Женщины, которые хотят, но не могут

Множество статей можно встретить о том, что над отношениями надо работать. На тему о необходимости внимательного обращения с партнером. Что интересно, лайкают их в основном женщины, которые ищут этих самых отношений. Оно и понятно, содержание этих посланий очень сильно откликается в женских душах. Но есть один небольшой нюанс.

Существует некоторый класс женщин со схожими чертами, как в истории жизни, так и в характерах. Объединяет их то, что в их прошлом есть неудачные отношения (возможно даже не единственные), ребёнок, или два, и вроде бы налаженный быт. При всём этом, оставаясь женщинами, они хотят мужского внимания. Причём чаще предметом их поиска является «настоящий» мужчина. Есть у них естественное желание женского счастья. И все бы хорошо, если бы не несколько моментов.

Женщины, которые на самом деле ищут эмоции, а не отношения

Обретая искомые отношения с мужчиной, такие женщины, поначалу находятся в весьма приподнятом эмоциональном состоянии. Эти отношения и сам избранник кажутся им подарком судьбы. Эмоции зашкаливают, все окружающее видится в розовом цвете, влюбленность, как в юности. Женщина буквально преображается. Восхищение со стороны партнёра, так приятно. Но беда в том, что эмоции вещь недолговечная. А чувства так и не возникли, их заглушили эмоции.

Спустя некоторое время любовный пыл начинает стихать. Женщина понемногу успокаивается. К ней приходит понимание, что она уже не так сильно хочет отношений. Общение с мужчиной сходит на нет. И женщина возвращается к своей привычной жизни. Сетуя, что ей не везёт в отношениях.

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На мой взгляд, причина такого поведения некоторых женщин в том, что, ставя себе изначально целью построение отношений, они, незаметно для себя, подменяют её на получение эмоций. А ведь построение отношений это, прежде всего чувства, которые заставляют человека меняться, изнутри, и изменения эти глубокие. Эмоциональность нужна лишь для первичного возникновения интереса. Женщины эмоциональны по природе, но при этом умеют и чувствовать. Чувства могут переживаться слабее, чем эмоции, но они долговечней.

Получается, озвучивая желание создания новых отношений, некоторые женщины к ним не готовы и не могут их построить. Постановка цели, как и понимание необходимости внутренней работы, особенно в вопросе взаимоотношений мужчины и женщины, во многом будут влиять на результат. В ином случае такие «попытки» обретения отношений превращаются лишь в смену мужчин и зависимость от эмоций, получаемых в ходе общения с ними.опубликовано econet

Живите с радостью!

Автор Антон Черных

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