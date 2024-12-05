Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Зачем мы делаем селфи?

Зачем мы делаем селфи?

Источник: b17.ru 05 декабря 2024 5464
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Для некоторых людей день будет прожит зря, если они не сделают и не обнародуют несколько своих селфи. Откуда возникает такая настойчивая потребность? Почему селфи так прочно вошли в нашу жизнь? Вот как можно решить проблему и избавиться от навязчивого желания делать селфи.

Зачем мы делаем селфи?

Когда это начинает переходить в форму навязчивости? И почему многим хочется снова и снова делать селфи? «Я делаю селфи, как минимум, три раза в день. Мне это поднимает настроение и самооценку», - говорит Алиса. «Для меня селфи стало ритуалом, без которого не начинается ни один мой день», - признается Катерина.

Что с нами делает селфи

Те, кто жить не может без селфи, сконцентрированы на внешнем мире. Им важно, что подумают другие, как оценят внешний вид, поведение.

Почему люди делают селфи?

  • Я бы выделил несколько причин для этого. Одна из главных – самовыражение. Скрытные люди, которым сложно проявить собственный внутренний мир в реальной жизни, делают это посредством селфи. В этом случае гаджет является таким себе посредником, который защищает от прямого негатива. Ведь оскорбительный комментарий не так неприятен,  как живая критика, верно?
  • Вторая причина частых селфи – желание продемонстрировать миру себя ненастоящего. Человек, который не готов открывать все свои качества, с радостью может создать любой образ на фото. На чем строится этот образ? На его личных представлениях о жизни.
  • Третий повод для селфи – желание сказать этому миру «Я есть!». Такое часто встречается у людей, которым не хватает принятия, общения, одобрения. Они сталкиваются с игнорированием со стороны окружающего мира. И селфи – работающий способ заявить о себе.
  • Четвертой причиной привычки делать селфи является дефицит реальных эмоций. Человек, чья жизнь бедна на яркие переживания, пытается получить их из виртуального мира. Другой вопрос, почему этот человек не стремится к проживанию чувств в настоящей жизни?
  • И, наконец, пятая причина частых селфи – идеализация жизни. Когда человек сталкивается с «хочу» и «надо», «ожидание» и «реальность», у него возникает потребность в идеальной картинке. Пусть на селфи наложена масса фильтров, зато можно хотя бы на короткий промежуток времени почувствовать себя в сказке.

Что делать с патологической потребностью в селфи?

Если вы замечаете, что отсутствие свежих фото приносит вам дискомфорт и тревогу, самое время поработать над этим.

  • Проявляйте себя в реальной жизни. Говорите о том, что чувствуете и желаете. Почувствуйте себя живым.
  • Общайтесь. Если причина в недостатке коммуникации, постарайтесь завязать как можно больше социальных контактов в реальной жизни. Вовсе необязательно дружить со всеми этими людьми. Легкое общение – прекрасный вариант.
  • Развивайтесь. Не позволяйте скуке взять контроль над вашей жизнью. Развивайтесь, пробуйте новое и изучайте мир!опубликовано econet

Автор Ахмедов Илья

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Ахмедов Илья селфи самовыражение реальность эмоции

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда неопределённость становится для вас комфортной, в вашей жизни открываются безграничные возможности. Экхарт Толле
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.