Зачем жертва обижается на агрессора вместо того, чтобы вычеркнуть его из своей жизни

Если в абьюзивных отношениях жертва является эмпатом, ей необходимо создать иллюзорный образ своего агрессора. Этот образ идеален, так как его призвание - согревать эмпата, дарить ему близость. В нормальной же реакции психики на насилие образ абьюзера перемещается в сторону нулевой значимости.
Какова суть обиды жертвы на своего абьюзера? Обида психопата на свою жертву имеет схожую структуру, но все же отличающуюся от рассматриваемой здесь.
Обидой на своего абьюзера жертва-эмпат пытается отгородить, защитить, обезопасить от обесценивания значимый для него светлый образ того, на кого он обижается.
Этот образ одушевлен эмпатом и на него транслируется жизненная энергия эмпата, чтобы как от зеркала отображаться от этого образа и возвращаться к эмпату обратно, но уже в том виде, в котором он может ее впитать и эффективно использовать - в виде приятного и теплого отклика от близкого человека. Поэтому психике эмпата важно во что бы то ни стало сохранить на абьюзере ощущение близкого, родного человечка.
В нормальной реакции на абьюз та личность, которая нанесла нам урон - психологический или физический - а точнее образ личности агрессора в нашей психике должен подвергнуться ответной защитной агрессии с нашей стороны, и наше представление о его образе должно переместиться в сторону нулевой значимости.
То есть с испытыванием нами здоровой защитной агрессии по отношению к тому абьюзеру, кто попирает наши личные границы, наше представление о нем трансформируется в сторону снижения его восприятия, как "хорошего" объекта. В норме наше максимальное восприятие системного абьюзера при правильном применении защитной агрессии должно прийти к полному обездушевлению этого объекта.
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В нашем восприятии он в итоге должен стать лишенным нашей эмпатии, нашего сочувствия и сожаления. Стать для нас пустым неодушевленным объектом. Так задумано природой для того, чтобы мы могли отгородиться от агрессора и физически и, что очень важно, эмоционально. Чтобы он не смог нами манипулировать и приближаться к нам в дальнейшем.
У травмированного эмпата с заблокированной способностью к внешней агрессии нет возможности стереть эмоционально насыщенный образ своего обидчика. Абьюзер, если он смог проникнуть в его психику и сблизиться с эмпатом, длительное время, иногда всю жизнь остается для эмпата одушевленным и эмоционально нестираемым.
И эмпату остается только обида. Которая помогает разделять светлый образ абьюзера от темного. Темный вытесняется в подсознание, а со светлого продолжается трансляция или же тщетные попытки наладить трансляцию жизненного тепла, как отклика от близкого человека. Который уже давно не близкий, да и никогда им не был в реальности.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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