Женская энергия: Как понять, есть ли она у вас?

Дорогие женщины, если вы постоянно грустные, тревожные, уставшие и несчастные, тогда вам срочно нужно восстанавливаться и наполнять себя новой женской энергией, а в этой статье, Вы узнаете как это можно легко и быстро сделать.

Женская энергия - это то, что так манит и притягивает к нам мужчин. Это то, как женщина чувствует себя, это ее состояние расслабленности, удовольствия, радости и счастья. Это тот кайф, который она искренне получает от своей жизни.

Энергия женщины

Так как же понять, есть ли у вас эта самая женская энергия, то состояние расслабленности и удовольствия от жизни, о котором так много и часто говорят? Все просто, есть 3 главных критерия, которые указывают на её присутствие или отсутствие у вашей жизни.

1. Если вам жалко на себя денег...

Если вам жалко на себя денег, тогда у вас точно заблокирована ваша женская энергия. Ведь её надо чем-то подпитывать. Например, баловать себя время от времени чем-то вкусненьким, покупать себе какие-то обновки, водить в кино, театр или в кафе. Любить себя, одним словом, а это означает не жалеть на себя денег и не экономить на себе и своих желаниях и потребностях.

Ведь если вы сами будете на себе экономите, то не удивляйтесь, что точно так же к вам будет относиться и ваш мужчина - он просто зеркалит ваше собственное отношение к себе, только и всего. Поэтому хорошо подумайте над этим и уже сегодня купите себе что-то, о чем уже давно мечтали.

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2. Если у вас никогда нет на себя ни времени ни сил...

Тогда вы точно не можете излучать женскую энергию, уж поверьте мне. Ведь для этого вам нужно всегда находить время для себя, чтобы перезагрузиться и заняться тем, что приносит вам море позитивных и новых впечатлений.

Например, пойти погулять в лес или парк, встретиться с подругой, которую давно не видели. Да даже просто почитать книгу и выпить чашку чая в покое и тишине. Поэтому обязательно каждый день, сколько бы у вас не было дел, находите для себя хоть бы часок собственного времени. Это очень важно для вашего хорошего и бодрого настроения и самочувствия.

3. Если вы не умеете заботясь и оберегая себе просить о помощи, да и вообще что-либо просить...

А для того, чтобы находить для себя любимой, время и силы вам нужно научиться просить у родных и близких о помощи, и это вполне нормально. Это вовсе не означает, что вы слабая и не можете со всем справиться самостоятельно, а значит, в первую очередь то, что вы умеете беречь себя и свою энергию и поэтому вам не должно быть как-то стыдно или неудобно просить о помощи, например, с домашними делами у своего мужчины.

Думаю, что он охотно согласится вам немного помочь, ведь он так же, как и вы заинтересован в том, чтобы увас было хоршо настроение и много сил. Поэтому смело учитесь просить и говорить о том, что вам нужно и чего вы на самом деле хотите. Да и мужчине будет только в радость делать вас счастливой и довольной.

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Просто скажите ему, чего вы хотите - прямо и без намеков, чтобы он не ломал себе голову, например, «Я была бы очень благодарна тебе, если бы ты помог мне сегодня прибраться в доме или чтобы мы вместе что-то приготовили или просто сходили куда-то, чтобы я снова целый вечер не стояла у плиты».

Или другой пример: «Мне было бы очень приятно, если бы ты чаще дарил мне мои любимые цветы, ведь для меня это такая радость. Я сразу чувствую себя такой счастливой и любимой». Поверьте, после таких слов результат не заставит себя долго ждать. Конечно, при условии, что у ваших отношениях присутствует любовь и взаимопонимание.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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