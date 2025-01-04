Завистливая любовь-восхищение

Зависть - деструктивное чувство, которое разит и обладателя, и свой объект. Зависть доставляет мучения, и мы бессознательно защищаясь от нее, можем начать восхищаться человеком. Возможна даже влюбленность в объект зависти. Как она проявляется?

Восхищение часто призвано скрыть или облагородить зависть. Зависть – это чувство, которое является отрицанием благодарности. Благодарность предполагает, что субъект может питаться и наслаждаться, пусть и ограниченно, всем тем хорошим, что находится вне его самого. То хорошее, что нам не принадлежит, тем не менее может радовать, приносить удовольствие и энергию. А зависть не позволяет питаться и наслаждаться чужим хорошим и требует это хорошее уничтожить, раз оно не твоё.

Зависть отрицает благодарность

Благодарность предполагает великодушие и ресурсность. Не всегда мы располагаем таким ресурсом, чтобы получать удовольствие и подпитку от чужого благоденствия. Вероятно, по этой причине зависть входит в число самых распространенных грехов.

Мучение зависти обычно связано с падением самооценки при сравнении себя с другим.

Защиты от зависти

Когда человек встречает того, кому сильно завидует, одним из бессознательных решений, позволяющих защититься от мучений зависти, может стать восхищение к этому человеку.

Еще более радикальной защитой может стать влюбленность в объект зависти.

Влюбляясь в объект своей зависти, мы как бы присваиваем его качества, становимся ближе к тому, чему завидуем, переживаем некое обладание желаемым.

Обычно такая любовь или дружба узнается по восхищению, чрезмерной лести, подобострастию к объекту. В этом поведении всегда присутствует нечто неестественное, театральное, фальшивое.

Тем не менее, почти все люди падки на лесть и обычно начинают верить, что искренне любимы. После чего открываются и впускают человека в свой внутренний мир.

Однако зависть – это та же ненависть, увы.

И человек, который под знаком лести и чрезмерного восхищения проник во внутренний мир другого, хочет (хоть обычно и бессознательно) одного – разрушить этот объект, чтобы больше не испытывать мучений зависти.

Это похоже на действие червяка, который проникает внутрь яблока и выедает его изнутри.

Пример завистливой любви-восхищения

Частый пример такого сценария – стремление мужчины к женщине, чьим качествам или успехам он завидует.

Например, он может завидовать ее интеллекту или таланту в важной для него сфере.

Особенно это касается мужчин с традиционными ценностями. Часто их самооценка довольно хрупка и им сложно принимать превосходство женщин.

Такой человек с трудом может простить женщине ее силу. А принять ее интеллектуальное превосходство в важной для него сфере - может потребовать слишком большой работы над собой.

Чтобы справиться с мучениями зависти и угрозой самоуважению, мужчина в этом случае может соблазнить эту женщину, а затем унизить ее.

Обычно для этого используется восхищение и лесть. Большинство женщин попадаются на комплименты и возвеличивание, подкармливая свою "корону". Они доверчиво раскрываются и впускают восхищенного, ласкового, угодливого мужчину в свой внутренний мир.

После это он без труда находит ее слабое место и психически ее разрушает. Так достигается цель облегчить мучения зависти и отомстить за ее превосходство.

Конечно, жертва сама ответственна за свою ошибку. Но и завистник такими действиями лишь еще больше опустошается.

Что касается женской зависти, то эта проблема известна под клише "зависть к пенису".

Возможно, женщинам все еще немного проще принимать превосходство мужчин без сильных мучений. Однако со времен Саломеи и Юдифи амбициозные женщины могут страдать от зависти и так же прибегать к соблазнению, чтобы разрушить или "уронить" свой объект.опубликовано econet

Автор Сергеева Ольга

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