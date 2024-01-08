Законы дарения и принятия: Умеете ли вы дарить и принимать подарки?

Дарение процесс завершенный. Завершенный процесс на материальном уровне. Подарив подарок кому-либо, максимум вы можете принять в ответ радость того, кому вы что-то подарили. В дарении вы ориентированы на свои чувства, эмоции и ощущения в процессе дарения. Дарение бескорыстно, в нём нет ожидания обратной связи.

Люди привыкли жить в обществе потребления, где норма - отношения по типу «давать – брать» и совсем разучились взаимодействовать в формате «дарить-принимать». Это разные уровни взаимодействия людей. Когда человек дает, то, уже давая, он предполагает брать.

Почему так трудно принимать дары?

И если в отношениях, один дает, а другой лишь берёт и ничего не отдает, то такие отношения, как правило, обречены. Потому как долг берущего, растет с каждым днем, а отдавать ему нечем. Проще разорвать отношения, нежели вернуть долг. Есть отношения, в которых «давать – брать» четко регламентированы – человек дает ровно столько, сколько планирует взять. Это формат деловых отношений, например услуга-стоимость.

В семейных отношениях, если вы хотите развития отношения то, получив нечто от партнера, стремитесь отдать ему чуть больше, чем взяли, тогда в следующий раз он вам даст чуть больше чем вы ему вернули. То есть давать часть процесса обмена. Давая человек, начинает ожидать ответное давать, и если оно не наступает, человек начинает пребывать в негативных эмоциях, а зачастую это является поводом для ссоры. Никто никому ничего не должен. Или как создать себе проблему на ровном месте. Так называется статья, в которой, я уже освещала этот момент.

Что же такое «дарить» и чем оно отличается от «давать»

Дарение процесс завершенный. Завершенный процесс на материальном уровне. Подарив подарок кому-либо, максимум вы можете принять в ответ радость того, кому вы что-то подарили. В дарении вы ориентированы на свои чувства, эмоции и ощущения в процессе дарения. Дарение бескорыстно, в нём нет ожидания обратной связи. Но мы живем в энерго-информационном пространстве и дар всегда возвращается получением, возможно совсем с иной стороны. Дар всегда возвращается, когда его не ждут и если был безкорыстным, а не для получения дара в ответ. Благодарение в основе благополучения.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Как правильно дарить подарки? Законы Дарения

Рассмотрим на ситуации. Например, в преддверии какого-нибудь праздника, когда вам предстоит дарить подарки любимым, родственникам и близким.

Подарок должен быть наполненным.

Он не должен превышать ваши возможностиПервым делом реально оцените свои запасы материальные и душевные.

Скольким людям вы реально имеете возможность подарить подарок? Напишите список и ранжируйте в нём людей от самого значимого к минимально значимому. Если вам трудно ранжировать, используйте метод сравнения по парам: «У меня есть возможность подарить один подарок-кому из них мне хочется подарить его?» Перепишите список, оставив лишь тех, кого вы выбрали или ранжировали. Посмотрите на получившийся список, в нём реально значимы первые три - пять человек.

Второй момент. Определите сколько времени и денег вы готовы потратить на приобретение подарков. Не столько, сколько бы вам хотелось, а именно сколько вы реально можете. Чтобы после дарения остаться в нормальном жизненном режиме. Подарки, которые превышают ваши возможности, или на которые вы готовы взять кредит - разрушительны для вас и не принесут блага тем, кому вы их подарите.

Третий момент. Осмыслите, хватит ли вам эмоционального запаса, наполнить каждый подарок любовью и радостью? На самом деле подарки наполненные любовью мы готовы сделать в среднем 1-3 людям, потому как дарения подарка это процесс, требующий времени. Осмысления и вызревания идеи, творчества и т.д. Не стоит стремиться создавать пустые формы дарения, не стоит пытаться «удивлять всех». Основное в этом пункте – во время выбора, дарения и после него, вы не должны чувствовать себя опустошенными, ровно наоборот, радость в груди, наполняющую вас теплом изнутри и есть сигнал правильного наполненного акта дарения. Только в этом случае подарок принесет благо и вам и тому, кому подарен.

А что бы вы хотели для себя?

Выбирая подарки другим, мы зачастую о себе не вспоминаем. Очень редко кто из людей, умеете делать подарки себе, обычно на себя ни времени, ни денег уже не остается. Это коварный момент, который может включить привычное ожидание как в процессе «давать – брать», которое приведет в итоге к разочарование и ощущение пустоты внутри. Поэтому разумным будет самостоятельно позаботиться о подарке для себя или открыто расскажите близким людям, чтобы вам хотелось получить в подарок. Это будет правильнее, нежели обижаться на отсутствие подарка.

Определите, какие чувства вы вкладываете в процесс дарения.

С каким чувством вы дарите подарок - тем и наполняете общение с тем или иным человеком. Здорово когда это любовь, уважение радость. Но если вы делаете подарок в страхе, что он может, не понравится, или вас за него осудят – осмыслите свой страх, прежде чем подарите подарок, иначе вы потратите время и финансы зазря.

Возможно, вместо страха, в дарение вы вкладываете чувство долга (не хочу подарить а обязан)или чувство вины, за акт отсутствия дарения.. Такие подарки тоже добра не несут.

Тем более не стоит дарить подарок, в который вы вкладываете агрессию, насмешку, унижение, вы можете потерять отношения с человеком.

Исходя из сказанного, подарок стоит дарить только в том случае, если вы можете наполнить чувством уважения, любви и радости.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вы имеете право не дарить и не принимать подарки.

Насиловать себя – большая ошибка, скорее вред приносящая, нежели пользу. Слушайте себя, своё сердце, и если вам не хочется дарить - не дарите, если не хочется принимать - не принимайте.. если вы принимаете подарок через не могу или через не хочу - вы в итоге обвините дарящего в никчемном подарке. А это в разы не разумнее, нежели не принять подарок. Это сложный урок, и если вы с ним справитесь, вы почувствуете себя по настоящему свободным человеком, имеющим право быть самим собой, открыто и искренне выражать свои чувства. При этом значимый момент - даже отказываясь принимать подарок стоит наполнить диалог уважением к человеку, иначе это рискует превратиться лишь в скандал и конфликт.

Так же и другие люди имеют право не дарить вам подарки и не принимать ваши.

Если вы чувствуете обиду внутри себя в подобной ситуации - это сигнал вашего не принятия права человека.

Дарите от избытка.

Этот пункт, по сути, содержит в себе все выше озвученные.

Никогда «не отрывайте от себя» время и деньги на подарок. Это будет формальность, вымученная и наполненная негативом. Если внутри вас возникло желание подарить подарок –дарите его лишь от избытка. От избытка любви, радости, изобилия, творческого вдохновения, счастья и тд.

Даже самый малюсенький и скромный подарок, сделанный от избытка, передаст человеку ваше состояние, и усилит качество вашего взаимодействия.

И вот это будет настоящий духовный дар, от сердца к сердцу.

Применение Закона Дарения

Дипак Чопра. 2 глава книги “Семь духовных законов успеха”

К выше сказанному, попробуйте озвучить внутри себя следующие установки, послушайте как они откликаются в вас.

1. Куда бы я ни пошел и кого бы я ни встретил, я всегда буду приносить с собой подарок. Подарком может быть комплимент, цветок или молитва. С сегодняшнего дня я буду что-нибудь давать каждому, с кем буду соприкасаться, и таким образом я положу начало процессу распространения радости, богатства и изобилия в моей жизни и в жизни других людей.

2. С сегодняшнего дня я буду с благодарностью принимать все дары, которые предлагает мне жизнь. Я буду получать то, что дарит мне природа: свет солнца и пение птиц, весенние ливни и первый зимний снег. Я буду открыт тому, чтобы получать то, что дают мне другие, – будь то вещь, деньги, комплимент или молитва.

3. Я принимаю обязательство поддерживать циркуляцию богатства в своей жизни, давая и получая самые ценные дары, которые дает мне жизнь: дары заботы, расположения, признательности и любви. Всякий раз, встречаясь с людьми, я буду молча желать им счастья, радости и побольше поводов для смеха.

Романтический вечер или как правильно дарить подарки

Принимать подарки

Парадоксально, но принимать подарки для многих труднее, нежели дарить.

Каковы причины?

Неверная установка, которая и становится ограничивающим убеждением – «весь мир построен на взаимовыгодном обмене». Такая установка свойственная людям, пребывающим в состоянии нехватки любви. Такие люди выгадывают, гадают, прогадывают чаще, чем выгоду получают.

Когда человек сам безкорыстен, то и от других он не ждёт подвоха, происков корысти. Он с легкостью принимает комплименты, заботу, подарки, и умеет сам просить о помощи, искренне и открыто. Учитесь сами честно дарить, и у вас не возникнет сомнения в чужих подарках.

Травмирующая установка из детства. Детство наполнено по большей части – лишь «брать» от родителей. И нам прививают долг перед родителями, с которым мы расплатиться не в состоянии. Внутри человека рождается потребность уравновесить этот долг пред родителями, которую реализовать не реально, отсюда и невозможность принимать от кого- либо что - либо, да и дарить тоже.

Об этом Хеллингер пишет в главе "Брать с любовью":

Родители наши полюбили друг друга как мужчина и женщина. И мы появились из их любви как мужчины и женщины. Наша жизнь — это плод их любви. Мы смотрим на них, открываем свое сердце и принимаем от них, таких, какие они есть, жизнь во всей ее полноте, как самое большое, что есть на свете, как что-то священное, как что-то божественное. Мы смотрим на них, принимая жизнь, и говорим им: «Спасибо». Но не только им. Эта благодарность идет дальше, ко всем поколениям, которые стоят за ними, и к источнику жизни. Тогда у нас есть наша жизнь. Но в течение многих лет нам нужно было внимание и забота наших родителей. Они подарили нам эту заботу и это внимание. Они кормили нас, защищали, воспитывали, всегда думали о нас и спрашивали себя: «Что нужно нашему ребенку?» Так мы выросли благодаря их любви и заботе.

Мы можем уравновесить дары родителей, даря, полученное от них, дальше, например своим любимым и детям, близким и знакомым.

Жизнь прекрасна и удивительна, она дана нам в дар, за который мы не в силах расплатиться. Жить - равно принимать этот дар. Счастливо жить - принимать дар с благодарностью!

Принимайте жизнь, дарите Любовь и радость ей!опубликовано econet

Автор Тиана Лявенко

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet