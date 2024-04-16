Зачем нужны подруги: 12 причин

Дружба не менее сложна и многогранна, чем любовь. Я мало знаю о мужской дружбе, ввиду того, что я не мужчина, но дружба женская может продолжаться годами, и в ней протекают такие же сложные процессы, как и в отношениях между женщиной и мужчиной.

Дружба – это любовь, в которой романтические и сексуальные аспекты не выводятся на передний план.

Об отношениях дружеских мало пишут. Но отношения с лучшими подругами женщина проносит через всю жизнь. С самого раннего детства девочке важно, чтобы у нее была подружка – наперсница, советчица, партнер по играм и средство от одиночества. И даже когда появляется «мальчик», приходят отношения с мужчинами, - подруга(и) нужны.

О женской дружбе

Есть вещи, которые женщине важно разделять с близкой подругой. Можно пытаться нести их в отношения с мужчиной и пробовать делать из него «подружку» и « наперсницу»… Предложить ему контейнировать все возникающее у вас переживания, сомнения, мысли, идеи, решения. И замкнуть на нем круг отношений с миром, сделав его единственным лучшим другом.

Или использовать для этой цели «по старой памяти» маму. Часто мамы сами пользуют своих дочерей в качестве лучших и единственных подруг. Ревниво оберегая их от других отношений.

Сиблинговые отношения – отношения равных ( не обязательно братьев и сестер, но все равно «сестринские» и «братско-сестринские») – играют огромную роль. Они создают поле поддержки, на которое можно опираться всю жизнь.

Но есть нюансы.

Потребности. Хорошо бы осознавать, какие именно потребности вы удовлетворяете в этой дружбе.

1 «Лишь бы кто-то был». Кто-то, кто защищает от полного, звенящего одиночества.

С кем можно перекинуться парой слов утром в ватсапе, выслать веселую картинку, позвонить и услышать живой голос в телефонной трубке. А может быть, встретиться в кафе или прийти в гости, соприкоснувшись с чужим бытом и чужой жизнью.

2. «Свидетель моей жизни». Тот, кто хранит мою линию времени – знает мою историю. Видит меня всю мою жизнь или значительный кусок моей жизни.

3. «Быть под присмотром.» Чтобы был тот, кто присматривает за мной, как в детстве мама. «Мама скажет, если я начну делать что-то неадекватное, вести себя как-то не так». Друг «отзеркалит» меня. Я посмотрюсь в него, как в зеркало, и он скажет, что со мной – «Я ль на свете всех милее или уже не я?))»

4. Получить поддержку. Услышать «все будет хорошо» от мало знакомого человека, - ничего вам не даст, если только это не врач, от которого зависит ваша жизнь. А вот слова близкой подруги – «Знаешь, я уверена, все это пройдет. Ты справишься, как справлялась много раз – я помню» – дорогого стоят.

5. Услышать совет. Обычно мы выбираем в друзья тех людей, чьи мнение, знания и жизненный опыт ценим высоко, поэтому их советы в сложные минуты сильно выручают.

6. Разделить грусть, сомнения, страхи. Вместе погрустить, расплакаться, вылить свою боль и быть понятой – дорогого стоит. Быть принятой со всеми своими «глупыми, надуманными, не стоящими выеденного яйца» переживаниями. Быть понятой, принятой, выслушанной, еще и поддержанной.

8. Разделить радость, гордость, восхищение за себя, за детей, похвастаться новой покупкой, разделить восхищение от поездки, прочитанной книги, успешно завершенного проекта.

9. Делать что-то вместе. Это невероятное чувство, когда вы увлечены одним проектом, пишите вместе книгу, строите совместные планы, спасаете вместе детей или животных, смотрите и обсуждаете один сериал, прочитанную в одно и то же время книгу, дурачитесь или делаете совместную фотосессию)).

10. Развиваться, расти. Есть люди, которые вдохновляют. Рядом с ними хочется учиться, худеть, вылезти из тягомотных отношений, обустраивать свой дом, больше зарабатывать, вновь поверить в жизнь и в себя.

