Женский возраст: Самые жесткие рамки

Как в песне «У природы нет плохой погоды», так и у женщины нет хорошего или плохого возраста. Есть состояние, в котором ей комфортно. А для того чтобы комфортно ей было всегда, нужно учитывать свои потребности и возможности, а не жить по чужой указке навязанных стереотипов.

Каждый день мы сталкиваемся с чужими ожиданиями. Практически с рождения нас преследуют некие навязанные нормы: когда перестать ползать и начать ходить, когда говорить полными предложениями, как реагировать на окружающих и даже сколько зубов иметь к определенному возрасту. И если в детстве некоторые стандарты действительно играют важную роль в определении уровня развития, то в более зрелом возрасте чужие рамки начинают здорово жать в плечах.

Про женщину и возраст

Самые жесткие рамки — возрастные. Именно в них общество загоняет женщин, диктуя стиль одежды, поведение и статус. К 20 годам надо учиться — желательно в престижном вузе. Детей рано, а вот замуж в самый раз. Родила? Скороспелка. Не замужем? Рискуешь остаться старой девой. К 30 нужны семья, карьера и ипотека. Увлеклась работой? Карьеристка. Не успела родить? Видать, больная. Родила без мужа? Неудачница. Сидишь с детьми? Нахлебница. К 40 вообще уже все поздно. Юбки короткие нельзя. Седину надо закрашивать. Блестки и стразы в мусорку. Не замужем? Можно сразу в гроб. Без детей? Жизнь прожита зря. Достигла финансового благополучия сама? Да ладно, небось насосала. Муж хороший, детей вырастила, ипотеку выплатила? Ну и что ты в жизни хорошего видала?

Напоминает пресловутую историю с ослом. Будь ты на нем или под ним, в толпе всегда найдется тот, кто швырнет в тебя камень. Что делать? Забить на чужое мнение. Совсем.

Тебе 18+

Итак, тебе 18+ - по сути твой лучший возраст, когда всё впереди и еще можно относительно безболезненно экспериментировать с учебой, работой и отношениями.

Чего хочешь ты:

— пробовать новое, путешествовать, заводить романы, развиваться, искать себя, тусить с друзьями, быть независимой.

Что говорит общество:

не получишь диплом, закончишь жизнь дворником;

не будешь избирательна в отношениях, попадешь в беду;

не выйдешь замуж, останешься старой девой.

Что говорит мама:

ты все еще ребенок и за тобой глаз да глаз, так что поживи пока в своей детской, где на стенах плакаты музыкантов, а под кроватью пылится плюшевый медвежонок;

если выросла, то давай замуж и деток. Нечего зря время тратить.

Что говорит работодатель:

нет диплома — нет опыта, нет опыта — нет работы — и так по кругу. Хотя в некоторых областях отсутствие опыта и диплома позволяет нанять рабочую лошадку за минимальную плату, чем все и пользуются с удовольствием.

В реальности же все далеко не так однозначно. Кто-то рано вышел замуж и обзавелся парочкой карапузов. Кто-то продолжает грызть гранит науки, чтобы получить диплом и влиться в ряды офисных работников. Некоторые сразу после школы начинают работать и часто достигают отличных результатов. Нет общих правил. У каждого свои цели и задачи и собственный жизненный путь.

Тебе 25+

Тебе 25 +. Ты уже закончила институт (или окончательно убедилась, что высшее образование тебе ни к чему), нашла работу или даже сменила несколько компаний в поиске лучших условий, вышла замуж или живешь с мужчиной, наверняка имеешь негативный опыт предыдущих отношений, возможно, родила детей или окончательно укрепилась в мысли, что карьера для тебя на первом месте.

Чего хочешь ты: успеха, признания правильности своего выбора, достижения поставленных целей, материнской любви, удачного союза с партнером и, возможно, детей.

Что говорит общество:

часики тикают, деток пора;

не выйдешь замуж, останешься старой девой;

не сделаешь карьеру, всю жизнь будешь на дядю горбатиться;

стерпится-слюбится, после 30 найти хорошего мужчину сложно;

всех денег не заработаешь, не будет семьи, никто в старости стакан воды не подаст.

Что говорит мама:

посмотри на Юлю (Машу, Катю — нужное подчеркнуть), вот кто молодец;

а ведь такая хорошая девочка была;

что же тебя все время не на тех мужиков тянет;

дети без матери совсем одичали, один бизнес на уме.

Что говорит работодатель:

ваши проблемы меня не интересуют.

Тебе 35+

Возраст — восторг, когда еще можешь и уже умеешь. Идеальное сочетание понимания себя и стремления к новому. Тебя уже мало волнуют чужие ожидания, ты твердо стоишь на ногах и неплохо разбираешься в людях. В этом возрасте непримиримые противоречия становятся обычным делом (когда еще можно одновременно стать мамой и бабушкой?). Кто-то достигает невероятных высот в карьере, а кто-то начинает с нуля новый бизнес. Старшие дети заканчивают школу, а младшие еще кормятся молоком. Многие меняют профессию и снова идут учиться. И главное — даже если ты не до конца понимаешь, чего хочешь в жизни, ты совершенно точно знаешь, чего НЕ хочешь. И ты наконец понимаешь, что главное счастье — это право быть собой.

Чего хочешь ты: жить в удовольствие, самой принимать решения, ни перед кем не оправдываться, носить, что хочешь и делать, что нравится.

Что говорит общество: в твоем возрасте неприлично, так нельзя, уже поздно, зачем это надо?

Что говорит мама: уже ничего, но смотрит с осуждением.

Что говорит работодатель: если умный, то оторвет вас с руками — ради знаний, опыта, мудрости и умения делать свое дело без лишних вопросов. Если глупый, то вам такого не надо. Найдете другого, уйдете на фриланс или откроете свой бизнес.

Дотошные американцы провели ряд социальных исследований и выяснили, что возрастные ожидания поведения мужчин и женщин существенно разнятся. От мужчин с возрастом в основном ожидают финансового успеха и продвижения по карьерной лестнице, а от женщин до сих пор ждут борща, домашнего уюта, вовлеченности в детские дела и, конечно же, внешней привлекательности. Так что, если ты не многодетная красотка с кулинарными талантами, ласково шепчет общество, твои шансы быть счастливой стремительно падают. Серьезно?

Да нет, конечно. Очередной надуманный штамп. Внешность вообще штука весьма условная. Посмотрите на звезду сериала «Секс в большом городе» или подружку красавчика Киану. Вспомните блистательную героиню Мерил Стрип в «Дьявол носит Прада». У них нестандартные фигуры, они не красят волосы и не стремятся во что бы то ни стало заполучить приз зрительских симпатий. По сути они просто живут свою жизнь по своим правилам, делая то, что им нравится, и получая от этого нереальный кайф. Именно этот кайф выделяет их в толпе и складывает к их ногам поклонников, награды и интересные проекты. К женщине, которая сияет, хочется прикоснуться. Ей хочется быть. На нее хочется смотреть. Все остальное — количество детей, мужей и нулей на банковском счете — вторично.

Все люди разные. Звучит как банальность, но это действительно очень важно осознать. Нет никаких единых правил. Нет общепринятых норм (за исключением УК РФ). Есть ты и твоя жизнь. И ваша общая задача прожить ее всласть.

Как в песне «у природы нет плохой погоды», так и у женщины нет хорошего или плохого возраста. Есть состояние, в котором ей комфортно. А для того чтобы комфортно ей было всегда, нужно учитывать свои потребности и возможности, а не жить по чужой указке навязанных стереотипов. Удачи! опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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