот вернется и все образуется.

Надо отметить, что возвращение действительно происходит в некоторых случаях, тем более по времени «торг» приходится, как правило, на 3-4 месяц после расставания.

Но, чаще результат «торга» отрицательный, мироздание не реагирует никак на ваши предложения стать лучшей версией себя, партнер не возвращается, а вы переходите на следующую стадию принятия неизбежного – депрессию.

Депрессия

Торг не увенчался успехом, азарта поубавилось, острота ситуации пропала, времени прошло много, человек скатывается в депрессивное состояние. Этот этап может длиться до трех-пяти лет, в зависимости от глубины потрясения, вызванного уходом партнера, от количества «крючков», которые вы подцепили, от поведения партнера после расставания, etc.

Депрессия не всегда носит ярко выраженный характер. Вы можете жить, ходить на работу, встречаться с друзьями, путешествовать, заниматься хобби. Но все это как бы с оглядкой. С нет-нет промелькнувшей мыслью о нем, с одергиванием себя, жизнью как бы наполовину, «просто живу, что еще надо».

И опять же, примеряйте ситуацию на себя. Не может быть одинаковых советов для жены, которой через 20 лет брака муж сказал, «я хочу пожить отдельно», и женщиной, которую бросил любовник после пары лет необременительных отношений.

Но, верным будет то, что даже если прошла уже не пара месяцев после расставания, а очень даже лет, а вы все никак не можете забыть, все еще что-то держит, то предпринимать осознанные шаги по забыванию партнера нужно.

Как забыть бывшего?

Понимаем, что под запросом «забыть бывшего» стоит желание стать к нему равнодушным настолько, что в принципе все равно, что он делает и как живет после ваших отношений.

Забыть бывшего вот как, чтобы насовсем – не получится, если только у вас не полная амнезия. Человек и все, что с ним связано, останется в памяти навсегда, как остаются в памяти школьные друзья, люди, с которым вы работали, жили, просто с годами человек все больше и больше отходит на задний план.

Забыть бывшего – это убрать «эмоциональный заряд» от ваших отношений и от него. Ваша задача помочь себе в этом.

Снять эмоциональный заряд с отношений не просто. Но именно это оказывается самое важное. Не будет эмоциональной окраски, я бы даже сказала раскраски, не будет отношений. Нигде, ни в реальной жизни, ни в голове в качестве сказки на ночь.

Так что нужно сделать?

1. Понять и простить себя. СЕБЯ. За все, что в отношениях было. За сказанное и не сказанное, за сделанное и не сделанное. За свое поведение, за свои мысли, за свои действия.

Тогда было так, как было. Какая теперь разница, что кому говорил, кто и что делал, кто что не делал. Никакой. Вот абсолютно.

2. Понять и простить его. За все то же самое.

Вы оба говорили, делали в отношениях то, о чем негласно договорились с самого начала и о чем потом договаривались все то время, пока были вместе. Вместе, понимаете.

Один другому не сказал, другой первого не остановил, первый не услышал, второй не стал настаивать и понеслось. Оба хороши, как говорится.

Всегда в отношениях есть подстройка друг к другу, есть негласная договоренность с самим собой от том, кто что готов терпеть в отношениях ради какой-то своей другой выгоды. «Я закрою глаза на вот это, но зато я получу вот это».

Психологически взрослые люди могут договориться, проговорить, обсудить и минимизировать эти некрасивые истории.

Но раз уж расставание случилось, договориться не получилось. Из этого нужно сделать выводы, а не обижаться и не гнобить себя.

Как простить? В помощь любые техники прощения, кому хоопонопоно, кому медитации, кому церковь.

3. Принять как аксиому – прошлого не существует.

Звучит, как бред, понимаю. А как же память? Как немалый человеческий опыт? Если не помнить прошлого, то эти же ошибки можно совершить в будущем, разве нет?

Тут немного не об этом.

Прошлого в том виде, в котором вы его помните СЕЙЧАС – нет. Наша память устроена хитрым образом, процессы, происходящие в подсознании, мы не контролируем, поэтому сигнал с каждым днем искажается больше и больше, выдавая искаженный результат «наружу», где вы его и воспринимаете, как абсолютно достоверный.

Вы же точно все правильно помните про ваши отношения, да? Не правильно.

Не тот человек был тогда с вами, которого вы помните сейчас. Другой человек. В вашей голове продолжает сохраняться образ человека, заряженный фантом, проекция. Несущий тот самый «эмоциональный заряд».

Реальный человек за то время изменился, повзрослел, подурнел/похорошел, прошел еще пару-тройку отношений, а вы все еще пытаетесь воспринимать его «тогдашнего» как нынешнего реального.

Да, он продолжает жить в вашей голове. Нужно сказать ему «спасибо, урок я усвоила, опыт присвоила, ты можешь быть свободен» и начать реально воспринимать себя в текущем моменте БЕЗ этого травмирующего прошлого.

Принять, что и вы стали другая, вы прожили какое-то время УЖЕ без этих отношений, все УЖЕ прошло, реальность УЖЕ другая. Нет того человека, что был «там». Снова делаем выводы и понимаем, что НЕТ никакой возможности это прошлое изменить. Какая разница сейчас, что тогда надо было бы сказать или сделать как-то по-другому. Машину времени еще не изобрели, смысл страдать по тому, что было?

4. Убрать «якоря».

«Якорь» – это то, связанное с ним, на что идет сильная реакция.

Нужно четко понимать, что если вы дергаетесь от каждого авто той же марки, что у бывшего, или реагируете на каждый синий пиджак, или на знакомый запах – это «якорь».

