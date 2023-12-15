Женский возраст: Самые жесткие рамки

Как в песне «У природы нет плохой погоды», так и у женщины нет хорошего или плохого возраста. Есть состояние, в котором ей комфортно. А для того чтобы комфортно ей было всегда, нужно учитывать свои потребности и возможности, а не жить по чужой указке навязанных стереотипов.
Каждый день мы сталкиваемся с чужими ожиданиями. Практически с рождения нас преследуют некие навязанные нормы: когда перестать ползать и начать ходить, когда говорить полными предложениями, как реагировать на окружающих и даже сколько зубов иметь к определенному возрасту. И если в детстве некоторые стандарты действительно играют важную роль в определении уровня развития, то в более зрелом возрасте чужие рамки начинают здорово жать в плечах.
Самые жесткие рамки — возрастные. Именно в них общество загоняет женщин, диктуя стиль одежды, поведение и статус. К 20 годам надо учиться — желательно в престижном вузе. Детей рано, а вот замуж в самый раз. Родила? Скороспелка. Не замужем? Рискуешь остаться старой девой. К 30 нужны семья, карьера и ипотека. Увлеклась работой? Карьеристка. Не успела родить? Видать, больная. Родила без мужа? Неудачница. Сидишь с детьми? Нахлебница. К 40 вообще уже все поздно. Юбки короткие нельзя. Седину надо закрашивать. Блестки и стразы в мусорку. Не замужем? Можно сразу в гроб. Без детей? Жизнь прожита зря. Достигла финансового благополучия сама? Да ладно, небось насосала. Муж хороший, детей вырастила, ипотеку выплатила? Ну и что ты в жизни хорошего видала?
Напоминает пресловутую историю с ослом. Будь ты на нем или под ним, в толпе всегда найдется тот, кто швырнет в тебя камень. Что делать? Забить на чужое мнение. Совсем.
Итак, тебе 18+ - по сути твой лучший возраст, когда всё впереди и еще можно относительно безболезненно экспериментировать с учебой, работой и отношениями.
Чего хочешь ты:
— пробовать новое, путешествовать, заводить романы, развиваться, искать себя, тусить с друзьями, быть независимой.
Что говорит общество:
Что говорит мама:
Что говорит работодатель:
В реальности же все далеко не так однозначно. Кто-то рано вышел замуж и обзавелся парочкой карапузов. Кто-то продолжает грызть гранит науки, чтобы получить диплом и влиться в ряды офисных работников. Некоторые сразу после школы начинают работать и часто достигают отличных результатов. Нет общих правил. У каждого свои цели и задачи и собственный жизненный путь.
Тебе 25 +. Ты уже закончила институт (или окончательно убедилась, что высшее образование тебе ни к чему), нашла работу или даже сменила несколько компаний в поиске лучших условий, вышла замуж или живешь с мужчиной, наверняка имеешь негативный опыт предыдущих отношений, возможно, родила детей или окончательно укрепилась в мысли, что карьера для тебя на первом месте.
Чего хочешь ты: успеха, признания правильности своего выбора, достижения поставленных целей, материнской любви, удачного союза с партнером и, возможно, детей.
Что говорит общество:
Что говорит мама:
Что говорит работодатель:
Возраст — восторг, когда еще можешь и уже умеешь. Идеальное сочетание понимания себя и стремления к новому. Тебя уже мало волнуют чужие ожидания, ты твердо стоишь на ногах и неплохо разбираешься в людях. В этом возрасте непримиримые противоречия становятся обычным делом (когда еще можно одновременно стать мамой и бабушкой?). Кто-то достигает невероятных высот в карьере, а кто-то начинает с нуля новый бизнес. Старшие дети заканчивают школу, а младшие еще кормятся молоком. Многие меняют профессию и снова идут учиться. И главное — даже если ты не до конца понимаешь, чего хочешь в жизни, ты совершенно точно знаешь, чего НЕ хочешь. И ты наконец понимаешь, что главное счастье — это право быть собой.
Чего хочешь ты: жить в удовольствие, самой принимать решения, ни перед кем не оправдываться, носить, что хочешь и делать, что нравится.
Что говорит общество: в твоем возрасте неприлично, так нельзя, уже поздно, зачем это надо?
Что говорит мама: уже ничего, но смотрит с осуждением.
Что говорит работодатель: если умный, то оторвет вас с руками — ради знаний, опыта, мудрости и умения делать свое дело без лишних вопросов. Если глупый, то вам такого не надо. Найдете другого, уйдете на фриланс или откроете свой бизнес.
Дотошные американцы провели ряд социальных исследований и выяснили, что возрастные ожидания поведения мужчин и женщин существенно разнятся. От мужчин с возрастом в основном ожидают финансового успеха и продвижения по карьерной лестнице, а от женщин до сих пор ждут борща, домашнего уюта, вовлеченности в детские дела и, конечно же, внешней привлекательности. Так что, если ты не многодетная красотка с кулинарными талантами, ласково шепчет общество, твои шансы быть счастливой стремительно падают. Серьезно?
Да нет, конечно. Очередной надуманный штамп. Внешность вообще штука весьма условная. Посмотрите на звезду сериала «Секс в большом городе» или подружку красавчика Киану. Вспомните блистательную героиню Мерил Стрип в «Дьявол носит Прада». У них нестандартные фигуры, они не красят волосы и не стремятся во что бы то ни стало заполучить приз зрительских симпатий. По сути они просто живут свою жизнь по своим правилам, делая то, что им нравится, и получая от этого нереальный кайф. Именно этот кайф выделяет их в толпе и складывает к их ногам поклонников, награды и интересные проекты. К женщине, которая сияет, хочется прикоснуться. Ей хочется быть. На нее хочется смотреть. Все остальное — количество детей, мужей и нулей на банковском счете — вторично.
Все люди разные. Звучит как банальность, но это действительно очень важно осознать. Нет никаких единых правил. Нет общепринятых норм (за исключением УК РФ). Есть ты и твоя жизнь. И ваша общая задача прожить ее всласть.
Как в песне «у природы нет плохой погоды», так и у женщины нет хорошего или плохого возраста. Есть состояние, в котором ей комфортно. А для того чтобы комфортно ей было всегда, нужно учитывать свои потребности и возможности, а не жить по чужой указке навязанных стереотипов. Удачи! опубликовано econet
Автор Виктория Кейлин
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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