11. Умнеть. « С кем поведешься, того и наберешься». Общаясь с носителем знаний, как и с носителем иностранного языка, «опыляешься». Верно и обратное – можно начинать забывать язык, если все время нужно говорить на другом.

12. Получать помощь. Подруга может принести кастрюльку еды вам в больницу или домой, посидеть с вами рядом, когда вы болеете, побыть у вас дома, убирая и готовя еду, пока вы не можете встать. Забрать вашего ребенка из детского сада, помочь старшему с уроками, занять денег, оплатить вашему ребенку обучение.

Некоторые процессы, которые в какой-то момент становятся болезненными :

1. Игра в одни ворота.

Распространенная ситуация, когда все «эмоциональное обслуживание» ложится на плечи кого-то одного. Когда один больше вкладывается в отношения, котейнирует, обслуживает, помогает, а второй играет роль принимающего ребенка.

Если вы «родитель» в этой паре, посмотрите, может быть «ваша доченька» давно выросла и уже вполне может обойтись без ваших наставлений и вас в качестве няньки? И хорошо бы вспомнить, что рядом с вами взрослый человек со своей жизнью, семейной системой, со своими установками и правом жить так как считает нужным. Что рядом с вами равная вам. Такая же взрослая женщина , как вы. И даже, если она вам кажется неразумным ребенком, который не выживет без вас, придется вспомнить, что она как-то жила без вас до вас и будет жить после. И одно важное замечание – если дочери вы все же должны – присматривать за ней, напоминать, помогать и всячески растить, то никакой другой женщине вы не обязаны. В том числе и сестре. У равных взрослых помощь осуществляется по запросу, и у вас есть право решать – помогать или нет.

Если вы все же находитесь в таких отношениях, где вы «обслуживающий персонал», поищите, что же такого ценного вы получаете в этих отношениях, что остаетесь в них.

2. Расставание. Завершение.

Не все мы живем вместе долго и счастливо и умираем в один день. Часто дружба заканчивается, а жизнь, слава богу, продолжается.

Но отношения многолетние, особенно длящиеся не одно десятилетие , часто завершаются болезненно, со всеми последующими этапами горевания.

Люди уходят, когда отношения перестают удовлетворять кого-то одного или обоих.

И тогда любая мелочь становится причиной ( конечно же “формальной причиной”, “обидой”), по которой отношения было решено прекратить.

Именно факт того, что отношения перестали удовлетворять ту потребность, которую раньше кормили, рождает много недовольства, злобы и обиды. И дальше, если попытки возобновить «кормление» ни к чему не приводят, то начинаются поиски других отношений, где можно эту потребность удовлетворить, а прежняя, старая дружба или разрывается вдруг и внезапно, когда находится подходящий повод или постепенно, аккуратно сводится на нет.

Но если отношения были близкие, а не формальные , это всегда сопровождается переживанием потери, а значит болью, грустью, большими вопросами к себе и злостью к тому, кто так несовершенен.

Находясь в этих переживаниях, есть большой соблазн признать все, что было ошибкой. Многолетнюю дружбу, как часто бывает и с любовными отношениями после разрыва, - обесценить, перечеркнув, как ошибку.

То, что отношения завершаются, это не значит, что они были ошибкой.

Это значит, что именно сейчас они перестали удовлетворять, и эта неудовлетворенность уже слишком велика.

А раньше удовлетворяли.

И наверняка, было много того, что тепло вспомнить, о чем можно думать с нежной грустью и благодарностью судьбе за то, что это было.

Умение видеть это ценное и быть благодарным судьбе и близкому человеку, и при этом видеть и понимать причину разрыва и уйти – настоящий вызов. Это сложно.

В каждой потере есть приобретение. Завершение отношений – это еще и освобождение. От обязательств, от необходимости терпеть, от бесконечного чувства неудовлетворенности и злости, от необходимости подстраиваться, от связанности с этим человеком.

И все равно грустно… Грустно, когда что-то важное, ценное, длящееся годами, уходит.

Когда уходит близкий человек.

Или уходишь ты.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

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