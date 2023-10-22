Зависть: Чувство, о котором громко молчат

Зависть — это то чувство, в котором трудно признаться даже самому себе. Что же это за чувство и почему оно свойственно некоторым людям.

Что же такое человеческая зависть? Это чувство раздражения, которое мы испытываем в ответ на чьи-то успехи! Когда кому-то в чем-то везёт, порой, очень трудно удержать внутреннее равновесие и не скатиться в язвительность, даже внутреннюю.

Завистники не умеют любить

Зависть - это чувство очень интимное, чаще всего о нем не говорят вслух, но громко молчат. А задумывались ли вы когда-то о том, что тот, кто часто завидует, тот не умеет любить!

Удивились?

Завистники получают удовольствие только от страданий других, а значит, у них не работает канал приёма-передачи любви.

Почему такое могло случиться?

1. Родители часто сравнивали ребёнка с другими детьми. Они действовали типа из лучших побуждений, чтоб стимулировать мотивацию к достижениям. Но эффект от этого обратный-детская злость.

2. Родители любили ребенка только за достижения. Не было безусловной любви.

3. Родители вольно или невольно стимулировали конкуренцию с братом (сестрой).

4. Душевная пустота и эгоцентризм способствовали тому, чтоб человек вырастил у себя в душе бездонную бочку "хочу". И даже тогда, когда ему не очень надо, он все равно будет хотеть присвоить то, что есть у других.

5. Гордыня провоцирует зависть. "Никто не может быть лучше меня!"

6. Зависть - это защитный механизм, чтобы не почувствовать свою ущербность и не скрючиться от душевной боли при осознании этого.

Что делает завистник? Он находит недостатки в объекте зависти, чтобы снизить его значимость. Тем самым он снимет у себя напряжение. Вообще зависть, она сильно изнашивает нервную систему. Она разъедает тело и душу.

Что же нужно делать, чтобы избавиться от зависти и стать легким и свободным?

Напишите все свои достижения, и заново "взвесьте" себя.

Если хочется изничтожить соперника, то скажите, что Вам это даст?

Думайте о том, как самому стать первым человеком в своём деле, найдите свои ценные самобытные качества, на которые можно сделать ставку.

Научитесь быть благодарным, за то, что Вы уже имеете. А это уверяю вас уже не мало! Надо просто это взять "на баланс".

Что думаете?опубликовано econet

Ангелина Петренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet