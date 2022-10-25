Зависть. Негативное чувство с потенциалом!

Зависть принято считать деструктивным чувством. Дескать, она иссушает своего обладателя и вредит окружающим. Но так ли уж плоха зависть? Если взглянуть на нее с другой стороны, можно увидеть свой потенциал.

Чувство зависти словари толкуют следующим образом: 1). Досада о чужом добре или благе. 2). Желание иметь то, что есть у другого. Как зависть встречается в жизни: у кого-то в окружении есть то, что я хочу, а у меня этого нет и мне завидно. Или кто-то достигает того, чего я хотел бы достичь, но не достигаю.

Ресурс зависти

Потенциал зависти - она указывает на наше желание (цель), которое мы по каким-то причинам не можем осуществить или от которого решили отказаться, хотя в душе не отпустили и всё ещё желаем. Рассмотрим это подробнее.

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Человек чего-то хочет достичь, ставит определённую цель. Потом ему что-то мешает, останавливает. Можно сказать, он терпит поражение и застревает. Не отменяет цель и не продолжает достигать. На это положение вещей указывает зависть.

Когда в окружении кто-то достигает такой же или похожей цели, завидующий получает неосознанное напоминание о своей, которая не была достигнута, но с которой не было снято внимание.

Оказавшись в таком положении, человек испытывает душевные страдания, и может включиться в противо-цель: "Я не достиг и тебе не дам!" Мешая и нанося вред другому на том же пути. Я это называю инверсией. Так сказать, переход на "тёмную сторону силы".

Иногда так могут поступать родители, родственники, друзья, которые, казалось бы, должны были радоваться и поддерживать. Но они не могут. Потому как чужой успех, означает какую-то их собственную ущербность, неспособность: "Он смог, а я нет!" Человек в таком состоянии не понимает, что этим не решает свою проблему, а наоборот уходит всё дальше от цели. Хотя мог бы использовать это чувство себе на благо. Каким образом? Попробую объяснить.

Во-первых. Можно обнаружить свою "заброшенную" цель. Между прочим, на неё до сих пор тратятся ресурсы! Как говорилось выше, зависть приведёт к ней.

Между прочим, на неё до сих пор тратятся ресурсы! Как говорилось выше, зависть приведёт к ней. Во-вторых. Можно пересмотреть актуальность цели. Возможно, её достижение уже не нужно или цель была стереотипичной, чужой. Тогда можно завершить свою цель и вернуть себе ресурсы, которые туда вкладывались, чтобы использовать на другие актуальные цели.

Возможно, её достижение уже не нужно или цель была стереотипичной, чужой. Тогда можно завершить свою цель и вернуть себе ресурсы, которые туда вкладывались, чтобы использовать на другие актуальные цели. В-третьих. Зависть как бы говорит нам: "Смотри! Это возможно! У другого есть - это подтверждение!" - говорит о том, что доступно. Это постепенно может прийти в нашу жизнь тоже.

Такая ситуация в метафоре подобна тому, если бы мы путешествовали по океану, и завидели вдалеке остров. Можно злиться, что он далеко, а можно обрадоваться: "Земля!" - и приложить усилия, чтобы приблизиться к нему и, наконец, достичь.

Вместо того чтобы завидовать, направить эту энергию на достижение цели. Психика работает так: если запрещаем кому-то что-то, тоже самое запрещаем и себе, если разрешаем что-то другим, разрешаем себе. Сорадуясь чужому успеху, разделяя его, мы даём добро ему появиться и у нас - приглашаем в нашу реальность. А человек достигший успеха, может стать нашим союзником или проводником.

Желаю успеха в достижении своих целей!опубликовано econet.ru.

Автор Малов Игорь

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