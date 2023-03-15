Женщина, которая не хочет замуж: 5 причин

С детства многие девочки мечтают о принце. Но бывает и так, что женщина и думать не хочет об отношениях с мужчиной и, тем более, о замужестве, о создании семьи. Разберем 5 причин, по которым возникает это нежелание.

"Вот жила себе царевна-лягушка, не тужила… Так нет, явился Иван-царевич, и началось — пироги пеки, ковры тки, перед гостями пляши… да еще и утешай его! Называется, В СКАЗКУ ПОПАЛА!" (с)

Я этот этап нежеланий и протестов тоже прошла. Я не говорю, и даже не намекаю, что Вы это тоже пройдете, может для вас навсегда так и останется, и никто вас не разубедит. Да никто и не пытается. Я только выскажу свое скромное имхо.

5 причин желания быть одной

Итак. Женщина, которая не хочет замуж:

1. Не проработала свои психотравмы прошлого (а уже если Вы были и не 1 раз замужем, то знаете и помните, насколько психотравматичным может быть брак).

2. Не встретила подходящего мужчину. Пример: я - интроверт. Мне классно и восхитительно наедине с собой, со своей работой. Разумеется, детей, мужчину я тоже люблю, но не готова 24 часа в сутки им уделять. Мне как воздух необходима свобода, личное пространство, личное время.

Моей маме тоже все это необходимо, но она привыкла, что мужчина ее подавляет, ограничивает, что ей приходится тратить все время на него и забыть про себя! Но не всегда так. Мой мужчина - тоже интроверт. Нас безумно устраивает то, что мы оба любим побыть одни! И вместе с этим мне безумно приятно думать, что скоро мы захотим спать, он поднимется на 2 этаж ко мне, мы обнимемся и ... сладко уснем. А если бы на моем месте оказалась девушка-экстраверт? Да она бы через пару дней «взвыла»: «Да он меня нее любит! Любит побыть один!»

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Не востребована. Иногда (я сейчас не о Вас лично!) женщина маскирует свою невостребованность таким образом: это МНЕ никто не нужен!

4. Не способна правильно себя подать (по причине заниженной самооценки, отсутствия опыта, знаний), высказать свои довольства и недовольства. Некоторые просто стесняются сказать, как есть! "Знаешь, я люблю побыть одна, почитать книжку и т.д." Она стесняется всего на свете! Ход мыслей примерно такой: "Ой, а как я ему ТАКОЕ скажу? А что он подумает? Вдруг я его оттолкну? Нет! Я промолчу об этом и постараюсь либо переделатьСЯ в процессе совместной жизни, либо как-то ему аккуратненько сообщить позже (читай – «никогда»). А потом возникают обиды, недопонимания и все это копится как снежный ком, разрушая семейную жизнь.

5. Женщине и правда не нужен мужчина. Разве что для регулярного секса. Такое тоже бывает. Но все же хочется найти причину, потому что подлинная гармония наступает там, где есть м-ж, инь и ян… Одна из причин, которая видится мне – это то, что женщина относится к архетипу Мария – нравственность. Но впадая в Тень, Мария становится мужененавистницей, желающей уничтожить «этих сво…!» Какая уж тут гармония, может и правда тогда лучше быть одной…

Итак, мы перечислили 5 возможных причин нежелания выходить замуж.

Предлагаю взглянуть на эти причины немного под другим углом, отталкиваясь от теории ясности.

Человеку необходимо получить ясность:

относительно самого себя (познать себя, быть в гармонии с собой),

в отношениях двоих,

группа и т.д. (всего 6 уровней)

Если девушка не хочет замуж, значит, она просто еще не обрела относительно полную ясность в понимании самой себя. Поэтому ей как бы рановато на следующий уровень. Ведь не окончив школу, рановато поступать в университет. Поэтому, если понимать под «ясностью относительно себя самой» проработанность, то становится понятно, что проработка своих проблем с психологом позволит благополучно растворить все 5 причин и продолжить движение вверх по уровнях ясности!

Ведь это закономерно и естественно развиваться и подниматься выше. Проще жить одной, возможно, но тогда человек отказывается от развития. Но права выбора никто не отменял.опубликовано econet

Автор Софи Лемус

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet