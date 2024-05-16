Женщина в поиске идеального мужчины. Секреты отношений

Почему же, несмотря на жгучее желание и усиленные старания мы не можем отыскать свой идеал? А чаще всего — с разными мужчинами мы в итоге приходим к одним и тем же чувствам и ситуациям – изменам, ревности, чувству зависимости, разочарованиям, обидам?

«Помогите найти любимого!», «Почему меня все время бросают и предают мужчины?». «Как пережить измену?»,. «Мой муж охладел ко мне, как вернуть чувства?» — это даже не вопросы, а крики отчаяния то и дело раздаются в почте.

В поисках идеального партнера

Вы обращали внимание на то, сколько места в информационном пространстве отводится теме взаимоотношений мужчины и женщины? Как найти мужа, и как удержать его, как оставаться ему интересной и желанной, как добиться от него исполнения своих желаний, как вовлечь его в дела семьи и воспитания детей…

Эти вопросы объединяет одна тема: взаимоотношения с близкими людьми. И очень хочется, чтобы эти отношения были по-настоящему искренними и теплыми; хочется доверять и получать поддержку и рассчитывать на то, что близкий человек всегда подставит плечо, когда трудно…

Видимо, так уж устроен человек, что только когда он чувствует себя любимым, он может почувствовать себя счастливым. И все его помыслы и желания направлены именно на это – на поиск такого возлюбленного, который и принесет долгожданное счастье.

Как упоительно бередит душу сладкая мечта о том, что где-то есть идеальный мужчина, который может меня осчастливить, надо только хорошенько поискать!

Нужно знать, где искать, и нужно знать, как завлечь – и мужчина-мечта у тебя в кармане!

Как мы выбираем и почему же мы не можем найти идеального мужчину?

Почему же, несмотря на жгучее желание и усиленные старания мы не можем отыскать свой идеал? А чаще всего — с разными мужчинами мы в итоге приходим к одним и тем же чувствам и ситуациям – изменам, ревности, чувству зависимости, разочарованиям, обидам?

«Все, абсолютно все отношения начинаются с проекции», — говорит известный психоаналитик и писатель Джеймс Холлис.

Что такое проекция и как она связана с отношениями между людьми?

Проекция – это образ значимого человека из прошлого, который «накладывается» на другого человека в настоящем. Этот образ заряжен огромной психической энергией, и он существенно «искажает» видение реального человека.

Другими словами, мы редко видим реальных людей, а больше «наделяем» их теми чертами и качествами, мотивами и желаниями, которыми те не обладают.

Самые сильные, самые яркие и энергетически мощные образы, проекции – это мать и отец. И этому есть причины – именно они были когда-то самыми близкими людьми для ребенка, они были вхожи в его внутренний мир, от них он зависел.

Эти самые первые близкие отношения становятся впоследствии прообразами всех близких взаимоотношений, которые выстраивает человек.

И это неудивительно: откуда еще ребенок узнает, какими бывают отношения в семье?

Именно тот инициирующий опыт, который он получил в родительском доме, он и привнесет в свою последующую взрослую жизнь, со своим партнером – мужем или женой.

И он будет, с одной стороны, воспроизводить старую семейную модель взаимоотношений (например, будет пытаться заработать любовь, или будет ждать предательства, или отдаст право решений своему супругу – то, что он уже переживал с родителями), а с другой – мечтать, что вот этот человек его непременно полюбит таким, какой он есть.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И эта мечта адресована на самом деле к родителю, а не к реальному супругу. Из огромного числа мужчин мы, женщины, выбираем себе неслучайного партнера.

Может показаться, что это не так:

«Это он меня завоевывал, а не я его»,

«Нас познакомили»,

«Раньше мы общались как друзья, а потом начался роман».

Вроде бы все сложилось само собой, и тот выбор, который сделала женщина, незаметен. И все же он был. Если женщина ответила/согласилась/смирилась с ухаживаниями мужчины, это и был ее выбор в пользу именно этого партнера.

Почему она согласилась – это и есть ключевой момент в отношениях.

