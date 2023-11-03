Зависть - деструктивное чувство, которое, как обоюдоострый меч, наносит раны и своему обладателю, и тому, на кого она направлена. Из-за зависти разрушаются отношения, поэтому от завистников следует держаться подальше.

Зависть проявляется не сразу. Она распускается как ядовитый цветок под лучами солнца. Пока было темно и холодно, зависть была незаметным сморщенным бутоном. Её почти не было; так, завязь зависти, крошеный намёк на неё. А потом пришла радость, счастье, любовь в чью-то жизнь. И распустился пышным цветом ядовитый цветок зависти.

Зависть разрушает всё

Один мужчина получил повышение по службе, утвердили его проект. А его друг, до этого вполне себе дружелюбный и добродушный, вдруг при всех так высмеял этого мужчину, даже унизил.

Сделал его мишенью токсичных шуток, весь вечер в дружеской компании «подкалывал» и изощрялся в остроумии. Но они ведь со школы дружили! Дружили, да. Пока один был неудачником и так выгодно оттенял успехи своего школьного друга. Вроде «страшненькой подружки».

Или одна подруга встретила хорошего человека, который её полюбил. Она долго ждала этой встречи и жила одна с ребёнком, без помощи и поддержки. Но вот пришло счастье, пришла любовь. И другая подруга, слегка подвыпив, стала этому мужчине вполне откровенно садиться на колени и лезть с поцелуями. Он вежливо сопротивлялся, естественно. А его возлюбленная не знала, как реагировать, настолько наглым было поведение её ближайшей подружки. И в адрес онемевшей от дикости происходящего женщины развязная подруга много чего сказала. Ядовитые шутки и рассказы о прошлом, в весьма своеобразном ключе. И это тоже было при всех. При всём честном народе, так сказать. А ведь с детства дружили…

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И много таких случаев, когда наступает счастье, всходит солнце наконец-то, а в душе близкого друга расцветает такой цветок зависти, что изумишься. Бутон-то и раньше был. Но на солнечном свете раскрылось соцветие мерзкого цветка.

Это вы вышли из роли «толстой и страшной подружки». Вся ложная дружба была построена на сравнении. Своими проблемами и неудачами вы оттеняли превосходство того, кто притворялся другом. И наверняка этот человек вас обсуждал за спиной, и изображал благотворительность, и посмеивался над вами, и деланно сокрушенно вздыхал, перечисляя ваши неудачи: «бедной Маринке так не везёт! Старина Джек опять в проблемах!». А тут такая неприятность - вы перестали быть «страшной подружкой», вам повезло наконец-то! Вот они и не справились с собой. Показали истинное отношение к вам…

Ну что же. Жизнь продолжается. А вот отношения завершились. Переходить к вражде и требовать объяснений не надо; какой смысл? Можно просто дистанцироваться, прекратить близкие отношения, перейти к дипломатическим отношениям. Это лучше всего.

Но я скажу вот что: вы-то отойдёте. А вот эти, с ядовитым цветком в душе, - они точно не отойдут. И начнётся неприкрытая агрессия через некоторое время. И болезненное любопытство к вашей жизни начнётся. Так что мысленно попрощайтесь с таким другом сразу, как только начались ядовитые шутки и подлость. Друга больше нет. Да и не было никогда, если честно сказать. Не все могут вынести чужое счастье…опубликовано econet

Автор: Анна Кирьянова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet