Жана-Филипп Бребион: Печать рождения и 4 важные даты нашей жизни

Жан-Филипп Бребион - известен российскому читателю как создатель теории - Биоаналогии. Однако ни одна из книг автора не была переведена на русский язык. С самим методом Биоаналогии в России познакомились в 2014 году, когда Жан - Филипп Бребион проводил свой семинар в Институте остеопатии в Санкт - Петербурге. Сама я заинтересовалась автором в 2008 году и сделала перевод некоторых отрывков из его книги “L’empreinte de l’Âme” ( “Печать рождения”).

В своем предисловии Жан - Филипп Бребион, обращаясь к читателям, пишет: “ Вся книга нацелена на то, чтобы посмотреть иначе на то, что с нами происходит, то есть увидеть события нашей жизни не с позиции “плохого” или “хорошего” ( позитивного или негативного), а увидеть, заключающийся в них Принцип творчества; этот принцип творчества можно обозначить как “Личный талант” или творческий потенциал.»

Теория Биоаналогии Жана - Филиппа Бребиона

Способность увидеть этот творческий потенциал, заложенный изначально во всех событиях нашей жизни и является тем, что может помочь как восстановить собственное здоровье, так и проявить то, что заложено уже и что требует реализации.

Автор предлагает нам посмотреть иначе на то, что мы называем жизнью, при этом призывает нас “Не верьте ничему тому, что я написал, не проверив все сказанное мной на собственном опыте.” Слова мудрого человека. Продолжая объяснять нам, чем отличается его метод от других, он подчеркивает, что изучив массу направлений и техник: духовных, метафизических, познакомившись с теориями учителей разных традиций, он пришел к выводу, что человек не должен ограничивать себя рамками какой-либо теории или направления; для человека важен эксперимент, ибо именно способность экспериментировать и является источником развития, эволюции.

Как подчеркивает Жан - Филипп Бребион, не существует превосходства одной истины над другой; лишь встреча всех истин способствует трансформации. Как дальше говорит автор в предисловии к своему произведению: “Все мы знаем, что один и тот же выбор в жизни разных людей не приносит одинаковые результаты; кроме того, мы наблюдаем и то, что есть люди, которым удача сопутствует, в то время как к другим она не очень благосклонна”. Это правда, что различие результатов нам может показаться порой несправедливым.

Уже в 2008 году, когда эта книга вышла, автор писал, что “на протяжении 25 лет” он работал не только над смыслом заболевания, но и над таким понятием как смысл жизни.

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На своих семинарах, которые он проводит и по сей день, он старается прояснить смысл событий, которые возникают в жизни каждого человека; для него очень важно выявить, обозначить, а затем понять и осознать, почему то или иное событие произошло именно так, а не иначе, почему именно в данный промежуток времени. Уже в своей предыдущей книге “Печать рождения” , автор знакомит нас с программой 27 недель; сутью этой программы является наличие определенной структуры, которая дает нам понять, что мы все запрограммированы на 100%, но и свободны на те же 100%.

“И вот этот первоначальный подход позволил мне найти ответ на вопрос о смысле Жизни”.

Первый вывод:

1) Те события, которые приходят в нашу жизнь служат не нам, а чему - то большему; этот больший замысел более велик, чем наша личная реализация…”

Второй вывод:

2) “Все то, что было нами прожито начиная с момента рождения это то, что мы и должны были прожить. Иначе говоря - мы не должны проживать ничего иного как то, что мы проживаем. Разница лишь в том, как мы это проживаем: через биологическое подсознание или через полное осознание всего происходящего”.

Биоаналогия Жан-Филиппа Бребиона вписывается в квантовое видение человека, которое отрицает причинно-следственные связи и любую двойственность; это новое видение демонстрирует, что вся наша биология связана с проявлениями Вселенной и что тело “проявляет то, что мы не ввели в наше сознание”; в процессе выживания мы функционируем в соответствии с законами биологического клеточного животного коллективного Бессознательного, не раскрывая нашей индивидуальности. Вот выйти за пределы нашей биологической сути и призывает автор книги “ L’empreinte de l’Âme” Жан-Филиппа Бребион. Книга была напечатана в 2008 году, перевод отрывков из книги был мною сделан все в том же 2008 году.

Ниже привожу перевод отрывков из книги “Печать Души”.

Глава 1: Что такое Печать рождения?

Как проявляет себя на протяжении всей жизни Печать рождения (принцип памяти и постоянная актуализация этой памяти).

Биология и биоаналогия

Биологический мозг всё воспринимает дословно, он не воспринимает разницы между виртуальным и реальным: когда мы смотрим на вкусную еду, то у нас начинает выделяться слюна, а когда смотрим триллер, то содрогаемся от ужаса. Для биологического мозга всё является реальностью, поэтому он не обладает понятием времени и пространства; для него не существует ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. Для него все похоже “как если бы - это именно так”.

Мозг работает по аналогии. Он призван обеспечивать выживание вида. Что самое главное для выживания вида? Это три основных вещи: территория, еда и потомство. Биология любой формы жизни проявляет себя через эти три параметра; таким же образом функционируют и живые клетки организма.

Животному нужна территория для добычи пищи и воспроизведения вида; ведь если эту территорию невозможно ни занять, ни защитить, то не будет и пищи, что означает смерть и отсутствие потомства, а следовательно и вымирание вида. Таким образом для мозга существует лишь одна реальность - это выживание вида. То же самое относится и к человеку, как высшей форме млекопитающего.

Территория олицетворяет пространство, в пределах которого человек развивается; здесь он чувствует себя у себя дома; при этом важно понимать, каким образом он овладевает этой территорией, как он её помечает, как он управляет ею. Вот эти процессы должны быть осознаны человеком, иначе мозг даст команду мочеполовой системе выделять больше мочи для того, чтобы помечать свою территорию. Когда нечто не поддаётся осознанию, биология реагирует через подсознание для того, чтобы обозначить отношение к своей территории. Очень важно понимать, что для человека к понятию территории относится и собственное тело, и дом, и жилище, и пространство профессиональной деятельности - это все то пространство, в пределах которого мы развиваемся и творим.

Еда ассоциируется также с пространством, ибо пищу надо отследить, а потом добыть в пределах конкретной территории. Существует аналогия между усваивать пищу и “усваивать” или “переваривать” жизненные события. Получается, что события тоже “ усваиваются”, иносказательно. Мы перерабатываем пищу точно также, как перерабатываем информацию и события. После переработки эта пища становится частью нас, частью нашего тела, поэтому пища, то есть те элементы, которые мы поглощаем, связана с понятием нас самих, то есть с нашей идентичностью.

Потомство связано с понятием времени. Дети это выживание вида, бессмертие человечества. За нами стоят потомки, они живут вне нас. Концепт чего-либо находится также за пределами нас самих. С одной стороны, это может быть потомство, а другой стороны и написанная нами книга может быть также нашим детищем, ибо она остаётся и после нас; в данном случае книга, а не потомство помогает нам пережить время. Важным условием для выживания вида является наличие целостности нашей территории; лишь обладание территорией позволяет нам быть сытыми и дать потомство.

Стресс - это страх потерять один из трех параметров. Эти три плана ни соединены, ни разделены, они принадлежат к одной и той же реальности, образуя целое. Любая жизнь строится на законе, который включает эти три плана. Если перед лицом стресса мы ощущаем себя потерянными, то наш мозг найдёт биологическое решение для того, чтобы восстановить целостность этих трёх параметров; он постарается приспособиться к ситуации. Любое событие, которое нас заставляет страдать указывает на то, что мы не справляемся с ситуацией; мы не смогли осознать её, выведя из подсознания.

Понятие Печати Души прочитывается на этих основных трёх уровнях; это закон Вселенной.

Для того чтобы лучше понять эту мысль, я приведу пример слова “отец”. Что оно означает? О скольких людях мы говорим? В обычной речи - это слово обозначает вообще человека, и это не конкретная реальность, потому что отец существует лишь при наличии матери и ребёнка. Точно также “мать” указывает на существование отца и ребёнка, а “ребёнок” на наличие отца и матери. По аналогии - небо и земля существуют лишь при наличии человека, который является одновременно и первым и вторым.

Чтение на трёх уровнях:

Небо Мужчина Земля

Верх Середина Низ

Отец Ребёнок Мать

Проект Реализация Конкретизация

Ментальное Эмоциональное Физическое

Абстрактное Относительное Конкретное

Таким образом все необходимо прочитывать на трёх уровнях; это означает, что существует Проект, его Реализация и законченный продукт - нечто конкретное, который можно назвать Конкретизацией.

Вот эти три фазы относятся к одной и той же реальности, то есть к любой ЖИЗНИ. Невозможно абстрагироваться от изначального Проекта, который потянет за собой и соответствующую Работу, целью которой будет добиться Результата; Проект - Работа - Результат..

Когда речь заходит о человеке, то и к нему необходимо применить тот же подход; человек существо проявленное, поэтому он является одновременно и небом, и землёй, а ребенок является одновременно отцом и матерью, поэтому и человек также читается на трёх уровнях. Если один из этих параметров исчезает, то исчезает всё целое: каждый из нас является целостностью на 100 %.

Печать рождения - это наша базовая структура, это наш индивидуальный биологический код - неповторимый, оригинальный и исключительный.

До нашего зачатия у нас нет личной биологии. С момента проникновения сперматозоида в яйцеклетку начинается наше личное ВРЕМЯ, это момент нашей материализации.

Время не существует без пространства, любая живая форма рождается в результате соединения пространства и времени: момент зачатия является ключевым моментом, ибо с него начинается наше расширение в пространстве. Встреча сперматозоида и яйцеклетки является моментом создания новой формы; форма становится телом. Новая развивающаяся форма является уникальной, доселе никогда не существовавшей.

Принимать форму, то есть воплотиться в материальное означает находиться в пределах пространства, присутствовать в «жилище». Жилище имеет такое понятие как внутри и вовне, что означает присутствовать в данном месте, не в другом; однако это означает и то, что присутствуя здесь, мы не присутствуем там. Мы оказываемся в конкретном месте и в конкретной форме. Инкарнируясь в конкретную форму, мы не имеем других форм, то есть нам “не хватает” других форм, у нас их просто нет; отсюда понятие “нехватки “ или отсутствия чего-то другого…

Резюмируя - инкарнироваться это не присутствовать где-то, а присутствовать здесь и в данной форме. Таким образом, получается, что “не иметь” чего-то является жизненной необходимостью для человека. И вот, ощущение, что человеку чего - то не достаёт, не хватает является закономерным жизненным условием.

Что такое зачатие? Это определенный концепт: слово “ Концепт” происходит от слова каптировать, улавливать. Когда мы что - то “улавливаем”, то мы в этот момент ничего не создаём; мы лишь “соединяем вместе”. Что можно улавливать? Можно улавливать различные энергии; антенна, к примеру, улавливает волны, то есть специфические энергии. Точно также при зачатии наша форма подобна антенне, улавливающей энергии Вселенной: наша форма постепенно развивается в соответствии с собственной структурой - мы её называем Печатью Рождения. Эта Печать является чем - то постоянным; она улавливает всё то, что вступает с ней в резонанс, то есть то, что соответствует её форме.

Напомню ещё раз, каким образом формируется эта Печать Рождения. Впечатывание информации в саму структуру Печати рождения происходит благодаря тому, что возникает резонанс с жизнью своих родителей. Китайская медицина нам говорит, что эмбрион человека находится в резонансе с жизнью и эмоциями отца и матери; он записывает эту информацию подобно тому, как магнитофонная лента записывает звук.

Жизнь родителей и их эмоциональное состояние соответствуют трем уровням -

1. Их личные проекты по поводу собственного будущего, круг собственных интересов;

2. Их собственные конфликты: встречи, эмоции, проблемы в отношениях и т. д.;

3. Атмосфера эпохи: мировые события, социальный климат, особенности их личной профессии;

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Жизнь и эмоции.

Проекты, конфликты, обстановка:

На биологическом уровне происходит следующее: так как мы живы, то с точки зрения выживания вида, программа, которую зарегистрировал наш мозг, является совершенной.

Именно в силу того, что наш мозг зарегистрировал конкретную программу, благодаря которой он выжил в процессе эволюции, то ему ничего другого знать не надо; он сохранил именно эту “запись”. И вот отныне он и будет о бесконечности воспроизводить именно эту “запись”, эту программу; все это с целью выжить. И логика мозга в данном случае - раз я выжил, значит все прекрасно.

Как мы уже знаем теперь, “жизнь/эмоции” родителей определяют то, что мы именуем Печатью или Отпечатком Души. Именно это, а не сами реальные события. И вот получается, что наше рождение является итогом всего того, что пережили наши предки, а так как мы выжили, то все это носит положительный характер. Более того, получается, что в нас живут тысячи, миллиарды людей. Можно сказать, что если мы будем всё выше подниматься в нашем генеалогическом древе, то, в итоге, мы придём к пониманию того, что мы связаны со всем растительным, минеральным, животным миром.

Вот и получается, что каждая жизнь/эмоция с первобытных времён имеет свой смысл и оправдание; что приводит к выводу - эмоции и жизнь как отца, так и матери - уникальны, необычны и исключительны. Каждый из нас неповторим, несравним ни с кем, у каждого свои истоки, сливающиеся с другими истоками, которые все вместе и создают полноту Вселенной.

Понимая это, мы должны понять, что наша неуверенность в себе не имеет никакой основы, ибо каждый из нас уникален и неповторим. На кого хотим мы быть постоянно похожими? Есть ли в этом смысл? Кто ещё как не Я сам боится быть самим собой? А у нас тем временем есть ощущение, что нам чего - то не достаёт. Увы, но так устроен человек!

Первый основной закон

Структура 27 месяцев:

Когда женщина узнаёт, что она беременна, то говорит, что через 9 месяцев у неё родится ребёнок. И так было всегда, начиная с древности. Ребёнок, зачатый в данный момент, родится через 9 месяцев, даже если ребёнок будет недоношенным. Вот это ощущение, что ребёнок родится в конкретный момент является основополагающим, поэтому мозг постоянно воспроизводит именно эту схему, ибо она для него жизненно необходима. Отныне каждый момент является конкретизацией того, что было задумано 9 месяцев до этого; в то же время это момент и нового проекта, который также осуществится через 9 месяцев.

Каждое событие имеет 4 даты, четыре даты это 27 месяцев. Так как наш мозг всё воспринимает дословно, по аналогии, не различая прошлого настоящего и будущего, то он подчиняется закону 27 месяцев.

Что это значит? Это значит, что для мозга любая новая вещь, то есть всё, что появляется, “выплывает на поверхность”, воплотится в жизнь через 9 месяцев. Этот момент можно будет назвать РЕАЛИЗАЦИЕЙ, однако этот же момент по отношению к тому, что произошло 9 месяцев до этого, будет КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ. В этом моменте нет ни “положительного”, ни “отрицательного”, нет и причинности, но есть КОНКРЕТИЗАЦИЯ “проекта”, задуманного за 9 месяцев до настоящего момента. И для мозга это день в день. То, что происходит 18 июня, является КОНКРЕТИЗАЦИЕЙ того, что произошло, день в день, 18 сентября предшествующего года. Если это февраль, то бесполезно искать в календаре 30 февраля, его нет, однако для мозга это не имеет значения, он “регистрирует” все по аналогии.

Даже если зачатие виртуально, то для биологии всё равно момент конкретизации события рассматривается в связи с Проектом события, то есть за 9 месяцев до зачатия, а это значит за 18 месяцев до рождения, и это день в день. Из всего сказанного становится понятным, что зачатый ребёнок “ запишет “ в свой “код рождения” все то, что произошло за 9 месяцев до его зачатия (дата -9), ибо всё затем будет уточняться и корректироваться во время 9 месяцев беременности.

В момент рождения пуповина перерезается, и это начало биологической самостоятельности. В этот момент ребёнок физически отделяется от матери. Конкретизация этой биологической автономии проявится через 9 месяцев, то есть на 9 месяце жизни (+9 ).

До + 9 месяцев ребёнок зависит от антител матери, лишь на девятом появляются нижние и верхние резцы; они соприкасаются друг с другом. В этот самый момент именно резцы становятся функциональны; зуб, который не имеет соответствующего нижнего или верхнего, не функционален. С момента, когда эти резцы накладываются друг на друга (недаром эти зубы называют зубами “проекта”), ребёнок может перерезать; все это отсылает нас к перерезанию пуповины и началу биологической автономии.

Можно резюмировать всё выше сказанное следующим образом - “запись” Печати осуществляется в момент, предшествующий зачатию, то есть в период -9 месяцев; затем процесс продолжается на протяжении 9 месяцев беременности, а затем на протяжении 9 месяцев после рождения ( +9 ).

Получается 27 месяцев – 9 месяцев до зачатия, 9 месяцев беременности и 9 месяцев жизни ребёнка. Эти 27 месяцев берут начало в четырех фундаментальных датах. Именно эти даты определяют структуру, направление этой структуры и архетип; все это и является основой нашей инкарнации. Сама эта структура называется “Печатью рождения”. Вот эта самая структура и является нашей конкретной реальностью.

Второй основной закон Биоаналогии:

“Каждое событие прочитывается одновременно посредством четырёх нерасторжимых дат, то есть за пределами любой хронологии. Существует цикличность 27 месяцев”.

Психологическая идентичность самого ребёнка берет свое существование в 9 месяцев жизни. Эту дату можно рассматривать как начало первого цикла ПЕЧАТИ рождения. Мы уже говорили о том, что так как целью мозга является обеспечить выживание вида, то всё, что происходило с нашими родителями в период нашего зачатия и рождения, «СОВЕРШЕННО», с точки зрения ВЫЖИВАНИЯ, ибо мы ЖИВЫ.

В данном случае речь идёт о выживании, а не о качестве жизни. К этому моменту наш мозг уже зарегистрировал эмоции наших родителей, а также и их собственных родителей; череда предков бесконечна.

Мозг не знает НИЧЕГО ДРУГОГО как вот эту нашу конкретную историю, а история каждого из нас уникальна, неповторима, исключительна. У каждого она своя.

В силу всего выше сказанного повторяю - каждый из нас будет воспроизводить цикл 27 месяцев на протяжении всей жизни. К примеру, в день нашего 24 летия мы воспроизводим то, что произошло в момент нашего зачатия, а уже в 24 года и один месяц мы воспроизводим то, что происходило через месяц после зачатия.

Четыре основных даты являются структурой нашей жизни.

Наша личная жизнь будет проявлять себя через 3 фазы: ПРОЕКТА, РЕАЛИЗАЦИИ, КОНКРЕТИЗАЦИИ. Эти три фазы полностью зависят от нашей личной Печати, которая «записывалась» на протяжении 27 месяцев. Вот эти три фазы и есть наша ЖИЗНЬ.

Однако наша личная жизнь начинается лишь в 9 месяцев, и это совпадает с тем, когда “ запись” Печати рождения завершается. Лишь с момента, когда исполняется 9 месяцев можно говорить о событиях личной жизни; до этого момента ребёнок воспроизводит жизнь и эмоции своих родителей.

Это означает, что до 9 месяцев ребёнок является биологическим выражением собственных родителей, то есть жизнь до 9 месяцев является продолжением родительского бессознательного: ребёнок отображает их проблематику, он выражает то, что его родители должны довести до собственного сознания.

С 9 месяцев ребёнок начинает развивать собственное сознание, то есть он может уже сознательно идентифицировать с собой то, что происходит именно с ним; с этого момента он начинает проживать историю собственного 27 месячного цикла Печати рождения.

Этот цикл состоит из трёх фаз, которые он будет воспроизводить циклично на протяжении 27 месяцев. Именно в 9 месяцев человек берёт ответственность за собственную инкарнацию.

Четыре основных даты:

Печать рождения связана с четырьмя датами, первая из которых является датой рождения (эта точка ноль называется «рождением»). Отталкиваясь от даты рождения, мы устанавливаем дату зачатия, затем 9 месяцев до зачатия «-9» и наконец 9 месяцев, день в день после нашего рождения, её мы назовём: («+9»).

Схема основных дат.

18 месяцев до рождения это -9

9 месяцев до рождения это С (зачатие)

Дата рождения N

9 месяцев после рождения +9

Эти четыре даты связаны с датой рождения будь то ребёнок недоношенным или переношенным, это день в день 9 месяцев. Речь идёт о виртуальных датах, по крайней мере то, что касается зачатия. Однако мы знаем, что мозг работает в дословном режиме, без нюансов, именно поэтому лишь эти даты для него значимы. Чтобы там ни было, зачатие это ровно 9 месяцев до рождения. Для того, чтобы облегчить расчёты, я предлагаю свой метод расчёта.

Для того чтобы определить день зачатия, вы берёте день рождения и прибавляете три месяца. К примеру, рождение 1/01, дата зачатия 1/04, 18/02 дата зачатия 18/05, 24/06 рождение, дата зачатия 24/09, рождение 12/08 зачатие 12/11, рождение 21/09 зачатие 21/12, рождение 19/09 зачатия 19/12 и т. д.

Для того чтобы определить дату “-9”, вы делаете то же самое, то есть прибавляете три месяца к дате зачатия. К примеру, зачатие 1/04 дата, следовательно дата (-9) будет 1/07, если зачатие 18/05, то дата (-9) будет 18/08, если дата зачатия 12/11, то дата (-9) будет 12/02, если зачатие 21/12 или 19/ 12 , то даты (-9) будут 19/03, 21/03 и т. д.

Для даты +9 прибавляем три месяца к дате (-9); получаем: если (-9 ) 1/07, то прибавляя 3 месяца, мы получаем 1/10, если (-9) это 18/08, то прибавляя 3 получается 18/11, при (-9) 12/11, то (+9) будет 12/02, когда (-9) это 19/03, то дата (+9) будет 19/06, 21/06 и т. д

Для мозга главное - день и месяц и это независимо от года; для него события происходят именно в эти даты. Главное не перепутать что перед чем, то есть год, 18 месяцев до рождения, это полтора года до рождения. Совершенно разные годы.

К примеру, для конкретного случая:

-9 1/07 1968

Зачатие 1/04 1969

Рождение 1/01 1970

+9 1/10 1970

Ключевые даты (месяц и число): 1/01,1/10, 1/04, 1/07 независимо от года рождения. Даты, предшествующие или последующие также являются ключевыми. Допустим 31 декабря, второе января, 30 сентября, 2 октября, 30 марта, 2 апреля, 30 или 31 июня и 2 июля.

К примеру:

-9 : 1/07 1968= 1+7+1968=1976

Зачатие: 1/04 1969 = 1+4+1969= 1974

Рождение: 1/01 1970=1+1+1970=1972

+9: 1/10 1970= 1+10+1970=1981

Ключевые даты: день, месяц: 1/01,1/10, 1/04, 1/07

Ключевые годы: 1976, 1974,1972, 1981 (в 2 года, 4, 6, 11 лет).

Эти четыре года являются ключевыми для человека, который родился 1/01/1970.

Расчет происходит путём сложения, смотрите выше.

К примеру, дата рождения 18/02/1943

-9: 18/08 1941:18+8+1941=1967

Зачатие: 18/05 1942=18+5+1942=1965

Рождение: 18/02 1943= 18+2+1943=1963

+9: 18/11 1943=18+11+1943=1972

Таким образом для человека родившегося 18/02/1943 ключевыми датами являются (число, месяц): 18/08,18/05, 18/02, 18/11, а ключевыми годами: 1967, 1965, 1963, 1972.

Эти даты несут в себе определённый жизненный смысл, хорошо их сравнить с датами, которые фигурируют в жизни родителей, бабушек и дедушек, посмотреть даты рождения детей, любовные встречи, первая работа, замужество и прочее. Это также может иметь связь с событием нации или с периодом равноденствия. Конкретная Печать рождения находится не только в резонансе с семейными событиями, но и историческими, а также и процессами, происходящими в природе.

Эта схема сложна, но помогает в работе с людьми:

Три фазы: Проект, Реализация, Конкретизация. Четыре даты определяют эти три фазы Печати рождения.

Каждый цикл Печати рождения прочитывается на трёх уровнях, соответствующим трём фазам: фаза «Проекта» начинается за 9 месяцев до Зачатия. Фаза «Реализации» соответствует 9 месяцам беременности. Фаза «Конкретизации» связана с первыми 9 месяцами жизни.

ПРОЕКТ, РЕАЛИЗАЦИЯ и КОНКРЕТИЗАЦИЯ являются ТРЕМЯ ФАЗАМИ ПЕЧАТИ РОЖДЕНИЯ.

Жизнь - это одновременно Проект, Реализация, Конкретизация. Эти три фазы неотделимы друг от друга. Жить - означает реализовывать постоянно и одновременно эти три параметра .

Глава 2 : События и Принципы

Энергии различных циклов:

Энергия Проекта

Энергия проекта не говорит нам о чём-то личном, как например, проект родителей относительно их будущего ребёнка. Речь не идёт о будущем, речь идёт о настоящем.

Эти энергии говорят нам лишь о том, что незыблемо, не материально. События, вписанные в колонку Проекта дают ответ на основной вопрос: “Что является для меня светом?”. Энергии фазы Проекта подобны энергии “Отца”, как ориентира, того, кто нас направляет, учит. Эти энергии идут изнутри нас и открывают нас внешнему; это энергии развития; это также то, что находится внутри нас: наши мечты, желания, стремления, энтузиазм. Это наша единственная и необыкновенная мечта. Этот Проект не может быть подвергнут сомнению, он жизненно необходим для нас. Всё, что является “Проектом” связано с процессом зачатия, то есть с потомством и временем.

Энергия Реализации

Эта энергия нас информирует о том, каким образом нам следует осуществить свой Проект, то есть, над чем мы должны «трудиться» в жизни для того, чтобы реализовать наш Проект. Никому не дано избежать того, чтобы не пройти через это испытание; само прохождение этой фазы может лишь позволить нам обрести покой; обрести его через признание собственных ограничений.

Реализация как и Проект относится к настоящему в том смысле, что каждый момент мы как бы реализуем нашу собственную жизнь. Ключевыми словами этого периода являются следующие: трудиться, учиться, экспериментировать, работать, делать, реализовывать, принимать, открывать.