Понятно, что совместных детей уже никуда не денешь, и тут нужно учиться взаимодействовать, но если вы расстались и вас ничего не связывает, то «якоря» надо отслеживать и убирать.

Музыка, фильмы, вещи, подарки – выкинуть, не слушать, не смотреть.

Телефон, соц.сети – вычистить в первую очередь. Блокировать везде, где он может появиться «вдруг», внезапно, «вдруг» попасть на не очень хорошее настроение, напомнить о том, что было.

Запахи, одежда – если осталось что-то – выкинуть, на улице – помнить, что он не один такой, в синем пиджаке и с запахом сандала.

Ваша задача отследить, на что вы реагируете, что запускает воспоминания или телесную реакцию, после чего хочется плакать, и убрать это из своей жизни.

Как снимать якоря – не тема статьи, об этом достаточно много написано, повторяться не буду.

Как закрыть отношения с бывшим партнером.

5. Постараться снять «крючки».

Если нацепляли, приняли его мнение за аксиому, за реперную точку – обеспечили себе «веселую» жизнь не несколько лет вперед.

«Крючок» может быть настолько глубоким, что и понять сразу невозможно, что это именно он.

После расставания потихоньку, полегоньку, но жизнь пошла как-то не так? Денег меньше стало, неудачи постоянно преследуют, со здоровьем проблемы, с отношениями, с сексом, с работой? Вспомните, что вы приняли на «веру», чем объяснили сами себе разрушение отношений?

Он сказал: «ты неудачница», вы приняли это как некую «истину», посадили себя на «крючок» и давай оправдывать. Неудачи, срывы планов в последний момент, вечно какие-то мелкие неприятности.

Он сказал: «да от тебя любой сбежит», вы поверили, они и бегут по широкому кругу, обходя вас.

Он сказал: «ты никакая в сексе», вы решили, что он это точно знает, и поверили этому, и секса у вас на ближайшую пятилетку нет.

Подумайте, какая именно сфера провалилась у вас после этого партнера, вспомните, что именно говорилось тогда, и посмотрите, нет ли связи. Нашли связь – ищите способы переубедить себя в обратном.

Думайте головой, не кидайтесь необдуманно на других партнеров, в диеты или сомнительные аферы.

Приняли что-то «на веру», поняли, что именно – ищите способ разубедить себя, подкрепляйте динамику положительными примерами, каждый раз хвалите себя за то, что справились.

«Якоря» и «крючки» это не одно и то же

Якорь – это, как правило, что-то из разряда визуально-аудиально-кинестетического. Вещь, музыка, фильмы, запахи, ощущения при которых произошел довольно мощный эмоциональный всплеск, оставшийся в памяти.

Крючок – результат самовнушения, само-объяснение того, почему произошла травмирующая ситуация, либо принятие на веру слов партнера, объясняющие из-за чего он ушел.

Как пример: якорь – машина, на которой ездил бывший, крючок – слова:«ты толстая», брошенные им, и принятые за истину.

6. Не делать из-под палки и не ругать себя, если получается не то.

Вот посмотрели, увидели, что «крючки» есть, как снять их – не знаете, вступаете в новые отношения, или вообще не хотите ничего – и начинаете ругать себя за то, что ничего не получается.

Что думается, что все еще есть надежда, все еще сильны воспоминания, все еще дергаетесь от того, что показалось, что это он.

Ругать и корить себя за это – пустая трата энергии, особенно в период депрессии, смысла в действии никакого, а сил пожирает много.

Делать что-то из-под палки, пытаться забыть, наказывая себя за то, что не получается – это оказывать себе медвежью услугу.

Лучше направьте усилия на поиск хорошего остеопата, на поиск массажиста, который пройдет по телу и расслабит забитые места, места напряжения, расслабит больнючие триггерные точки.

Пойдите на танцы, займитесь спортом, ходьбой, плаванием. Смысл – направить энергию на пользу, а не во вред себе. Вы и так себя тысячу раз отругали, за то, что забыть не получается. Станьте себе мудрым взрослым, а не ругающим родителем, и найдите себе занятие, которое будет отвлекать от мыслей о бывшем.

Этап депрессии может длиться довольно долго, до трех-пяти лет, а потом у многих плавно перерастает в образ жизни. «Я бедная-несчастная, меня бросили, мне все теперь должны».

Не хотите? Тогда ищите способы самоизлечения, пробуйте техники, читайте, как другие сделали это.

Чем раньше вы поймете, что только вы сами сможете себе помочь, тем быстрее перейдете в новый этап.

Принятие

Когда-то вы проснетесь утром, и первая мысль будет не о нем и ваших неудачных отношениях.

Или когда-то вы поймаете себя на мысли, что уже неделю не думали о бывшем.

Или когда-то вы случайно-таки встретитесь где-то в кафе, и просто кивнете старому знакомому без всякой внезапной аритмии.

Или появится человек, который медленно, но верно отодвинет бывшего в ваших мыслях, и вы с удивлением поймете, что чувства и эмоции живут сейчас, и по отношению к совсем другому человеку.

И вам станет хо-ро-шо.

«Господи, спасибо, – скажете вы – спасибо, что ЭТО наконец-то закончилось». Это и будет принятие. Ситуации, вас и его в этой ситуации, вообще всего прожитого.

Тут уже не нужно никого забывать. Человек останется в памяти, но не останется эмоционального заряда, вязанного с ним. Останется чувство огромного облегчения, что вас наконец-то отпустило.

Будут сделаны какие-то выводы, приняты какие-то решения, пересмотрены какие-то собственные взгляды. А потом будет новый день, уже без него. И слава Богу. опубликовано econet

Жизнь продолжается.

Автор Ольга Цыбакина

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