Женский синдром САМОЗВАНКИ: Самоисполняющееся пророчество

Это не вопрос нехватки самоуважения. Это чёткий паттерн мыслей и поведения, который, что тревожит, широко распространён, особенно среди женщин.

Это, как ни странно, история, которую я слышу с удручающей регулярностью. Женщина, менеджер в лидирующей технологической компании, сидит у меня на приёме с явно тревожным видом: оказывается, несмотря на то, что она играет важную роль в своей компании, её разрушают сомнения в себе. Вот, что она говорит: “Люди думают, что я - героиня типичной истории успеха. Они хотят, чтобы я была девушкой с плаката, вдохновляющей работающих матерей. У них какая-то раздутая вера в то, что я такое и на что я способна. Я съёживаюсь каждый раз, как слышу всё это. Однажды они ведь поймут обо мне правду.”

Синдром самозванца. Что это такое?

У этой женщины не было недостатка в комплиментах. Чего ей не хватало - и крайне остро - это веры в то, что хвалят её по делу и она похвалу заслужила. И, что может звучать странно для того, кто никогда такого не чувствовал, это далеко не особый случай.

Как психолог я специализируюсь на вопросах ментального здоровья на рабочем месте, и всё больше и больше людей приходят ко мне из-за того, что страдают от так называемого синдрома самозванца. И это не вопрос нехватки самоуважения. Это чёткий паттерн мыслей и поведения, который, что тревожит, широко распространён, особенно среди женщин.

Синдром заставляет тех, кто им страдает, чувствовать себя ужасными мошенниками, которые, как ни стараются, на самом деле недостаточно хороши и чья неспособность соответствовать своим высоко оцениваемым ролям скоро обязательно откроется.

Их одолевают сомнения несмотря на очевидность всех их достижений. И, наконец, многие доходят до выгорания, тревожных состояний и связанных со стрессом проблем со здоровьем из-за этих отравляющих мыслей. В обзорной статьей, опубликованной в International Journal Of Behavioural Science, указывается, что около 70% людей (и пугающее большинство из них - женщины) страдали хоть раз в жизни синдромом самозванца. Среди них - актриса Мэрил Стрип и топ-менеджер Фейсбука Шерил Сэндберг. Они обе открыто говорят о том, какие разрушительные последствия для тела и разума несёт эта психологическая проблема. Этот синдром становится самоисполняющимся пророчеством, когда чем больше успех - тем больше беспокойства, что откроется “правда” о твоих способностях и тебя разоблачат как подделку - какой ты и являешься. Твоё самоуважение рушится, уверенность в себе исчезает, что влияет на психологическое состояние и личные отношения.

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Почему женщины уязвимее?

В 1978 году, когда психологи Полина Клэнс и Сюзанна Имс впервые определили синдром самозванца, вообще предполагалось, что им страдают только женщины. На самом деле, граница проходит примерно так: 60% - женщины, 40% - мужчины. Но женщины выглядят особенно уязвимыми. Это может быть частично обусловлено тем, что в обществе с неравными ожиданиями, прописанными в культуре прошлого, они не должны бы играть те роли, которые они играю в своей профессиональной жизни в наши дни. Они могут чувствовать, что их неудача предопределена или что на самом деле они нечто вроде статистов. Эволюционно так сложилось, что “успех” было “словом для мужчин”, неся в себе смыслы, связанные со статусом и властью.

К какому типы “самозванок” относитесь Вы?

Если обобщать, есть 5 основных типов личности, страдающих синдромом самозванца, которые для работы с проблемой могут определить терапевт и его клиент:

1. Перфекционисты: люди, которые ставят себе нереалистично высокую планку.

2. Супергерои: люди, которые безоглядно отдаются работе, беря её с лишком, чтобы скрыть свои слабые места.

3. Талантливые с детства: одарённые люди, которые оценивают успех, исходя из того, способны ли достичь его без усилий. Если им приходится прилагать усилия, им кажется, что они не так уж хороши в своём деле.

4. Выживальщики-одиночки: люди, которым кажется, что обратиться за помощью всё равно, что признаться, будто ты - фальшивка.

5. Эксперт: как-то раз из-за неожиданно удачного решения задачи они нечестно попали на свою позицию и теперь боятся, что заметят их неопытность и нехватку знаний.опубликовано econet

Автор Сэнди Манн

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