Все эти понятия касаются и нашего питания, отношений, эмоций, времени и пространства. Реализация заложена в каждой жизни.

Энергия Конкретизации

Энергия конкретизации нам показывает, что именно может нам «принести покой». Быть внутренне спокойным означает принять жизнь и собственные ограничения. Здесь мы находимся в «завершенности», в утверждении своей идентичности, когда мы можем сказать: «Вот это я, я всего лишь Это, но я Таков». Когда вы говорите именно так, то у вас появляется уверенность в том, что здесь у вас есть всё. Наше присутствие в той точке, где мы находимся, приносит нам покой, мы обретаем его тогда, когда прекращаем стремиться к другой, не сиюминутной реальности.

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Именно это ощущение настоящего, сиюминутного, позволяет нам получить доступ ко времени “вне времени”, то есть к истинно - сознательному. Понять это довольно сложно, хотя это совсем просто. Позже я вернусь к этому. Важно понять, что вот эти три фазы выбрасывают нас ежеминутно в пространство “вне времени”.

Проект, Реализация, Конкретизация – это ни прошлое, ни будущее, это настоящее. Здесь и сейчас.

Замечу сразу, что слово “Проект” не употреблено в смысле проекции события в будущее, ибо это означало бы стремиться к чему - то внешнему, знакомому, а это означает стремиться в прошлое. ( нам знакомо лишь прошлое). Когда у нас есть цель, то мы стремимся через волевое усилие достичь чего - то уже известного, ибо иметь цель и не знать, что она нам даст, неразумно. Знать это уже подразумевает, что мы что - то уже открыли, узнали. Где мы это узнали? В прошлом. Когда ставишь цель и желаешь её достичь, то это неминуемо ведёт нас в прошлое, а значит к смерти.

Любое проектирование себя в будущее указывает на попытку избежать реальности, ибо реальность находится лишь в настоящем.

Резюмирую сказанное: энергия Проекта это то, что нам даёт желание жить в каждый момент нашей жизни. Ловушка ума - вписать этот Проект в будущее, в идеал, мечту. На самом деле это должно быть ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Идеал здесь, он находится там, где я сейчас нахожусь.

Энергия Реализации это всё, что нам позволяет конкретизировать то, что нас удерживает в жизни.

Энергия Конкретизации это воплощение наших ограничений; признание этих ограничений лишает нас внутреннего напряжения, оно нас приводит к сознательным процессам, всё происходит вне временных понятий.

Осознанность “настоящего»” лишает нас возможности мыслить линейно, то есть во времени. Напомню, что три фазы Печати рождения ни разобщены, ни соединены: этот процесс позволяет нам пребывать одновременно в энергии Отца, Матери и ребёнка; Неба, Земли, Человека, в Ментальном, физическом и эмоциональном. Каждый момент создает Проект чего-то, реализацию чего-то и конкретизацию чего-то. Иначе говоря в каждый момент мы воссоздаём “целостность” Печати рождения.

Энергия четырёх основных дат:

Эти даты представлены 4 ключевыми днями, днями - мишенями и 4-мя ключевыми годами - мишенями. Заметим, что события, вписанные в колонки годов, имеют связь с понятием пространства, то есть энергией Матери; именно эти энергии нам показывают, каким образом проходит наша Реализация, в то время как события, связанные с датами, относятся к понятию Времени; дата всегда отсчитывает время и она связана с энергией Отца. Получается, что четыре даты-мишени нам указывают на то, что требует от нас Жизнь. И это в каждый момент нашей жизни. Для мозга обе даты одинаково важны.

Первая дата (-9) это Проект. Она олицетворяет первый порыв нашей инкарнации, она нам говорит о главном в жизни. Это то, что поддерживает в нас жизнь. Его можно назвать фундаментом нашей Души. Именно эта энергия Проекта позволяет нам найти правильное направление; именно оно и является ориентиром для Души.

Зачатие - это тот же концепт, то есть это те энергии, которые нам указывают на то, каким образом мы должны действовать для того, чтобы реализовать себя. Это Проект реализации. А рождение-это конкретизация реализации и проект конкретизации. В этот момент происходит символическое перерезание пуповины и начала нашей независимости. С этого момента мы начинаем Путь, ведущий нас навстречу разнообразным событиям жизни.

+9 Это период психологической идентификации, утверждение собственного Я. Связь отныне прервана, и мы не нуждаемся больше в чьём - либо одобрении и подтверждении правильности нашего выбора. Эта энергия находится за пределами времени. Здесь мы в покое, можно обозначить это состояние как Окрас Души.

События и принципы

Важно осознать, что нет никакой необходимости что - то “депрограммировать “; достаточно будет того, чтобы ОСОЗНАТЬ собственную структуру. В этом и заключается наша цель.

Мы ничего не можем депрограммировать в нашей истории, ибо мы эту программу постоянно воспроизводим, причём на протяжении всей жизни, и это происходит потому, что ничего другого мы не умеем делать. Единственное, что мы должны сделать, так это ОСОЗНАТЬ принцип собственной структуры, то есть собственной жизни.

Каждый человек делает именно то, что он должен делать. Получается, что он постоянно, следуя определенным циклам, считывает собственную Печать Рождения, то есть собственную глубинную структуру.

Однако у нас есть выбор: проживать эти программы сознательно, используя заключенные в ней огромные творческие ресурсы, либо проживать эти же события бессознательно.

Для того, чтобы достичь осознанного понимания собственных программ, необходимо научиться освобождаться от эмоциональной окраски тех событий, которые связаны с родительской жизнью и их эмоциями. Избавившись от этого, мы сможем постичь энергетическую структуру, то есть Принцип.

Мы должны и можем избавиться от постоянного повтора и воспроизведения жизни и эмоций наших родителей, сохраняя для себя лишь Принцип, то есть “нейтральную” энергию, которую мы получили от них. Как только Принцип опознан и проведён через сознание, он становится неисчерпаемым источником наших талантов, и эти таланты мы должны поставить на службу собственной Креативности.

События нашей жизни вытекают из наших же Принципов, а они уникальны, ибо сами берут начало в справедливых законах Вселенной. Именно этот процесс постоянно управляет нашей жизнью.

Любое событие положительно.

Недоношенные дети, к примеру, всегда будут страдать от ощущения того, что им чего - то не хватает (они родились на неделю или две раньше времени). У них два пути: либо оставаться с этим ощущение “нехватки”, либо сохранить лишь принцип и превратить его “в двигатель жизни”, как например, желание достичь большего вместо того, чтобы постоянно сохранять ощущение нехватки чего-то. Это же два совершенно разных восприятия. Необходимо понять, что любая форма совершенна, и к ней ничего не надо добавлять.

“Непреложный Закон”.

Незнание законов лишает нас способности определить Принцип, что в свою очередь приводит нас к болезненному проживанию событий; ибо мы их проживаем через биологическое подсознание. Мы должны и это ради собственного благополучия изменить взгляд на события нашей жизни; лишь осознание Принципа поможет лучше понять, что всё что мы проживаем, находится на службе нашей ЭВОЛЮЦИИ.

Принципы как результат Вселенских законов.

Каждый Отпечаток Души является уникальным и определяется общими законами. Эти законы непреложны для всех, без исключения. Доступ к этим законам помогает открыть в самих себе то, что в нас исключительно и самобытно.

Любое событие жизни находится в постоянном резонансе со вселенскими законами; именно поэтому необходимо научиться тому, чтобы в каждом событии увидеть Принцип. Сам по себе Принцип не имеет ни положительной, ни отрицательной окраски, он не имеет и эмоциональной нагрузки, он лишён страдания.

Для нас важно сохранить лишь энергетическую структуру, скрывающуюся за этим Принципом. Чтобы с нами ни произошло, нам надо всегда задавать себе вопрос: Каков Принцип этого события? Чем это событие мне помогает эволюционировать в жизни ? Именно тот самый беспощадный или непреложный закон Вселенной и делает так, что мы должны пройти через то или иное испытание.

Генеалогия

Наше существование связано с определённым человеческим циклом: это четыре поколения, что означает, что наши прадеды и прабабушки символизируют для нас Проект нашей инкарнации, наши бабушки и дедушки то, что называется Реализацией, и наши родители Конкретизацию.

То, что относится к нашим родителям, имеет отношение к конкретному, ежедневному в нас, ибо родители нас «конкретизируют» через зачатие и рождение.

От бабушек и дедушек нам передается то, каким образом мы создаём связи; ибо именно они являются связующим звеном между родителями и прабабушками с прадедушками.

Что касается прабабушек и прадедушек, то они олицетворяют одновременно и Проект, и Память нашей инкарнации. Иными словами, мы не являемся следствием нашей генеалогии, мы и есть эта генеалогия. Вот именно поэтому нам необходимо выйти из генеалогического конфликта, полагая, что мы являемся “жертвами” жизни наших предков.

Осознавая влияние нашей генеалогии на нас, мы обязаны также чувствовать и ответственность за неё. Каким образом? Тем, чтобы попытаться понять, чем именно полезна для нас история наших предков.

Все события нашей семьи не являются для нас посторонними; наоборот - они напрямую к нам относятся, они это мы.

В колонке Проекта мы реализуем структуру проблематики, которая не была решена, то есть не была осознана нашими прадедушками и прабабушками.

В колонке Реализации запечатлена структура нерешенной проблематики наших бабушек и дедушек

В колонке Конкретизации находится структура нерешённой проблематики наших родителей

Очень важно вспомнить, какие сложные события происходили в вашей жизни в даты и годы - мишени, а затем, в зависимости от колонки, в которой окажется событие, можно выявить проблематику, которую необходимо осознать или говоря научным языком - провести через сознание.

Смысл других семейных связей:

Дети - это наше творчество

Братья и сестры - это доброжелательность.

Значение событий:

Смерть отца: Принцип структуры смерти отца всегда един. Энергия отца, это то, что даёт ориентиры, направление, одобрение. С момента его смерти больше нет необходимости в ОДОБРЕНИИ, что означает, что человек больше не нуждается в одобрении извне. Мы сами для себя становимся отцами, то есть самостоятельными от чужого мнения. Отныне я сам себе закон.

Смерть матери: это земля, твёрдое, конкретное, каждодневное. Со смертью матери у нас нет больше ощущения безопасности, защищённости. Мы принимаем неизвестное, смотрим на вещи отстранённо. Отныне мы не боимся незащищённости, идём навстречу неизвестному, непредвиденному и непредсказуемому.

Смерть бабушек и дедушек. Принцип этого события: перерезать связи, если это происходит со стороны матери, чтобы не быть похожим на женщин этого клана, проявить свой образ, ибо мать олицетворяет “женское семейное”.

Дети - это творчество в нас.

Выкидыши, как для мужчины, так и для женщины означают, что есть право на действие, но нет права на результат. Вывод: действовать в жизни, не “цепляясь” за результат. Отказаться полностью от желания завладевать результатом своего труда. Необходимо понять, что любое событие, которое для нас болезненно, говорит о том, что мы не знаем Принципа этого события, что мы не осознаём его смысла. Причём не следует искать причин, по которым произошло то или иное событие. Здесь нет логики причинности, из неё надо выйти. Необходимо осознать лишь Принцип; из самого прочтения этого Принципа вне пределов причинности приходит выздоровление, избавление.

Нужно понять, что всё, что происходит с нами, имеет смысл, а понимание смысла позволяет стать хозяином своей судьбы и дать адекватный ответ собственной жизни. Добавлю - совсем не обязательно страдать, это не является необходимым условием для внутреннего роста. Я бы даже посоветовал, что если есть выбор между страданием и лёгкостью, то выбирайте лёгкость

Аборты:

Каков принцип аборта? Я прекращаю создавать, “волевым усилием я завладеваю собственным творением, я проявляю авторитарность”. Беременность это создание, творчество, нечто развивается в нас, мы же принимаем волевое решение, прибегаем к власти, силе, независимо от того, навязано ли нам это или мы сами выбираем.

Можно назвать этот процесс, как способ завладеть тем, что создаётся через нас или «признать творение за собой».

Можно сформулировать и так : почему вы боитесь вашей силы и подавляете в себе талант и творчество, которые скрыты в вас? Сделать аборт - это не реализовать все энергии, заложенные в нас. Аборт это подавление собственной креативности. То, что не было осознано, проявляет себя через биологию. Эти люди должны задать себе вопрос, в чём именно они обуздывали собственную креативность, собственную мощь, что их сдерживало и чего они опасались, чтобы не стать самими собой? Что это были за события в их жизни?

Свадьбы, разводы:

Принцип свадьбы - это союз, однако в союзе всегда есть более слабое звено; как говорят “слабость порождает силу”. Это означает, что в союзе одна сторона берёт власть над другой. Когда мы говорим об альянсе, то мы говорим не только о супружестве, ибо это понятие затрагивает и нашу повседневную жизнь; в жизни мы постоянно встречаемся с другим и другой позволяет нам развиваться..

Свадьба и развод построены на одном и том же принципе. Именно поэтому, когда эти события появляются в одной и той же колонке (смотреть таблицу жизненных событий), то в этом нет ничего странного: как одно, так и другое событие говорят нам о признании пути каждого из спутников, то есть признании его голоса (по-французски это звучит одинаково). Этот принцип нам говорит об отношении к понятию Другой, объясняя, что можно оставаться индивидуальностью, не “растворяясь” в “двоих”, то есть в паре.

Одновременно с этим речь идёт также и об отношении индивида к самому себе, то есть о необходимости признать в самом себе разнообразные качества и стороны, то есть интегрировать в себя всю палитру собственных внутренних персонажей, вступив в альянс со всеми ними.

Когда свадьба или развод фигурируют в колонке Проект:

Главное в жизни - это, находясь в отношениях, не прибегать к желанию властвовать. Когда мы говорим об альянсе, то речь не идёт только о желании соединения, нет, энергия этого принципа находится далеко за пределами простого события. Когда же это событие находится в колонке Реализация, то это призывает нас к тому, чтобы строить отношения без желания властвовать над другим. Это суть уравнения «1+1=3». Когда человек уважает личность другого, то появляется 3 на службе как у одного, так и у другого, это и есть настоящее единение.

Когда альянс или развод фигурируют в графе Конкретизация:

Это означает, что именно состояние справедливости и гармоничности отношений нам приносит внутренний душевный покой. В этих отношениях каждый уважаем, признан, нет желания властвовать или контролировать другого.

Когда диагноз депрессии оказывается в колонке “Зачатие”:

Депрессия выражает себя через подчинение, сопровождающееся низкой оценкой собственной личности, фрустрацией. Принцип, который находится в основе депрессии это “уважение жизненных законов”. Иными словами, “мне необходимо подчиниться законам, которые действуют через меня; это также призыв выйти из предубеждения, что я ни на что не способен”. Вот это и делает депрессивная личность: она полагает, что, не обладая никакой собственной властью, она должна подчиниться силе, против которой она бессильна. Она выражает через биологию то, что ей не удаётся сделать в своей жизни сознательно.

Заключение

Нам не дано избежать Принципа Единства, который сформировал нашу Печать рождения. У нас есть лишь выбор: проживать этот Принцип сознательно, в лёгкости и спокойствии, полностью отдавая себя на волю жизни, либо проживать его через наше биологическое подсознание, находясь постоянно в состоянии борьбы с событиями.

Лишь нам самим дано открыть то Единство, которое поможет нам высвободить свет из недр мрачных событий. Любое событие является следствием всемирных законов. Не существует готовых рецептов для каждого, более того, нет необходимости каждый раз открывать для себя Принцип, который скрывается за тем или иным событием. Порой бывает достаточно того, чтобы у нас было убеждение, что любое событие имеет смысл и находится в гармонии с “безжалостно” справедливым законом Мироздания.опубликовано econet

Выдержки из книги Жана - Филиппа Бребиона “Печать Души”

Перевод с французского © Элеонора Анощенко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet