Женщина-хатико

Что такое синдромом "Хатико"и почему отношения, в которых женщина себе не хозяйка, губительны? Читайте в статье психолога Алевтины Грицышиной

Клиентка на сессии, рассказывая про свои отношения с мужчиной, назвала себя Хатико. Помните, был такой фильм про верного пса Хатико, который 7 лет ждал своего погибшего хозяина на том месте, где он его когда-то оставил. Собака ждала мужчину днем и ночью, в жару и в снег, преданно и самоотверженно, высматривая среди прохожих знакомую фигуру.

Синдром "Хатико" у женщин

И режим «Хатико» хорошо знаком многим женщинам. Любимый мужчина ее оставляет, возможно, неоднократно, а она ждет его на том же месте (в прямом и переносном смысле), верная, преданная, забывая про себя, всегда готовая радостно броситься на шею к своему хозяину.

Именно хозяину, потому что женщина в режиме хатико не принадлежит себе, она не хозяйка своим чувствам, эмоциям, мыслям. Ее буквально тянет к мужчине магнитом. И от этого мужчины, а не от нее самой, начинает зависеть ее настроение и состояние. Вся жизнь женщины-хатико превращается в бесконечное томительное ожидание. Она надеется, она верит, она чувствует, что вот-вот и все наладится. Нужно только еще немного подождать.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И хорошо, если удается отрефлексировать незавидную и постыдную роль неоднократно брошенной, но верной собаки. В этой рефлексии и кроется выход из деструктивного сценария. Становится неприятно и дико ощущать себя хатико, хочется отряхнуться от этой роли и изменить себя, свою жизнь.

И куда печальнее, если режим хатико не осознается, а женщина начинает как-то объяснять самой себе, почему она до сих пор находится в отношениях, которые ее не устраивают. Самый простой способ – это наврать себе же, что тебя и так все устраивает, и вообще - ты сама не хочешь с этим мужчиной чего-то более серьезного. Что ты его не ревнуешь к другим женщинам, потому что «выше» всякой ревности, ты практически равнодушна к его игнорам, исчезновениям и сама подумываешь найти кого-то другого. А пока не нашла – не видишь смысла заканчивать данные отношения, поэтому и сидишь на месте, словно собака из фильма, на вокзале возле фонарного столба.

И вот так незаметно от самой себя включается режим хатико. Собственная сильная тяга к мужчине слабо осознается, обесценивается. Но от этого она никуда не девается – стоит мужчине появиться снова – как женщина радостно и предано виляет хвостом, хоть старается этого и не показывать.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Чем опасен режим «хатико»? Тем, что время уходит, а ты так и остаешься жить в ожидании. И вокруг этого ожидания выстраиваются все остальные жизненные процессы. Кроме того, срабатывает эффект «казино» - чем больше ты вложился, тем больше хочешь отыграться. Это значит, чем больше времени и энергии ты потратила на ожидания, тем желаннее становится мужчина, которому ты так предана. Жаль уйти с пустыми руками, признав свой проигрыш.

Это похоже, как игроман в казино сливает свои деньги, даже когда сумма проигрыша набежала уже большая, ему все равно жалко все оставить как есть – хочется еще чуть-чуть вложиться в надежде на большой выигрыш, который окупит все предыдущие сливы.

Так и женщина в тайне надеется, что ее вложения вот-вот окупятся, ведь она и так уже изрядно потратилась, а уйти просто так обидно.

Кроме того, режим «хатико» опасен и тем, что в нем разрушаются такие вещи, как самооценка, самоуважение, уверенность в себе. Это происходит медленно и незаметно, но происходит обязательно. Почему? Потому что, опять-таки, в ожидание сливается много собственной энергии, а отдачи равноценной нет. А когда нет удовлетворения, положительного результата от того, во что мы вкладываемся, мы теряем свои силы и жизненную энергию. Нарушается принцип баланса.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Хатико – хороший фильм, если еще не успели, посмотрите обязательно. Но в случае собаки многолетняя верность погибшему хозяину вызывает умиление и трогает до глубины души, а вот в случае женщины – пугает и вызывает отвращение.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Тем более, когда верность эта хранится не трагически погибшему любящему мужу (и в этом тоже не нужно застревать), а какому-то левому мужику, который постоянно сомневается в вас, бросает, предает, изменяет или вообще не подозревает о вашем существовании. В этом случае стоит вспомнить, что вы не собака Хатико, а женщина, самостоятельный и отдельный человек. И у вас есть все то, чтобы сделать саму себя счастливой, и если нужно – переродиться из жалкой роли в сильную достойную личность.опубликовано econet.ru.

Автор Алевтина Грицышина

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet