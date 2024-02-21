Законы женской привлекательности: начните сиять!

Жизненные неурядицы, ежедневные заботы не прибавляют нам красоты и привлекательности. Да и возраст невозможно "отмотать" назад. Как не утратить женский шарм, оставаться всегда притягательной для противоположного пола? Вот основные правила очарования.

Марина (43 года) никогда не испытывала недостатка в поклонниках. Веселая и беззаботная, с хорошей фигурой, она знала, как вскружить голову мужчине, и в нее, действительно, влюблялись поголовно. Однако, по прошествии нескольких лет брака, Марина как-то незаметно утратила собственные чары. Она и сейчас прекрасно выглядит, ухожена, весела, но от легкости, с которой она разбивала мужские сердца, мало что осталось. На смену последней пришли чувство стеснения, какая-то неловкость, зажатость...

Правила женского очарования

Знакомая история? Многие из вас скажут: «Да». Стремление нравиться противоположному полу вполне естественно. И оно не зависит от статуса, социальной роли или даты рождения в паспорте. Не говоря уже о том, что легкий флирт полезен в качестве профилактики стресса и психостарения.

Имеется ли у женской привлекательности «срок годности»? Почему с определенного времени мы становимся равнодушными к вниманию противоположного пола и, как следствие, к собственной внешности? Давайте разбираться.

1. В поисках мотивации

Мы старательно подбираем гардероб для окружающих, а в своей квартире, перед мужем, расхаживаем в древнем махровом халате. На первый взгляд, вроде, ничего страшного в этом нет. Но в основе указанной ситуации кроется нешуточная проблема. Отсутствие необходимости привлекать того, кто и так «завоеван». Супруг уже не вызывает любовного трепета и волнения, и мы не считаем необходимым стараться для него. А со временем утрачиваем важный для женщины навык быть привлекательной.

Стряхните с себя бремя быта (хотя бы на какое-то время). Удивите супруга идеальным внешним видом, напомните о своей привлекательности. Внесите свежую ноту в ваши отношения, и вы увидите, что муж с радостью откликнется.

2. Расслабляемся ежедневно

День юной девушки состоит из учебы, общения с ровесниками, кавалерами, вечером - танцы или кино. Жизнь полна приятных впечатлений и «бьет ключом». Зрелая женщина мечется в кругу нескончаемых обязанностей по схеме «работа – дети – кухня –магазины». Вечером возникает одно желание – прилечь отдохнуть. Какие там театры, выставки и друзья! Вот привлекательность постепенно и утрачивается. Испаряются легкость и беззаботность.

А теперь вообразите, что вы вдруг оказались на необитаемом острове, а ваши домочадцы остались дома. Что они станут делать без вас? Справятся ли? Наверно, да. Сразу это их обескуражит. Но, глядишь, завтра и посуду вымоют, и обед приготовят.

Итог: если вы станете посвящать себе по 2 часа каждый день, Земля точно не сойдет со своей орбиты.

Домашние дела все равно никогда не заканчиваются. А вам эти пара часов важны для того, чтобы научиться расслабляться и отключаться от всех хлопот. Это умение даст возможность войти в вашу жизнь сексуальной энергии и возвратит радость.

3. Подключаем внутренних богинь

Существует интересная классификация женских архетипов с отсылкой на античную мифологию. Концепция такова, что на конкретном возрастном этапе в женщине преобладает определенная богиня, руководящая образом мыслей, поступками и стилем общения.

Юными девушками, грезящими о любви, управляет Афродита: она помогает жить эротической игрой, распространяя флюиды своей привлекательности.

Семьей и домашним очагом управляет богиня Гестия. Следующая «покровительница» взрослых дам — Деметра: она прекрасная хозяйка и нежная мать, растворившаяся в заботе о близких. В дамах-руководителях 35 лет, занявших прочное положение на социальной лестнице, прослеживается Афина.

Чтобы ощущать себя гармонично, в женщине должны жить все богини одновременно. И не забывать про чувственную Венеру. Ее как раз не достает зрелым женщинам.

4. Прочь комплексы

С годами, к сожалению, тело меняется, и бывает, что это вызывает неприятие своей внешности. Смотрясь в зеркало, женщина сталкивается с новой проблемой, как «оформить» изменившуюся не в лучшую сторону внешность, переживает потерю прежних достоинств. Бороться с этой проблемой рекомендуется на ранних этапах возрастных перемен: физическая активность, здоровый рацион, полноценный сон – необходимые условия привлекательной внешности. То, что можно подвергнуть корректировке, делаем, а остальное придется философски принять. Мужчины ведь сначала считывают от женщины эмоциональный посыл, а уже потом оценивают фигуру и лицо. Безусловно, чтобы адаптироваться к новой внешности, понадобится время. И поверьте, вы сможете ее полюбить.

5. Не забываем о сексе

Многие дамы ошибочно считают, что сексуальность предполагает конкретный набор внешних признаков. Но это просто своеобразная эротичная аура, за формирование которой отвечают вещества - половые аттрактанты. Они имеются у каждой женщины. И чтобы эти вещества заработали, необходимо впустить в свою жизнь секс (реальный или воображаемый). Читайте любовные книги, лелейте собственное тело, любуйтесь своим зеркальным отражением.

Вот еще несколько советов как вернуть женскую энергию и наполненность для гармоничной жизни

Интерес к жизни и окружающим. Неподдельный интерес и включенность в этот мир дарят женщине необычайную привлекательность, потому что желания и открытость – верный сигнал, что она станет вдохновлять и мужчину.

Щедрость в эмоциях, благодарность

Мужчине необходимо чувствовать себя нужным. Если женщина искренне радуется поступкам партнера и благодарит его, он ощущает собственную ценность. Часто мужчине важнее то, какие они рядом с вами, а не ваши достоинства или недостатки.

Уверенность в себе. Базовая уверенность, а не просто завышенная самооценка передается сознательно и бессознательно, транслируя уважение к себе и мужчине. Она выступает потенциально здоровым методом построения отношений.

Юмор. Чувство юмора свидетельствует об остром, гибком уме и добром нраве. Юмор невероятно сексуален.

Креативность. Важное качество, предполагающее необычность, нестандартность, яркость. Это мощный магнит для противоположного пола.опубликовано econet

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