У женщины рождаются некие представления о совместной жизни, мечты, в которых она видит желательные для себя действия и качества своего партнера.

Чаще всего она мечтает о защитнике, надежном и сильном плече, на которое можно опереться, заботливом и любящем.

Иначе говоря, у нее возникает образ идеального…отца. Такого отца, о котором она мечтала, когда была девочкой, и которого – чаще всего – не было.

А дефицит любви, заботы, внимания, ощущения своей женской привлекательности – остался. И этот дефицит наполнен большим количеством чувств — именно поэтому его невозможно проигнорировать! — и требует своего восполнения.

Пока этот дефицит не заполнен, женщина будет продолжать поиски – мужа, еще одного мужа… Любовника, еще одного любовника…

Именно эта дефицитарная потребность не знавшего любви ребенка и заставляет страдать, искать, разочаровываться, надеяться, мечтать – о том единственном, который ждет, надо только знать, где и как искать…

И она ищет, руководствуясь советами популярных изданий, в которых перечислено – 30 мест, где можно найти стоящего мужчину; осваивает 40 способов соблазнения, и еще 50 – как всегда оставаться желанной, сексуальной, интересной мужу…

Парадокс заключается в том, что девушка ищет «идеального отца» – сильного, заботливого, надежного, любящего, а находит «реального отца» – слабого, безразличного, на которого невозможно опереться.

Если она ищет «отца», который будет ее ценить, то непременно найдет обесценивающего; мечтая о независимости, выберет контролирующего и цепляющегося.

Этот механизм похож на поиски заблудившегося в лесу человека: ему кажется, что он каждый раз выбирает новую дорогу, но почему-то раз за разом возвращается туда, где нашел себя потерявшимся.

Так и в жизни: возникает надежда, что вот на этот раз, с этим человеком наконец-то ты будешь счастлива, а в конце почему-то получается то же, что и с другими.

Боящиеся измен и предательств именно их и получают, а мечтающие о близости в который раз не смогут довериться и открыться, и будут продолжать страдать от холода и непонимания партнера.

Как уже было сказано, женщина «воспроизводит» те отношения, которые ей известны – хоть ей кажется, что она этого не хочет всей душой!

И в то же время ни один мужчина не способен восполнить дефицит ребенка, который живет почти в каждой женщине. Он может любить женщину именно как мужчина, а не как отец; и удовлетворить ее женские потребности – в том, чтобы нравится, возбуждать, флиртовать. И он может стать равным партнером и быть союзником для взрослого человека, который обладает достаточной психологической зрелостью и способностью опереться на себя в своей жизни.

Но ни один мужчина не способен без ущерба для себя восполнить то, что недополучила девочка от своих родителей.

Этого не может произойти не в силу его черствости и эгоизма. Этого не может произойти потому, что человеку предназначено проживать только одну жизнь – свою.

Что делать с проекцией?

Проекция – это такой психический феномен, который не поддается контролю. Мы не можем контролировать свои проекции. Перенося образ самых первых значимых людей на своих близких, мы привносим в новые отношения старые страхи, опасения и недоверие.

Мы буквально снова и снова воспроизводим то, от чего не раз пытались уйти. И, как заведенные, блуждаем по замкнутому кругу, не зная, как из него выйти.

Единственное, что мы действительно можем – это научиться видеть свои проекции, которыми мы раз за разом наделяем других людей. Видеть, как мы впоследствии попадаем в знакомые травмирующие нас чувства и ситуации.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Юнг как-то заметил: «Если человек не осознает внутреннее содержание своей психики, оно влияет на него извне и становится его судьбой».

И все же если человек может «увидеть» и осознать свою проекцию, значит, уже начался процесс ее ликвидации.

И чем больше мы «присваиваем» себе права и ответственности за свою жизнь, не возлагая ее на «идеального» мужчину, тем легче и продуктивнее она становится.

А как все-таки быть с дефицитом любви, который не может восполнить мужчина?

Ответ вы, наверное, уже и сами знаете.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet