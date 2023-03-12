Женщины, которые приносят счастье

Первый признак, который указывает, что это ваша "счастливая женщина" - вам хочется немедленно для нее что-то сделать хорошее. Что-то ей дать.

Женщина может сделать мужчину великим. Богатым. Знаменитым. И в истории много таких примеров, когда женщина помогала мужчине добиться невероятного успеха. Или просто спасала его от гибели, физической и творческой. Женщина обладает огромным влиянием на мужчину, кто бы что ни говорил, Когда-то абсолютно все мужчины были рождены женщиной. Они начали свой путь у нее в животе, не так ли? И потом большинство мужчин лежали в объятиях женщины и питались ее молоком. А она их мыла, одевала, лечила, гладила, целовала, согревала, купала... Поэтому женщина мужчине может дать так много! Когда-то она дала ему жизнь...

Судьбоносная женщина

Рядом с Толстым была его жена Софья Андреевна. У них были сложные отношения, но что было бы с писателем, если бы не жена? Он был натурой сложной, противоречивой, страстной. Он не так уж берег свою жизнь и свои деньги; на войне проявлял отчаянную храбрость, целое состояние в карты проиграл, не мог противиться страстям... А с женой он прожил долго. Написал лучшие свои произведения, - так и Достоевский в браке с Анной Сниткиной стал счастливым. Настолько, насколько может стать счастливым бывший каторжник, игрок, эпилептик с тяжелым характером... Сальвадор Дали стал богат и знаменит рядом с Галой, которая жила с ним в бедности сначала. Иногда на обед ничего не было, кроме морских ежей, которых они ловили прямо руками.

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Наполеон считал, что всеми победами он обязан своей ветреной Жозефине. Агата Кристи указала своему молодому, намного моложе ее, мужу на холм и посоветовала начать раскопки. И муж ее из безвестного археолога стал ученым с мировым именем: именно под этим холмом оказалось древнее богатейшее захоронение... Можно долго-долго приводить примеры. Счастлив тот, кому досталась мудрая жена. Женщина, приносящая счастье.

Первый признак, который указывает, что это ваша "счастливая женщина" - вам хочется немедленно для нее что-то сделать хорошее. Что-то ей дать. А если дать нечего, как бедному Сальвадору Дали или Достоевскому, хочется поддержать эмоционально. Дать свою поддержку. Мысленно обнять и никогда не выпускать из объятий.

На эту женщину хочется смотреть и смотреть. Она буквально приковывает взгляд. Вроде ничего нет в ней особенного, но невозможно не глядеть на нее. Все в ней мило и знакомо сердцу: и улыбка, и манеры, и жесты. Мужчина смотрит и не может насмотреться. Тепло у него на сердце.

Этой женщине хочется рассказать о себе. Недаром оригинал Толстой даже свой интимный дневник дал прочитать невесте. Может, этого и не стоило делать, дневник на самом деле был "интимным". Но порыв понятен: такой женщине хочется раскрыть душу и быть до самого конца искренним. Рассказать ей и детство, и отрочество, и юность...

От такой женщины исходит энергия. Тепло. Внутренняя сила, даже если она выглядит хрупкой и слабой. И эта энергия делает ее богиней в глазах мужчины. Может быть, это архетип богини-матери, кто знает? Только мужчина может это ощутить и почувствовать.

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Такой женщине не надо ничего объяснять. Она понимает вас с полуслова. И может немедленно оказать помощь, дать дельный совет, подсказать решение. Так Гала сказала Дали: "надо продавать эти картины совсем за другие деньги. Продавать богачам. Так вы и сами станете богатым!". Так и вышло. Или вот - надо раскапывать именно тот холм, на который указала такая женщина. Там сокровища!

Если встретилась такая женщина в жизни - мужчина все преодолеет и всего добьется. Это мощная поддержка, огромный ресурс. А может быть, вы именно такая женщина? Просто ваш мужчина еще не появился? Или не заметил свой счастливый шанс, который выпадает раз в жизни? Такие женщины не остаются в одиночестве, - рано или поздно им встречается тот, кому они нужны как воздух. И они познают счастье быть вместе.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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