Есть люди, которые в любые отношения умудряются войти не в роли их полноценного и равного участника, а в откровенной должности завхоза...

Такие люди с первого дня начинают вести тщательный учёт и оценку "полученного хозяйства", и особое внимание уделяют не тому, что в исправном состоянии и полном порядке, а тому, что в дефиците, или ещё не поступило на баланс...С этим надо работать... Тщательно и глубоко... Иначе уйдёт главное - способность получать удовольствие от отношений...

Зависимые отношения

И, будь они и в самом деле, завхозами - цены бы им не было, но они не завхозы... И взаимодействуют они с живыми людьми, а не с хозяйственной утварью... А значит, вверенное им "имущество" очень скоро приходит в упадок, потому как оно на двух ногах, и с мозгами в голове...

"Завхозы любви" в считанное время проедят любую плешь, неустанно отслеживая полученные и неполученные знаки внимания, слова, поступки, и даже объятия...

Они драматично-истерично, на высоком эмоциональном градусе требуют немедленных "поставок" того, чего не досчитались...

Они всегда уверены в том, что требования их правомерны и справедливы...

Они настойчивы, часто навязчивы, но трудно догадываются о том, что их манера доносить информацию до партнёра уже с первых дней выглядит, как токсичное выяснение отношений, а далее проходит по классификации насильственного полового акта с серым веществом...

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Завхозы не виноваты, или виноваты очень редко, потому что за их скрупулёзностью стоит, чаще всего, обделённое лаской и принятием детство, отчаянные поиски любви в юности, неумение выстроить взаимные отношения с кем бы то ни было... Они, как мелкий собственник у Сергеева-Ценского, готовы украсть и спрятать хоть что-то, чтобы насладиться радостью принадлежащего им...

С этим надо работать... Тщательно и глубоко... Иначе уйдёт главное - способность получать удовольствие от отношений...

Любые, даже самые счастливые, закончатся скоро, потому как "завхоз" замучит любого своими додумываниями, переносом своих мыслей в чужую голову, выведением на чистую воду и откровенной ежедневной трепанацией души...

Выдерживает только НЕздоровый психологически партнёр, часто созависимый с завхозом, и точно так же цепляющийся за него в своей эмоциональной незрелости и беспомощности...

Отношения должны быть счастливыми, и приносить радость, что бы там ни говорили в несметной гвардии любителей пострадать...Иначе, зачем они вообще?...опубликовано econet

Автор Лиля Град

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