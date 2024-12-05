Зачем мы делаем селфи?

Для некоторых людей день будет прожит зря, если они не сделают и не обнародуют несколько своих селфи. Откуда возникает такая настойчивая потребность? Почему селфи так прочно вошли в нашу жизнь? Вот как можно решить проблему и избавиться от навязчивого желания делать селфи.

Когда это начинает переходить в форму навязчивости? И почему многим хочется снова и снова делать селфи? «Я делаю селфи, как минимум, три раза в день. Мне это поднимает настроение и самооценку», - говорит Алиса. «Для меня селфи стало ритуалом, без которого не начинается ни один мой день», - признается Катерина.

Что с нами делает селфи

Те, кто жить не может без селфи, сконцентрированы на внешнем мире. Им важно, что подумают другие, как оценят внешний вид, поведение.

Почему люди делают селфи?

Я бы выделил несколько причин для этого. Одна из главных – самовыражение. Скрытные люди, которым сложно проявить собственный внутренний мир в реальной жизни, делают это посредством селфи. В этом случае гаджет является таким себе посредником, который защищает от прямого негатива. Ведь оскорбительный комментарий не так неприятен, как живая критика, верно?

В этом случае гаджет является таким себе посредником, который защищает от прямого негатива. Ведь оскорбительный комментарий не так неприятен, как живая критика, верно? Вторая причина частых селфи – желание продемонстрировать миру себя ненастоящего. Человек, который не готов открывать все свои качества, с радостью может создать любой образ на фото. На чем строится этот образ? На его личных представлениях о жизни.

Человек, который не готов открывать все свои качества, с радостью может создать любой образ на фото. На чем строится этот образ? На его личных представлениях о жизни. Третий повод для селфи – желание сказать этому миру «Я есть!». Такое часто встречается у людей, которым не хватает принятия, общения, одобрения. Они сталкиваются с игнорированием со стороны окружающего мира. И селфи – работающий способ заявить о себе.

Такое часто встречается у людей, которым не хватает принятия, общения, одобрения. Они сталкиваются с игнорированием со стороны окружающего мира. И селфи – работающий способ заявить о себе. Четвертой причиной привычки делать селфи является дефицит реальных эмоций. Человек, чья жизнь бедна на яркие переживания, пытается получить их из виртуального мира. Другой вопрос, почему этот человек не стремится к проживанию чувств в настоящей жизни?

Человек, чья жизнь бедна на яркие переживания, пытается получить их из виртуального мира. Другой вопрос, почему этот человек не стремится к проживанию чувств в настоящей жизни? И, наконец, пятая причина частых селфи – идеализация жизни. Когда человек сталкивается с «хочу» и «надо», «ожидание» и «реальность», у него возникает потребность в идеальной картинке. Пусть на селфи наложена масса фильтров, зато можно хотя бы на короткий промежуток времени почувствовать себя в сказке.

Что делать с патологической потребностью в селфи?

Если вы замечаете, что отсутствие свежих фото приносит вам дискомфорт и тревогу, самое время поработать над этим.

Проявляйте себя в реальной жизни. Говорите о том, что чувствуете и желаете. Почувствуйте себя живым.

Общайтесь. Если причина в недостатке коммуникации, постарайтесь завязать как можно больше социальных контактов в реальной жизни. Вовсе необязательно дружить со всеми этими людьми. Легкое общение – прекрасный вариант.

Развивайтесь. Не позволяйте скуке взять контроль над вашей жизнью. Развивайтесь, пробуйте новое и изучайте мир!опубликовано econet

Автор Ахмедов Илья

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