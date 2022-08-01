Зажим в мыслях? 5 упражнений, которые БЫСТРО активируют работу мозга

Чем больше задействуются мелкие мышцы рук и пальцев, тем больше простраивается нервных путей между лобными и другими отделами мозга, развивается межполушарное взаимодействие и снимаются непроизвольные движения. В этой статье вы узнаете 5 лучших экспресс-упражнений для развития тонкой (мелкой) моторики.

Органом мышления человека считается головной мозг. Левое полушарие – речевое, оно отвечает за связность, логическое мышление и абстрактную лексику. Подумайте, например, о небе. Как мы узнали, что оно голубое и что вообще существует? Нам об этом сказали, назвав определенными словами. Левое полушарие управляет правой рукой. Словесное полушарие всегда доминирующее, оно контролирует все тело в целом. Для него характерны энергичность, восторженность и оптимизм.

Тренируем мелкую моторику!

Кулак – ребро – ладонь

Колечко

Лягушка

Лезгинка

Ухо-нос

Правое полушарие связано с наглядно-образным, конкретным мышлением, с предметными значениями слов. Это полушарие – несловесное и отвечает за пространственное восприятие, управляет жестами (но распознает язык глухонемых обычно левое). Оно – источник интуиции. Пессимистично. Умеет различать голоса людей, пол говорящих, интонацию, мелодику, ритм, ударения в словах и предложениях. Но даже после повреждения левого полушария правое может различать существительные, числительные, и даже песни.

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Повреждение левого полушария более серьезно и приводит к патологии, а при повреждении правого заметных отклонений меньше. Например, французский композитор Морис Равель после аварии в 1933 году, когда его левое полушарие было повреждено, мог слушать музыку и распознавать её, но писать произведения уже не мог.

Следует отметить, что у женщин полушария менее разнятся, чем у мужчин. Поэтому, мужчинам, чтобы лучше говорить, всегда приходится больше тренироваться. По наблюдениям логопедов, современные мужчины чаще уступают в красноречии женщинам и больше боятся сцены. А мальчики до 3-лет в 60% случаев имеют логопедические нарушения и задержку речевого развития, чаще всего находясь в окружении эмоциональных матерей с развитой речевой функцией.

Ну, что... а теперь давайте потренируемся. Пять лучших, на наш взгляд, экспресс-упражнений для развития тонкой (мелкой) моторики. Чем больше задействуются мелкие мышцы рук и пальцев, тем больше простраивается нервных путей между лобными и другими отделами мозга, развивается межполушарное взаимодействие и снимаются непроизвольные движения.

1. Кулак – ребро – ладонь.

Три положения руки последовательно сменяющих друг друга. Повторить 8-10 раз. Выполняются сначала руками поочередно, затем совместно. Скорость сначала низкая, затем нарастает, а к концу выполнения снова снижается.

2. Колечко.

Поочередно, как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем все остальные по очереди в прямом и обратном направлениях. Выполнение сначала руками поочередно, затем совместно (8-10 повторений).

3. Лягушка.

Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак, другая лежит на столе ладонью вниз. По очереди менять положение рук. Высший пилотаж (это на самом деле очень сложно!) – совмещать с движением языка влево, вправо (8-10 повторений). Делая этот вариант упражнения, позаботьтесь о том, чтобы рядом в офисе никого не было (потом будет очень сложно объяснять, что вы всего лишь делали упражнения).

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4. Лезгинка.

Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе так, что большой палец указывает налево. Правая рука вытянутыми пальцами прикасается к мизинцу левой руки, ладонь смотрит вниз. После этого одновременно меняется положение левой и правой руки в течение 6-8 смен позиций. Задача: добиваться высокой скорости смены положений.

5. Ухо-нос.

Левой рукой взяться за кончик носа, правой рукой за мочку левого уха, пропустив руку через кольцо левой руки перед собой. Одновременно опустить ухо и нос и хлопнуть в ладоши. Повторить 6 раз.

Успешных вам тренировок!опубликовано econet.ru.

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